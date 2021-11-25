من الصعب تخيل حتى يوم واحد دون استخدام بعض البرامج. نحن نستخدم الرسل ، ورسائل البريد الإلكتروني ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، والتقويمات في العمل وفي أعمالنا. يمكن ربط أي نشاط في جدولنا اليومي ببرامج مختلفة على هواتفنا الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

ستجعل الأنواع المختلفة من برامج الأعمال حياتك وأنشطتك اليومية أسهل بكثير في التعامل معها. لكن من المهم معرفة نوع البرنامج المناسب لك. على سبيل المثال ، في صناعة الرعاية الصحية ، هناك برامج محددة مصممة لمساعدتك في إدارة سجلات المرضى والفواتير.

عند اختيار برنامج الأعمال ، من الضروري تقييم احتياجاتك ثم العثور على البرنامج الذي يلبيها.

يمكن استخدام البرامج والأدوات الرقمية المختلفة لتحسين عملك. استكشف أنواع البرامج للعثور على أدوات لعمليات عملك بسهولة.

أنواع برامج الأعمال الشائعة

تتطلب الصناعات المختلفة أنواعًا مختلفة من البرامج. هذا هو السبب في أنه من الضروري تقييم احتياجاتك قبل اختيار الأداة. هنا بعض الفئات الشعبية.

محاسبة. تم تصميم البرامج للأغراض المحاسبية لمساعدة الشركات على تتبع معاملاتها المالية ومراقبة النفقات والدخل. QuickBooks هو مثال شهير لبرامج المحاسبة.

تحتوي هذه الأدوات عادةً على قواعد بيانات لتسجيل جميع المعاملات ، بما في ذلك تتبع المخزون والمدفوعات وأدوات الفاتورة.

ذكاء الأعمال (BI). يستخدم برنامج BI لتتبع أداء العمليات التجارية واتخاذ قرارات أفضل. عادة ما يمثل مجموعة من الحلول للأغراض التحليلية. تستخدم الشركات برنامج BI لاكتساب البيانات وتحليلها. يساعد على جمع رؤى قيمة. لعرض وقراءة البيانات التي تم تحليلها بوضوح ، يتم استخدام المخططات والرسوم البيانية. يعد Microsoft Power BI مثالًا شائعًا لبرامج BI.

إدارة علاقات العملاء. يدير برنامج CRM علاقات العملاء بشكل فعال. يتتبع هذا النوع من البرامج العملاء ويدير ويراقب مهام المبيعات والتسويق وأتمتة بعض الخدمات المتعلقة بالتفاعل مع العملاء. تتضمن بعض برامج CRM الأكثر شيوعًا Salesforce و HubSpot.

الموارد البشرية. يدير برنامج الموارد البشرية سجلات الموظفين بكفاءة ويتتبع أدائهم. إنه أمر بسيط بما يكفي لأتمتة العديد من العمليات مثل جمع التطبيقات وتصفيتها وإرسال العروض باستخدام مثل هذه البرامج. يساعد برنامج الموارد البشرية العملي في إدارة حلول التوظيف والإعداد والجدولة وكشوف المرتبات.

ادارة مشروع. يمكنك استخدام برنامج PM لإدارة المشاريع وتتبع المواعيد النهائية والمعالم وتخطيط المهام بنجاح وتخصيص الموارد. يسمح البرنامج للمديرين بالتحكم في التكاليف وتنظيم الأنشطة المتعلقة بالوثائق وإدارة الميزانيات بشكل أكثر كفاءة.

برنامج البريد الإلكتروني. يمكن استخدام أدوات البريد الإلكتروني للأعمال لإدارة المهام المختلفة ، مثل إرسال الفواتير وتتبع الطلبات والتواصل مع العملاء. يجب أن تكون برامج البريد الإلكتروني عملية ولها واجهة ملائمة. عادة ما تستخدم هذه الأدوات على نطاق واسع في أي عمل للتعامل مع الاتصالات. قم بتوصيلهم بـ CRM والتقويم لمزامنة العمليات.

تخطيط موارد المؤسسات. يرمز برنامج تخطيط موارد المؤسسات (ERP) إلى تخطيط موارد المؤسسات. تساعد أنظمة تخطيط موارد المؤسسات في إدارة العمليات المالية والتجارة والتصنيع. يقوم البرنامج بإدارة ودمج جميع العمليات التجارية بشكل منتج من خلال نظام واحد.

أتمتة التسويق. تساعد البرامج ضمن هذه الفئة الشركات على أتمتة مهام التسويق: التسويق عبر البريد الإلكتروني ، والإعلانات ، وحملات الوسائط الاجتماعية ، وإدارة العملاء المحتملين.

يمكنك حتى استخدامه لإجراء استطلاعات الرأي والحصول على تعليقات على منتجك ، ومراقبة وتحليل مسارات تحويل المبيعات ، وما إلى ذلك.

الدردشات. تم تصميم برامج الاتصال للأعمال لمساعدة الموظفين على التفاعل مع بعضهم البعض والتعاون بشكل أكثر فعالية. أدوات الدردشة الحديثة وظيفية للغاية لدرجة أنها تُستخدم لمجموعة متنوعة من الأغراض: المراسلة القياسية ، ومشاركة الملفات ، ومؤتمرات الصوت والفيديو ، والاجتماعات ، والندوات عبر الإنترنت.

فوائد استخدام برامج الأعمال

تعمل برامج الأعمال وتنوعها على تحسين إدارة الأعمال بشكل كبير ، مما يساعدك على التحكم في أموالك وتتبع المخزون وحتى التخطيط للحملات التسويقية. لكن هذه مجرد البداية. فيما يلي بعض الفوائد التي يمكنك الاستمتاع بها عند بدء استخدام برامج الأعمال.

زيادة الكفاءة. يمكنك العمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة عندما يكون لديك الأدوات المناسبة في متناول يدك. تعمل برامج الأعمال على أتمتة المهام الشاقة وتسهيل تتبع البيانات المهمة. دقة محسنة. باستخدام البيانات الدقيقة ، يمكنك اتخاذ قرارات أفضل بشأن عملك. يمكن أن يساعدك استخدام البرنامج المناسب في تجنب الأخطاء المكلفة من خلال توفير معلومات محدثة حول العمليات. مزيد من المرونة. غالبًا ما يتم تصميم برامج الأعمال لتلبية الاحتياجات المحددة لشركتك. يمكنك إعداده بالطريقة التي تريدها ، لذلك كلما كان لديك أي تغييرات في عملية الأعمال ، يمكنك فقط إصلاح الأدوات أو ترقيتها. إنتاجية محسنة. عندما تكون منتجًا ، تكون أكثر ربحية. تعد برامج الأعمال عاملاً مساعدًا رائعًا في تحقيق مستوى أعلى من الإنتاجية من خلال أتمتة المهام وتزويدك بالبيانات والموارد التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أفضل. توفير في التكاليف. من الفوائد العظيمة للبرامج الاحترافية توفير الوقت والمال. من خلال أتمتة المهام الروتينية ، تقلل أدوات العمل من العمالة المطلوبة لتشغيل عملك. يمكن أن تصبح برامج الأعمال مصدرًا موثوقًا يعتمد عليه عند اتخاذ قرارات مهمة يمكن أن تقلل التكاليف وتزيد الأرباح من خلال تزويدك ببيانات دقيقة.

عندما تكون على دراية بفئات البرامج وفوائدها ، لا يزال بإمكانك التساؤل ، "ما هو نوع برنامج الأعمال المناسب لك؟" يعتمد ذلك على احتياجات الشركة ومواردها.

كيف تختار البرنامج المناسب؟

مثلما توجد أنواع لا تعد ولا تحصى من برامج الأعمال ، هناك طرق لا حصر لها لاختيار البرنامج المناسب لاحتياجاتك. ولكن إليك بعض النصائح للبدء:

اكتشف ما يجب أن يفعله البرنامج. على الرغم من أن الأمر يبدو واضحًا ، إلا أنك تحتاج إلى أن تكون نهائيًا. على سبيل المثال ، هل تحتاج إلى برنامج لتتبع نفقاتك أو CRM لإدارة تفاعلات العملاء؟

ضع في اعتبارك حجم عملك. إذا كنت شركة صغيرة ، فمن الأفضل على الأرجح تنفيذ برامج أكثر وضوحًا حتى لا تربكك بوظائف واسعة. قد تحتاج الشركات الأكبر حجمًا إلى برامج أكثر قوة يمكنها التعامل مع مهام أكثر تعقيدًا.

فكر في مجال عملك. إذا كنت تعمل في مجال الرعاية الصحية ، فقد تم تصميم برامج محددة لمساعدتك في إدارة سجلات المرضى والفواتير. ستحتاج إلى نظام نقاط البيع إذا كنت تعمل في قطاع البيع بالتجزئة.

قم بأبحاثك. بمجرد إدراج الخيارات المحددة ، قم بإجراء البحث واقرأ المراجعات من المستخدمين الآخرين. سيساعدك على اتخاذ القرار الأفضل بناءً على خبرة الآخرين.

برامج الأعمال هي المنقذ لأصحاب الأعمال. ولكن للاستفادة منها إلى أقصى حد ، من المهم العثور على البرنامج المناسب لاحتياجاتك. لاتخاذ القرار الصحيح ، يجب أن تحدد بوضوح بعض اللحظات: حجم عملك ، الصناعة ، مجموعة الوظائف التي تحتاجها. بمعرفة ذلك ، ستجد بسهولة برنامج الأعمال المثالي لأي احتياجات.