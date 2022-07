É difícil imaginar até mesmo um dia sem usar algum software. Usamos mensageiros, e-mails, redes sociais e calendários no trabalho e em nossos negócios. Qualquer atividade em nossa agenda diária pode ser conectada a diferentes programas em nossos smartphones e laptops.

Diferentes tipos de software de negócios tornarão sua vida e atividades diárias muito mais fáceis de manusear. Mas é importante descobrir que tipo de software é ideal para você. Por exemplo, no setor de saúde, existem programas específicos projetados para ajudá-lo a gerenciar os registros e o faturamento dos pacientes.

Ao escolher um software de negócios, é essencial avaliar suas necessidades e, em seguida, encontrar um programa que as atenda.

Softwares e diversas ferramentas digitais podem ser usados para melhorar o seu negócio. Explore os tipos de software para encontrar instrumentos para suas operações de negócios facilmente.

Tipos de software de negócios populares

Diferentes indústrias exigem diferentes tipos de software. É por isso que é vital avaliar suas necessidades antes de escolher o instrumento. Aqui estão algumas categorias populares.

Contabilidade. O software para fins contábeis foi projetado para ajudar as empresas a rastrear suas transações financeiras, monitorar despesas e receitas. QuickBooks é um exemplo famoso de software de contabilidade.

Essas ferramentas geralmente possuem bancos de dados para registrar todas as transações, incluindo rastreamento de estoque, pagamentos e instrumentos de fatura.

Inteligência de negócios (BI). O software de BI é usado para acompanhar o desempenho das operações de negócios e tomar melhores decisões. Geralmente representa um conjunto de soluções para fins analíticos. As empresas usam software de BI para obter e analisar dados. Ajuda a coletar informações valiosas. Para apresentar e ler os dados analisados de forma clara, são utilizados quadros e gráficos. O Microsoft Power BI é um exemplo popular de software de BI.

Gestão de relacionamento com o cliente. O software de CRM gerencia efetivamente os relacionamentos com os clientes. Esse tipo de programa acompanha os clientes, gerencia e monitora as tarefas de vendas e marketing e automatiza alguns dos serviços relacionados à interação com os clientes. Alguns dos programas de software de CRM mais populares incluem Salesforce e HubSpot.

Recursos Humanos. O software de RH gerencia com eficiência os registros dos funcionários e acompanha seu desempenho. É bastante simples automatizar muitos processos, como coletar e filtrar aplicativos e enviar ofertas com esses programas. O software de RH prático ajuda a gerenciar soluções de recrutamento, integração, agendamento e folha de pagamento.

Gerenciamento de Projetos. Você pode usar o software PM para gerenciar projetos, acompanhar prazos e marcos, planejar tarefas com sucesso e alocar recursos. O software permite que os gestores controlem custos, organizem atividades relacionadas à documentação e gerenciem orçamentos com mais eficiência.

Software de e-mail. As ferramentas de e-mail para negócios podem ser usadas para gerenciar várias tarefas, como enviar faturas, rastrear pedidos e comunicar-se com clientes. O software de e-mail deve ser funcional e ter uma interface conveniente. Essas ferramentas geralmente são amplamente utilizadas em qualquer negócio para lidar com a comunicação. Conecte-os ao seu CRM e calendário para sincronizar os processos.

ERP. O software ERP significa planejamento de recursos empresariais. Os ERPs ajudam a gerenciar operações financeiras, comércio e manufatura. O software gerencia e integra produtivamente todos os processos de negócios por meio de um sistema.

Automação de mercado. O software nesta categoria ajuda as empresas a automatizar tarefas de marketing: email marketing, anúncios, campanhas de mídia social e gerenciamento de leads.

Você pode até usá-lo para realizar pesquisas e obter feedback sobre seu produto, monitorar e analisar funis de vendas, etc.

Bate-papos. O software de comunicação para negócios foi projetado para ajudar os funcionários a interagirem entre si e colaborarem de forma mais eficaz. As ferramentas de bate-papo modernas são tão funcionais que são usadas para vários propósitos: mensagens padrão, compartilhamento de arquivos, conferências de áudio e vídeo, reuniões e webinars.

Benefícios de usar um software empresarial

O software de negócios e sua diversidade melhoram significativamente o gerenciamento de negócios, ajudando você a controlar suas finanças, acompanhar o estoque e até planejar campanhas de marketing. Mas isso é apenas o começo. Aqui estão alguns benefícios que você pode desfrutar quando começar a usar software de negócios.

Maior eficiência. Você pode trabalhar com mais rapidez e eficiência quando tem as ferramentas certas ao seu alcance. O software de negócios automatiza tarefas tediosas e facilita o rastreamento de dados importantes. Precisão melhorada. Com dados precisos, você pode tomar melhores decisões sobre o seu negócio. O uso do software certo pode ajudá-lo a evitar erros dispendiosos, fornecendo informações atualizadas sobre as operações. Maior flexibilidade. O software de negócios geralmente é adaptado para atender às necessidades específicas de sua empresa. Você pode configurá-lo da maneira que desejar, portanto, sempre que houver alguma alteração no processo de negócios, basta corrigir as ferramentas ou atualizá-las. Produtividade aprimorada. Quando você é produtivo, você é mais lucrativo. O software de negócios é um grande auxiliar para alcançar um nível mais alto de produtividade, automatizando tarefas e fornecendo os dados e recursos necessários para tomar melhores decisões. Poupança de custos. Um dos grandes benefícios do software profissional é economizar tempo e dinheiro. Ao automatizar tarefas de rotina, os instrumentos de negócios reduzem o trabalho necessário para administrar seus negócios. O software de negócios pode se tornar uma fonte confiável para a tomada de decisões importantes que podem reduzir custos e aumentar os lucros, fornecendo dados precisos.

Quando você estiver familiarizado com as categorias de software e seus benefícios, ainda poderá questionar: "que tipo de software de negócios é ideal para você?" Depende das necessidades e recursos da empresa.

Como escolher o software certo?

Assim como existem inúmeros tipos de software de negócios, existem inúmeras maneiras de escolher o certo para suas necessidades. Mas aqui estão algumas dicas para você começar:

Descubra o que o software deve fazer. Embora pareça óbvio, você precisa ser definitivo. Por exemplo, você precisa de um programa para rastrear suas despesas ou de um CRM para gerenciar as interações com os clientes?

Considere o tamanho do seu negócio. Se você é uma pequena empresa, provavelmente é melhor implementar programas mais diretos para não sobrecarregá-lo com amplas funcionalidades. Empresas maiores podem precisar de software mais robusto que possa lidar com tarefas mais complexas.

Pense no seu setor. Se você estiver no setor de saúde, programas de software específicos são projetados para ajudá-lo a gerenciar os registros e o faturamento dos pacientes. Você precisará de um sistema de ponto de venda se estiver no setor de varejo.

Faça sua pesquisa. Depois de listar as opções específicas, faça a pesquisa e leia as avaliações de outros usuários. Isso o ajudará a tomar a melhor decisão com base na experiência de outras pessoas.

O software empresarial é um salva-vidas para os empresários. Mas para tirar o máximo proveito disso, é importante encontrar o programa certo para suas necessidades. Para tomar a decisão certa, você deve definir claramente alguns momentos: o tamanho do seu negócio, o setor, o conjunto de funcionalidades que você precisa. Sabendo disso, você encontrará facilmente o software empresarial perfeito para qualquer necessidade.