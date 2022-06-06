يمكن أن يؤدي إنشاء تطبيق يستخدم قاعدة بيانات إلى تسهيل وصول المستخدمين إلى البيانات وتخزينها فيه والحصول على المعلومات ذات الصلة بمتطلباتهم. غالبية قواعد البيانات واسعة وتتضمن قدرًا كبيرًا من المعلومات مع تعليقات جيدة ، مما يزيد من صعوبة تحميل البيانات على صفحة ويب متنقلة نموذجية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك احتمالية لظهور مشكلات أمنية عند تحميل صفحة الويب هذا. يمكن معالجة هذه المشكلة باستخدام هذا التطبيق ، والذي يسمح باستعادة البيانات بسرعة وفعالية بغض النظر عن الموقع.

كيف تنشئ موقع قاعدة بيانات بدون برمجة؟

لإنشاء موقع قاعدة بيانات على الإنترنت بدون برمجة ، يمكنك استخدام AppMaster. من أجل إنشاء قاعدة بيانات عبر الإنترنت في AppMaster ، لا تحتاج إلى خبرة. AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي بدون رمز يهدف إلى مساعدة المؤسسات في إنشاء تطبيقات على مستوى الإنتاج مع إنشاء رمز. تتضمن هذه التطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية.

سيكون لديك سيطرة كاملة على الموقع الذي يتم فيه نشر تطبيقك مع AppMaster.io ، وستكون قادرًا على الحفاظ على استقلاليتك عن النظام الأساسي عن طريق تصدير كود المصدر الخاص بك. سيسمح لك ذلك بالانتقال من الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP) إلى حل مؤسسي قادر على التعامل مع ملايين الطلبات في الدقيقة. على الرغم من أن استخدام موفر خدمة قواعد البيانات عبر الإنترنت يلغي متطلبات معرفة الترميز ، فقد تتطلب بعض المواقع أن يكون لديك بعض المعرفة الأساسية بالبرمجة. يمكنك التحقق من ردود الفعل على هذه المواقع. غالبًا ما تتطلب هذه الأنظمة الأساسية فهم لغات JavaScript و HTML و CSS.

ما هي البرمجة بدون كود؟

برنامج no-code هو أداة تتيح للمستخدمين إنشاء قاعدة بيانات أو موقع ويب على الإنترنت ، وتطبيقات ، وروبوتات دردشة ، وأنواع أخرى من البرمجة دون الحاجة إلى المبرمجين لكتابة التعليمات البرمجية مباشرة. يعد التطوير بدون رمز بديل فعال للطرق التقليدية لإنشاء البرامج. غالبًا ما لا يحتاج مستخدمو النظام الأساسي الذي لا يتطلب برنامج تشفير إلى معرفة التخطيط أو لغات البرمجة ، ولا يحتاجون إلى تعيين طاقم من المبرمجين.

يطور مستخدم أدوات no-code تطبيقًا باستخدام مُنشئ الكتلة المرئية ، والذي يقوم بعد ذلك بتعبئته بالمحتوى والوظائف المطلوبة. منصة no-code نفسها تتعامل مع عملية طلب وتجميع البرنامج. إما أنه ينشئ رمزًا عبر استخدام الذكاء الاصطناعي أو يتضمن أجزاء من التعليمات البرمجية التي قام المبرمجون بتأليفها مسبقًا.

كيف أقوم بإنشاء موقع قاعدة بيانات؟

هناك طريقة قياسية نسبيًا يمكن أن تستخدمها غالبية الأنظمة الأساسية الحديثة الخالية من التعليمات البرمجية لبدء عملية إنشاء التطبيق من خلال واجهة المستخدم. على الرغم من أن هذه الاستراتيجية توفر انطباعًا عن بداية سلسة ، إلا أنها ليست مناسبة للمشاريع المتوسطة أو الكبيرة الحجم. مع استثناء واحد بسيط ، يتم تنفيذ عملية تطوير البرامج لـ AppMaster بالطريقة التقليدية ، والتي استخدمها المبرمجون في جميع أنحاء العالم لفترة طويلة من الوقت. لإنشاء قاعدة بيانات عبر الإنترنت لموقعك على الويب ، يجب عليك إنشاء اتصال بخادم واستخدام تطبيقات برمجية متنوعة لتصميم قاعدة البيانات ومكوناتها التنظيمية. سيخزن كل المعلومات. العناصر التالية مطلوبة قبل أن تتمكن من البدء:

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الخادم الخاص بك

مهمتك الأولى مع موفر خدمة قواعد البيانات عبر الإنترنت هي تسجيل الدخول إلى حساب الخادم الخاص بك. سيوفر لك موفر خدمة قاعدة البيانات عبر الإنترنت الأدوات اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات عبر الإنترنت لموقعك على الويب. ستساعد الأدوات التي تحصل عليها في القيام بذلك. يتكون البرنامج غالبًا من Microsoft SQL Server و MySQL و Oracle و MongoDB. تعد هذه ، إلى جانب الآخرين مثلهم ، رائعة للمواقع الإلكترونية المزدحمة نظرًا لأوقات استجابتها السريعة. لا يتعين عليك دفع أي شيء لإنشاء قاعدة بيانات ، ولكن إذا كنت تريد خادمًا عالي الجودة ، فقد يكون من المفيد دفع تكلفة بسيطة للحصول على خادم يلبي احتياجاتك.

يجب أن تحتوي على بيانات مفيدة

هذا في الأساس مجرد هيكل فارغ إذا لم يتم تنفيذ أي معلومات مفيدة. فيما يلي توضيح لما تعنيه البيانات المفيدة: إذا قمت بتشغيل متجر كتب على الإنترنت ، فستحتاج إلى قاعدة بيانات مخزون تصف كل كتاب معروض للبيع. ستتضمن هذه السجلات وصف القطعة واسم الكتاب واسم المؤلف والسعر. البيانات الموجودة في قاعدة البيانات يجب أن تعمل بشكل صحيح. من المحتمل أن بعض الشركات لديها بالفعل هذه المعلومات مسجلة في جدول بيانات ؛ إذا كان الأمر كذلك ، يمكنك ببساطة استخدام الأدوات لإنشاء نسخة منه.

الاتصال ببرنامج الويب

يجب ربط بياناتك بتطبيق ويب حتى يعمل كل شيء بسلاسة. يحدث هذا لأن البرنامج يفحص البيانات الواردة من قاعدة البيانات الخاصة بك على الإنترنت. ثم يزود المستخدمين بصفحات الويب بناءً على المعلومات المضمنة في قاعدة البيانات. إنه مرتبط باستخدام شيء يشار إليه على أنه ارتباط. يحتوي ارتباط الاتصال على المعلومات المطلوبة للتشغيل. تتضمن هذه المعلومات اسم قاعدة البيانات وعنوان بروتوكول الإنترنت (IP) الخاص بالخادم ومعرف تسجيل الدخول وكلمة المرور. تُستخدم المكونات الأخرى لتطبيق الويب للبحث عن البيانات وتعديل الإدخالات الحالية وإنشاء قاعدة بيانات عبر الإنترنت لموقع الويب الخاص بك.

فوائد إنشاء قاعدة بيانات قائمة على مواقع الويب

يعمل العاملون في مجال الأعمال باستخدام جداول بيانات Excel والملفات الأخرى التي تحتوي على بيانات حول قوائم جرد المنتجات ومعلومات العملاء والتقارير المالية ، من بين أشياء أخرى. وبعد ذلك ، هناك أيضًا رسائل بريد إلكتروني ومكالمات هاتفية وأوراق لملءها. إذن ، لإدارة كل هذه البيانات بشكل أكثر فاعلية؟ إنشاء موقع على شبكة الإنترنت يتم إدارته بواسطة قاعدة بيانات!

فيما يلي قائمة ببعض فوائد بناء واحد:

القضاء على إدخال البيانات غير الضرورية وإدارتها وتوفير الوقت. تريد التركيز على إدارة فريقك كمدير موقع ويب أو محترف أعمال ، وليس على تعديل صفحات الويب يدويًا وبشكل مضجر والتي تتضمن معلومات قمت بتحديثها مسبقًا في جداول البيانات أو مناطق أخرى.

تأكد من تحديث المعلومات الموجودة على الموقع باستمرار. عندما يتصل أحد العملاء بشركة بشأن عرض جيد منشور على موقع الشركة على الويب ، فقد تصبح التجربة أكثر إزعاجًا لأن العرض إما قد تم تعديله أو أنه قد نفذ مجراه بالفعل. ضع حدًا لمعاملة المستهلكين بهذه الطريقة. يجب عليك مزامنة موقع الويب المستند إلى قاعدة البيانات عبر الإنترنت مع السحابة لعرض المعلومات التي تم تحديثها مؤخرًا فقط.

أفضل ممارسات قواعد البيانات

تختلف إرشادات البناء خطوة بخطوة لكل منشئ قواعد البيانات عبر الإنترنت ، والمراحل متشابهة بدرجة كافية بحيث يمكنك استخدام أفضل الممارسات هذه لتحقيق نهاية أفضل. يمكنك بسهولة العثور على منشئي قواعد البيانات على الإنترنت. تتم نمذجة البيانات باستخدام منشئ قاعدة البيانات لأنها أدوات لتبسيط نمذجة قاعدة البيانات. يمكنك استخدام أي منشئ قواعد البيانات مع ملاحظات جيدة وفقًا لمتطلباتك.

اختر مزود خدمة ممتاز

اختيار خادم قاعدة بيانات ممتاز أمر بالغ الأهمية. أي حل قاعدة بيانات مخصصة على الإنترنت يستحق النظر فيه سوف يلبي متطلبات المخزون الخاص بك ومظهره. اختر موفر خادم قاعدة بيانات مع سمات أو أدوات تم إنشاؤها بشكل احترافي لإنشاء تصميمات تطبيقات مبتكرة. لتصميم التطبيقات ، الأدوات مطلوبة.

اعتن بأمنك

تأتي قاعدة البيانات الخاصة بك على الإنترنت مع معرف المستخدم وكلمة المرور الخاصين بالمسؤول. قم بإنشاء معرفات مستخدم وكلمات مرور إضافية للوصول إلى عنصر البيانات المتخصصة لمنع حدوث أعطال أمنية وأي فقدان للمعلومات.

يجب أن تكون الجداول قائمة على الأسماء

يجب أن تكون جميع الجداول قائمة على الأسماء. بعد تحديد البيانات التي تريد تخزينها ، قم بإنشاء الجداول الخاصة بك. طريقة ممتازة لتحديد ما سيصبح جدولًا هي وصف عملك في بيان ؛ ستشير الأسماء إلى ما يجب تخزينه في جداول لقاعدة البيانات الخاصة بك. هناك احتمالان متاحان عند تسمية الجداول ، أحدهما مفرد والآخر جمع. توصيتي دائمًا باستخدام الأسماء في الجداول بصيغة المفرد.

أبدا أكثر من الاتصال

أهم خطوة في تصميم تطبيق عملي هي اكتشاف وصلات الجدول. قد يؤدي الإفراط في استخدام نفس الجدولين إلى جعل تطبيقك غير قابل للإدارة. لذلك ، من الجيد عمل جداول مختلفة في كل مرة. يساعد اتصال جداول التعيين في تصور كيفية طرحها.

الميزات التي يوفرها AppMaster لبرنامج عدم الترميز

أنشئ تطبيقات على مستوى المؤسسة تعمل بكامل طاقتها ، وليس مجرد نماذج أولية أو الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVPs). لهذا الغرض ، تمتلك منصتنا الخالية من التعليمات البرمجية الميزات التالية والمزيد:



باستخدام واجهة سحب وإفلات بسيطة ، يمكن إدارة منطق الأعمال المتطور بسهولة.



باستخدام البرامج الوسيطة ، يمكن تكوين نقاط النهاية ، ويمكن تخصيص وصول API.



راقب العملية حيث يتم إنشاء الوثائق الفنية لواجهة برمجة التطبيقات تلقائيًا.



قم بتعديل كل من هيكل ومظهر البرنامج ليكون مناسبًا للمصممين.



استفد من مكتبة من المكونات المعدة مسبقًا والإنتاج الآلي للصفحات (الشاشات).



قم ببناء تطبيقك بسرعة أكبر باستخدام القوالب المصممة مسبقًا.



أنشئ تطبيقات أصلية لنظامي التشغيل iOS و Android ، ثم وزعها على أسواق التطبيقات.



قم بتثبيت التطبيق على الخادم الخاص بك ، في السحابة التي يوفرها AppMaster.io ، أو في أي مستودع آخر تريده.



لست مقيدًا باستخدام النظام الأساسي فقط إذا قمت بتصدير ثنائيات وكود المصدر.



التكامل مع الموارد التي توفرها الأطراف الأخرى وإضافة وظائف باستخدام الوحدات النمطية.

افكار اخيرة

انضم إلينا على AppMaster.io إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل وليس لديك حساب هناك. بعد التسجيل ، ستتاح لك فترة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا ، وخلال هذه الفترة ستتمكن من الوصول إلى الميزات الأساسية للمنصة. يمكنك زيارة الموقع للاطلاع على التعليقات المقدمة من العملاء. سوف تكون قادرًا على فهم إمكانيات برنامج بدون كود على المستوى المهني وفهم التعقيدات التي ينطوي عليها العمل مع واحد. لذلك ، يمكنك بسهولة إنشاء تطبيق قاعدة بيانات على الإنترنت بدون برمجة.







