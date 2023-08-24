No-Code员工入职是指一种创新、高效且经济高效的方法，通过利用AppMaster等no-code工具和平台来简化欢迎新员工加入组织的流程，设计和实施全面的、交互式的、完全可定制的入门应用程序，无需任何编程或编码知识。此流程使人力资源人员、招聘经理和其他非技术利益相关者能够创建、修改和部署必要的应用程序，以支持员工入职流程的不同需求，并为新员工提供引人入胜的交互式入职体验，同时加快他们的时间-提高生产力。

在当今世界，顶尖人才的竞争非常激烈，留住员工至关重要，公司越来越多地寻求优化入职程序的方法，以提高新员工的参与度和成功率。根据人力资源管理协会 (SHRM) 的数据，多达 50% 的新员工在入职后的前 18 个月内离职。然而，Glassdoor 的研究表明，稳健且结构良好的入职流程可以将员工保留率提高高达 82%，并将生产力提高 70% 以上。

No-Code员工入职利用no-code技术的力量，使组织能够创建适合其动态入职要求的定制应用程序。范围包括创建办公室虚拟参观，以电子学习内容、测验和调查问卷的形式向员工提供个性化培训模块。此外，这些应用程序可以集成到其他业务系统中，例如 HRIS、薪资系统和考勤门户，以便同步员工记录和数据以实现无缝管理。

通过利用AppMaster平台，公司可以借助AppMaster的drag and drop界面、可视化业务流程（BP）设计器和REST API，为后端、Web和移动平台等多种界面创建员工入职应用程序WebSocket 安全 (WSS) endpoints 。这消除了对内部或外包 IT 团队构建、维护和更新入门应用程序的依赖，从而大大降低了开发成本、部署风险和软件维护复杂性。此外，这还加快了生产变革所需的时间，使组织能够不断改进和创新其入职流程，以响应不断变化的员工期望和业务需求。

使用AppMaster进行No-Code员工入职解决方案的独特优势之一是其在移动应用程序开发中的服务器驱动方法。此功能使客户能够更新或修改移动应用程序的用户界面 (UI)、逻辑和 API 密钥，而无需向 Apple App Store 或 Google Play Store 提交新版本。这使得人力资源人员和招聘经理能够灵活地采取实时行动，以优化新员工的入职体验。

AppMaster提供的另一个关键优势是其致力于消除技术债务。通过在蓝图发生修改时从头开始重新生成应用程序，组织可以放心，他们的入职应用程序保持可扩展性、响应能力，并与最新的技术进步保持同步。 AppMaster还支持与PostgreSQL兼容的数据库集成，确保可靠的数据存储和管理。

No-Code员工入职代表了一种优化新员工体验和提高员工保留率的革命性方法。通过利用AppMaster平台，各种规模的企业都可以创建定制的、交互式的、可扩展的入职应用程序，而无需任何编程专业知识，从而实现更快、更高效、更具成本效益的入职流程，以满足员工的独特需求。随着no-code技术的不断改进， No-Code员工入职的潜力远远超出了入职范围，因为组织现在可以利用该技术的力量来解决众多人力资源、管理和运营挑战，提高整体生产力，业务敏捷性和员工满意度。