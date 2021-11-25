很难想象一天不使用一些软件。我们在工作和业务中使用信使、电子邮件、社交和日历。我们日常日程中的任何活动都可以连接到我们智能手机和笔记本电脑上的不同程序。

不同类型的商业软件将使您的生活和日常活动更容易处理。但重要的是要弄清楚哪种类型的软件适合您。例如，在医疗保健行业，有一些特定的程序旨在帮助您管理患者记录和计费。

在选择商业软件时，必须评估您的需求，然后找到满足这些需求的程序。

软件和各种数字工具可用于改善您的业务。探索软件类型，轻松找到适合您业务运营的工具。

流行的商业软件类型

不同的行业需要不同类型的软件。这就是为什么在选择仪器之前评估您的需求至关重要的原因。以下是一些受欢迎的类别。

会计。用于会计目的的软件旨在帮助企业跟踪其财务交易、监控费用和收入。 QuickBooks 是会计软件的一个著名例子。

这些工具通常具有记录所有交易的数据库，包括库存跟踪、付款和发票工具。

商业智能 (BI)。 BI 软件用于跟踪业务运营的绩效并做出更好的决策。它通常代表一组用于分析目的的解决方案。公司使用 BI 软件来获取和分析数据。它有助于收集有价值的见解。为了清楚地呈现和阅读分析的数据，使用了图表和图形。 Microsoft Power BI 是一个流行的 BI 软件示例。

客户关系管理。 CRM 软件有效地管理客户关系。这种类型的程序跟踪客户，管理和监控销售和营销任务，并自动化与客户交互相关的一些服务。一些最受欢迎的 CRM 软件程序包括 Salesforce 和 HubSpot。

人力资源。人力资源软件有效地管理员工记录并跟踪他们的表现。自动化许多过程非常简单，例如收集和过滤应用程序以及使用此类程序发送报价。实用的人力资源软件有助于管理招聘、入职、日程安排、工资单解决方案。

项目管理。您可以使用 PM 软件来管理项目、跟踪截止日期和里程碑、成功计划任务以及分配资源。该软件允许管理人员控制成本、组织与文档相关的活动并更有效地管理预算。

电子邮件软件。企业电子邮件工具可用于管理各种任务，例如发送发票、跟踪订单以及与客户沟通。电子邮件软件应具有功能性并具有方便的界面。这些工具通常在任何业务中广泛用于处理通信。将它们连接到您的 CRM 和日历以同步流程。

企业资源计划。 ERP软件代表企业资源规划。 ERP 有助于管理财务运营、商业和制造。该软件通过一个系统有效地管理和集成所有业务流程。

营销自动化。此类别下的软件可帮助企业自动化营销任务：电子邮件营销、广告、社交媒体活动和潜在客户管理。

您甚至可以使用它来进行调查并获得有关您的产品的反馈、监控和分析销售漏斗等。

聊天。商业通信软件旨在帮助员工相互交流和更有效地协作。现代聊天工具功能强大，可用于多种用途：标准消息传递、文件共享、音频和视频会议、会议和网络研讨会。

使用商业软件的好处

商业软件及其多样性显着改善了业务管理，帮助您控制财务、跟踪库存，甚至计划营销活动。但这仅仅是开始。以下是您开始使用商业软件时可以享受的一些好处。

提高效率。当您拥有触手可及的正确工具时，您可以更快、更高效地工作。商业软件将繁琐的任务自动化，并更容易跟踪重要数据。 提高了准确性。借助准确的数据，您可以就您的业务做出更好的决策。通过提供有关操作的最新信息，使用正确的软件可以帮助您避免代价高昂的错误。 更大的灵活性。商业软件通常是为满足贵公司的特定需求而定制的。您可以按照您想要的方式进行设置，因此每当您对业务流程进行任何更改时，您都可以修复工具或升级它们。 提高生产力。当你富有成效时，你的利润就会更高。商业软件通过自动化任务并为您提供做出更好决策所需的数据和资源，是实现更高水平生产力的好帮手。 节约成本。专业软件的一大好处是节省时间和金钱。通过自动化日常任务，业务工具减少了运营业务所需的劳动力。商业软件可以成为一个可靠的来源，可以通过为您提供准确的数据来做出可以降低成本和增加利润的重要决策。

当您熟悉软件类别及其优势时，您可能仍然会质疑“哪种类型的业务软件适合您？”这取决于公司的需求和资源。

如何选择合适的软件？

正如有无数类型的商业软件一样，有无数种方法可以根据您的需求选择合适的软件。但是这里有一些提示可以帮助您入门：

弄清楚软件应该做什么。虽然看起来很明显，但你需要确定。例如，您是否需要一个程序来跟踪您的费用或一个 CRM 来管理客户互动？

考虑您的业务规模。如果您是一家小型企业，最好实施更简单的程序，以免您因广泛的功能而不知所措。较大的公司可能需要更强大的软件来处理更复杂的任务。

想想你的行业。如果您从事医疗保健行业，特定的软件程序旨在帮助您管理患者记录和计费。如果您在零售行业，您将需要一个销售点系统。

做你的研究。列出特定选项后，请进行研究并阅读其他用户的评论。它将帮助您根据他人的经验做出最佳决定。

商业软件是企业主的救星。但要充分利用它，重要的是找到适合您需求的程序。为了做出正确的决定，您应该清楚地定义一些时刻：您的业务规模、行业、您需要的功能集。了解这一点，您将轻松找到满足任何需求的完美商业软件。