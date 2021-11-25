Bazı yazılımları kullanmadan bir gün bile hayal etmek zor. İşyerinde ve işletmemizde haberciler, e-postalar, sosyal medya ve takvimler kullanıyoruz. Günlük programımızdaki herhangi bir aktivite, akıllı telefonlarımızdaki ve dizüstü bilgisayarlarımızdaki farklı programlara bağlanabilir.

Farklı iş yazılımı türleri, hayatınızı ve günlük aktivitelerinizi yönetmeyi çok daha kolay hale getirecektir. Ancak sizin için ne tür bir yazılımın doğru olduğunu bulmak önemlidir. Örneğin, sağlık sektöründe, hasta kayıtlarını ve faturalandırmayı yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmış özel programlar vardır.

İş yazılımı seçerken, ihtiyaçlarınızı değerlendirmek ve ardından bunları karşılayan bir program bulmak çok önemlidir.

İşletmenizi geliştirmek için yazılımlar ve çeşitli dijital araçlar kullanılabilir. İş operasyonlarınız için araçları kolayca bulmak için yazılım türlerini keşfedin.

Popüler iş yazılımı türleri

Farklı endüstriler farklı yazılım türleri gerektirir. Bu nedenle, enstrümanı seçmeden önce ihtiyaçlarınızı değerlendirmek hayati önem taşımaktadır. İşte bazı popüler kategoriler.

Muhasebe. Muhasebe amaçlı yazılım, işletmelerin finansal işlemlerini izlemelerine, giderleri ve gelirleri izlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. QuickBooks, ünlü bir muhasebe yazılımı örneğidir.

Bu araçlar genellikle envanter takibi, ödemeler ve fatura araçları dahil olmak üzere tüm işlemleri kaydetmek için veritabanlarına sahiptir.

İş zekası (BI). BI yazılımı, iş operasyonlarının performansını izlemek ve daha iyi kararlar almak için kullanılır. Genellikle analitik amaçlar için bir dizi çözümü temsil eder. Şirketler, verileri toplamak ve analiz etmek için BI yazılımını kullanır. Değerli içgörüler toplamaya yardımcı olur. Analiz edilen verileri net bir şekilde sunmak ve okumak için çizelgeler ve grafikler kullanılır. Microsoft Power BI, popüler bir BI yazılımı örneğidir.

Müşteri ilişkileri yönetimi. CRM yazılımı, müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde yönetir. Bu tür bir program müşterilerin kaydını tutar, satış ve pazarlama görevlerini yönetir ve izler ve müşterilerle etkileşimle ilgili bazı hizmetleri otomatikleştirir. En popüler CRM yazılım programlarından bazıları Salesforce ve HubSpot'u içerir.

İnsan kaynakları. İK yazılımı, çalışan kayıtlarını verimli bir şekilde yönetir ve performanslarını takip eder. Uygulamaların toplanması, filtrelenmesi ve tekliflerin gönderilmesi gibi birçok işlemi bu tür programlarla otomatikleştirmek yeterince basittir. Pratik İK yazılımı, işe alma, işe alım, planlama, bordro çözümlerini yönetmeye yardımcı olur.

Proje Yönetimi. Projeleri yönetmek, son teslim tarihlerini ve kilometre taşlarını takip etmek, görevleri başarıyla planlamak ve kaynakları tahsis etmek için PM yazılımını kullanabilirsiniz. Yazılım, yöneticilerin maliyetleri kontrol etmesine, belgelerle ilgili faaliyetleri düzenlemesine ve bütçeleri daha verimli yönetmesine olanak tanır.

E-posta yazılımı. İşletmeler için e-posta araçları, fatura göndermek, siparişleri takip etmek ve müşterilerle iletişim kurmak gibi çeşitli görevleri yönetmek için kullanılabilir. E-posta yazılımı işlevsel olmalı ve uygun bir arayüze sahip olmalıdır. Bu araçlar genellikle iletişimi yönetmek için herhangi bir işte yaygın olarak kullanılır. İşlemleri senkronize etmek için bunları CRM'nize ve takviminize bağlayın.

ERP. ERP yazılımı, kurumsal kaynak planlaması anlamına gelir. ERP'ler finansal operasyonları, ticareti, üretimi yönetmeye yardımcı olur. Yazılım, tüm iş süreçlerini tek bir sistem üzerinden verimli bir şekilde yönetir ve entegre eder.

Pazarlama otomasyonu. Bu kategori altındaki yazılımlar, işletmelerin pazarlama görevlerini otomatikleştirmesine yardımcı olur: e-posta pazarlaması, reklamlar, sosyal medya kampanyaları ve müşteri adayı yönetimi.

Hatta anketler yapmak ve ürününüz hakkında geri bildirim almak, satış hunilerini izlemek ve analiz etmek vb. için bile kullanabilirsiniz.

sohbetler. İş için iletişim yazılımı, çalışanların birbirleriyle etkileşime girmesine ve daha etkin bir şekilde işbirliği yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Modern sohbet araçları o kadar işlevseldir ki çeşitli amaçlar için kullanılırlar: standart mesajlaşma, dosya paylaşımı, sesli ve görüntülü konferanslar, toplantılar ve web seminerleri.

İş yazılımı kullanmanın faydaları

İş yazılımı ve çeşitliliği, iş yönetimini önemli ölçüde iyileştirir, mali durumunuzu kontrol etmenize, envanteri takip etmenize ve hatta pazarlama kampanyaları planlamanıza yardımcı olur. Ama bu sadece başlangıç. İşte iş yazılımlarını kullanmaya başladığınızda yararlanabileceğiniz bazı avantajlar.

Verimliliği arttırmak. Parmaklarınızın ucunda doğru araçlara sahip olduğunuzda daha hızlı ve daha verimli çalışabilirsiniz. İş yazılımı, sıkıcı görevleri otomatikleştirir ve önemli verileri izlemeyi kolaylaştırır. Geliştirilmiş doğruluk. Doğru verilerle işletmeniz hakkında daha iyi kararlar verebilirsiniz. Doğru yazılımı kullanmak, işlemler hakkında güncel bilgiler sağlayarak maliyetli hatalardan kaçınmanıza yardımcı olabilir. Daha fazla esneklik. İş yazılımı genellikle şirketinizin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanır. İstediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz, böylece iş sürecinde herhangi bir değişiklik yaptığınızda, araçları düzeltebilir veya yükseltebilirsiniz. Gelişmiş üretkenlik. Üretken olduğunuzda, daha karlısınız. İş yazılımı, görevleri otomatikleştirerek ve size daha iyi kararlar almanız için ihtiyaç duyduğunuz veri ve kaynakları sağlayarak daha yüksek bir üretkenlik düzeyine ulaşmada büyük bir yardımcıdır. Tasarruf. Profesyonel yazılımın en büyük avantajlarından biri zamandan ve paradan tasarruf etmektir. İş araçları, rutin görevleri otomatikleştirerek işinizi yürütmek için gereken emeği azaltır. İş yazılımı, size doğru veriler sağlayarak maliyetleri azaltabilecek ve kârları artırabilecek önemli kararlar alırken güvenebileceğiniz güvenilir bir kaynak olabilir.

Yazılım kategorilerine ve faydalarına aşina olduğunuzda, yine de "sizin için doğru olan iş yazılımı türü nedir?" diye sorabilirsiniz. Şirketin ihtiyaçlarına ve kaynaklarına bağlıdır.

Doğru yazılım nasıl seçilir?

Sayısız iş yazılımı türü olduğu gibi, ihtiyaçlarınız için doğru olanı seçmenin de sayısız yolu vardır. Ancak başlamanıza yardımcı olacak birkaç ipucu:

Yazılımın ne yapması gerektiğini belirleyin. Açık görünse de, kesin olmanız gerekir. Örneğin, harcamalarınızı takip etmek için bir programa veya müşteri etkileşimlerini yönetmek için bir CRM'ye mi ihtiyacınız var?

İşletmenizin boyutunu düşünün. Küçük bir işletmeyseniz, sizi geniş işlevsellikle boğmamak için daha basit programlar uygulamak muhtemelen en iyisidir. Daha büyük şirketler, daha karmaşık görevleri yerine getirebilecek daha sağlam yazılımlara ihtiyaç duyabilir.

Sektörünüzü düşünün. Sağlık sektöründeyseniz, hasta kayıtlarını ve faturalandırmayı yönetmenize yardımcı olmak için özel yazılım programları tasarlanmıştır. Perakende sektöründeyseniz bir satış noktası sistemine ihtiyacınız olacak.

Araştırmanı yap. Belirli seçenekleri listeledikten sonra araştırma yapın ve diğer kullanıcıların incelemelerini okuyun. Başkalarının deneyimlerine dayanarak en iyi kararı vermenize yardımcı olacaktır.

İş yazılımı, işletme sahipleri için bir cankurtarandır. Ancak bundan en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyaçlarınıza uygun doğru programı bulmak önemlidir. Doğru kararı vermek için bazı anları net bir şekilde tanımlamanız gerekir: işinizin büyüklüğü, sektör, ihtiyaç duyduğunuz işlevsellik seti. Bunu bilerek, herhangi bir ihtiyaç için mükemmel iş yazılımını kolayca bulacaksınız.