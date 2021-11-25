Ежедневно мы используем программное обеспечение для разных целей. Телефоны и ноутбуки переполнены мессенджерами, социальными сетями, календарями и планировщиками, которые помогают на в повседневной жизни и в бизнесе. Любая активность в нашем расписании может быть привязана к определенному приложению.

Разные типы программного обеспечения для бизнеса упрощают и автоматизируют любую деятельность. Но важно понимать, какой тип ПО подходит именно вам. Например, в сфере здравоохранения существуют специальные программы, призванные помочь вам управлять картами пациентов и выставлением счетов.

При выборе ПО для бизнеса важно оценить свои потребности, а затем найти программу, которая им соответствует.

Программное обеспечение и различные инструменты могут быть использованы для улучшения вашего бизнеса, увеличения продуктивности и автоматизации многих процессов.

Популярные категории бизнес-приложений

Сегодня можно найти ПО под любую отрасль. Поэтому очень важно понимать потребности и запросы вашего бизнеса, чтобы подобрать приложение или систему под вашу компанию. Чтобы вам было легче ориентироваться, мы собрали несколько наиболее популярных категорий, на которые можно разделить все бизнес-приложения.

Бухгалтерия. Программное обеспечение для бухгалтерского учета предназначено для того, чтобы помочь предприятиям контролировать финансовые операции, отслеживать расходы и доходы. QuickBooks — одна из самых популярных программ для бухгалтерского учета. Эти инструменты обычно имеют базы данных для записи всех транзакций, включая платежи, счета и многое другое.

Бизнес-аналитика (BI). BI-инструменты используется для отслеживания эффективности бизнес-операций и принятия более эффективных решений. Обычно это ПО применяют для аналитических целей: сбора и анализа данных. Для более понятной и удобной работы с данными используются графики и диаграммы. Microsoft Power BI — известный инструмент для бизнес-аналитики.

Управление взаимоотношениями с клиентами (Customer relationship management). CRM эффективно управляет отношениями с клиентами. Такие программы отслеживают клиентов, контролируют и систематизируют задачи продаж и маркетинга, а также автоматизируют различные сервисы, связанные с взаимодействием с покупателями. Пример популярных программ CRM: Salesforce, HubSpot.

Управление персоналом (Human Resources). ПО для управления персоналом помогает легко управлять базой сотрудников и отслеживать их производительность. Достаточно просто автоматизировать многие процессы, такие как сбор и фильтрация заявок и рассылка предложений с помощью таких программ. Практичные программы помогают управлять рекрутингом, адаптацией, планированием и расчетом заработной платы.

Управление проектом (Project management). Вы можете использовать специальное ПО для управления проектами, отслеживания их сроков и этапов, успешного планирования задач и распределения ресурсов. Программное обеспечение позволяет менеджерам контролировать затраты, разбирать документацию и более эффективно управлять бюджетом.

Электронная почта. Электронная почта в бизнесе незаменимый инструмент, который используется для управления различными задачами: общение с клиентами и партнерами, отправка счетов, отслеживание заказов. Такие программы должны быть функциональными и иметь удобный интерфейс. Эти инструменты обычно широко используются в любом бизнесе для управления коммуникацией, а их главное преимущество заключается в том, что их легко можно подключить к CRM и календарю, чтобы синхронизировать процессы.

Планирование ресурсов предприятия (Enterprise resource planning). ERP системы помогают управлять финансовыми операциями, торговлей, производством. Программное обеспечение эффективно интегрирует и оптимизирует все бизнес-процессы через одну систему.

Автоматизация маркетинга. Программное обеспечение этой категории помогает предприятиям автоматизировать маркетинговые задачи: рассылки, платную рекламу, кампании в социальных сетях и генерацию лидов. Вы даже можете использовать его для проведения опросов и получения отзывов о вашем продукте, мониторинга и анализа воронок продаж и т. д.

Чаты. ПО для коммуникации в бизнесе имеет основную задачу: помочь сотрудникам взаимодействовать друг с другом. Современные приложения настолько функциональны, что используются для самых разных целей: стандартный обмен сообщениями, обмен файлами, аудио- и видеоконференции, совещания и вебинары.

Преимущества использования ПО для бизнеса

Специализированное ПО и его разнообразие значительно улучшают управление бизнесом, помогая вам контролировать свои финансы, отслеживать задачи и их выполнение и даже планировать маркетинговые кампании. Помимо этого есть еще преимущества, которыми вы можете воспользоваться, начав использовать бизнес-программы.

Повышенная эффективность. Вы можете работать быстрее и эффективнее, когда у вас под рукой есть нужные инструменты. Например, автоматизировать рутинные задачи, упростить отслеживание важных данных. Точность в работе. Имея точные данные, вы сможете принимать более взвешенные решения о своем бизнесе. Использование правильного программного обеспечения может помочь вам избежать дорогостоящих ошибок, предоставляя актуальную информацию об операциях. Гибкость. ПО для бизнеса часто разрабатывается с учетом конкретных потребностей вашей компании. Вы можете настроить его так, как хотите, поэтому при любых изменениях в бизнес-процессах вы можете просто перенастроить инструменты. Производительность. Когда вы продуктивны, вы более прибыльны. Правильные инструменты помогут вам в достижении более высокого уровня производительности за счет автоматизации задач и предоставления вам данных и ресурсов, необходимых для принятия более эффективных решений. Экономичность. Одним из больших преимуществ профессионального программного обеспечения является экономия времени и денег. Автоматизируя рутинные задачи, бизнес-инструменты сокращают трудозатраты, необходимые для ведения бизнеса. Программное обеспечение для бизнеса может стать надежным источником, на который можно положиться при принятии важных решений, которые способны даже увеличить прибыль за счет предоставления вам точных данных.

Даже после того, как у вас появилось представление о популярных категориях бизнес-приложений, у вас все еще может возникнуть вопрос: “а как правильно выбрать нужный инструмент?”.

Как правильно выбрать программное обеспечение?

Так как существует множество видов бизнес-программ, лучше всего воспользоваться проверенными советами при выборе приложения, чтобы не запутаться в предлагаемых вариантах.

Определите, что должно делать ПО. Будьте точны в этом вопросе. Например, вам нужна программа для отслеживания ваших расходов или CRM для управления взаимодействием с клиентами? Определите функционал программы и список подходящих систем сразу сократится.

Учитывайте масштаб вашего бизнеса и бизнес-операций. Если у вас небольшая компания, лучше использовать более простые программы, чтобы не перегружать широким функционалом, половина из которого может не пригодится. Более крупным компаниям потребуется более сложное ПО, способное выполнять сложные задачи и справляться с большим потоком операций и данных.

Подумайте о своей отрасли. Если вы работаете в сфере здравоохранения, специальное программное обеспечение разработано, чтобы помочь вам управлять картами пациентов и выставлением счетов. Вам понадобится система для учета продаж, если вы работаете в розничном секторе. Отрасль, в которой представлен ваш бизнес, прямо влияет на выбор инструментов для работы.

Проведите исследование. После того, как вы выбрали определенные варианты ПО, проведите исследование и прочитайте отзывы других пользователей. Это поможет вам принять лучшее решение, основываясь на опыте других.

Программное обеспечение для бизнеса – спасение для предпринимателей, компаний и их команд. Чтобы извлечь из ПО максимальную пользу, важно найти подходящую программу для ваших нужд. Для принятия правильного решения следует четко определить некоторые моменты: размер вашего бизнеса, отрасль, необходимый вам набор функционала. Зная это, вы легко найдете идеальное программное обеспечение для бизнеса под любой запрос.