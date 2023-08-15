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无代码物联网

Aug 15, 2023

No-code物联网（物联网）是一种范例，允许个人或组织利用物联网技术的力量，而无需传统的编码技能。这种方法简化了物联网解决方案的开发和部署，使更广泛的受众可以使用它们，包括公民开发人员、业务分析师和领域专家。随着AppMasterno-code开发平台的出现，个人和组织现在可以通过直观地设计其数据模型、业务流程和用户界面来创建物联网应用程序，而无需广泛的编程知识。

在物联网背景下， no-code开发平台提供了一系列功能，使用户能够创建用于收集、分析和可视化物联网设备数据的解决方案。这些解决方案可以包含各种组件，例如传感器、执行器、数据存储、处理和分析系统以及面向用户的应用程序。通过利用no-code平台的功能，组织可以最大限度地减少开发和维护物联网应用程序所需的时间和资源，并最大限度地提高物联网计划的投资回报 ( ROI )。

根据最近的一项调查，全球no-code开发平台市场预计从 2021 年到 2028 年将以 28.1% 的复合年增长率 (CAGR) 增长，到 2028 年价值将达到 383 亿美元。这一增长可归因于各行业对物联网解决方案日益增长的需求、更快上市时间的需求以及公民开发人员的日益普及。通过简化物联网应用程序的开发并减少进入壁垒， no-code平台有望彻底改变组织利用物联网技术的方式。

no-code联网解决方案的一项关键优势是能够通过自动化多个阶段（例如需求收集、设计、实施和测试）来加速开发过程。然后，组织可以专注于其核心业务目标，并以比传统方法快 10 倍的速度开发物联网应用程序。此外， no-code解决方案可以将开发成本降低多达三倍，使物联网技术对于预算有限的企业来说更加可行。

no-code联网的另一个显着好处是消除技术债务。通过在每次修改后从头开始重新生成应用程序， AppMasterno-code平台可确保应用程序随着时间的推移保持一致和可维护。这种方法最大限度地减少了遇到与遗留代码相关的问题的可能性，这些问题可能很难发现和解决。因此，组织可以在其物联网解决方案中实现更高程度的可靠性和灵活性。

No-code联网平台还可以促进组织内不同团队之间的更好协作。通过授权非技术用户参与开发过程，这些平台促进了更具包容性和协作性的工作环境。这使组织能够利用员工的独特技能和观点，从而产生更具创意和更有效的物联网解决方案。

no-code联网解决方案的一个很好的例子是将物联网设备与后端系统集成以管理其数据。使用AppMaster这样的平台，用户可以直观地设计数据模型来存储 IoT 设备数据，创建业务流程来处理数据摄取，并配置 REST API endpoints以进行实时数据检索。对于用户界面，该平台提供了直观的drag-and-drop界面来设计显示物联网数据并与之交互的网络和移动应用程序。设计完成后， AppMaster会生成必要的源代码、测试并部署应用程序，从而显着减少开发时间和工作量。

No-code物联网是一种前瞻性的物联网应用程序开发方法，它利用了AppMasterno-code平台的强大功能。它简化了开发流程，实现了物联网技术的民主化，并帮助组织在速度、成本效益和可扩展性方面取得了出色的成果。通过采用no-code联网，从初创公司到大型企业，企业都可以真正利用物联网的潜力并推动创新，同时减少对稀缺编程人才的依赖。

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