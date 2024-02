No-Code忠诚度计划是指使用no-code开发平台(例如AppMaster专门设计和实施的客户奖励和参与系统。 No-code平台可以快速开发和部署应用程序,而不需要通常与传统软件开发相关的广泛编码知识。这使得非技术用户(包括企业家、营销人员和项目经理)能够创建强大的应用程序、使用自定义功能定制忠诚度计划,并以高效且经济高效的方式增强客户保留策略。

近年来,客户忠诚度计划已成为企业客户保留策略的一个重要方面。根据《哈佛商业评论》的一项研究,获取新客户的成本是保留现有客户的 5 到 25 倍。此外,仅将客户保留率提高 5% 就可以将利润提高 25% 至 95%。因此,实施忠诚度计划可以对公司的利润产生重大影响。

传统上,忠诚度计划是使用自定义编码软件解决方案构建的,这可能非常耗时、成本高昂且占用资源。随着AppMaster等no-code平台的出现,企业可以开发忠诚度计划,而无需专家开发人员,也不会产生过高的成本。 AppMaster是一款强大的no-code工具,用于创建后端、Web 和移动应用程序,为快速高效地设计、构建和部署忠诚度计划提供了一个一体化平台。

no-code平台(如AppMaster的关键功能之一是能够使用可视化 BP Designer 直观地为应用程序创建数据模型(数据库模式)和业务逻辑。这种drag-and-drop界面允许用户定义和自定义其忠诚度计划的规则和结构,而无需编写任何代码。 AppMaster的Web BP Designer和Mobile BP Designer分别进一步实现了Web和移动应用程序的用户界面和交互元素的定制。

no-code平台提供的简单性和灵活性使企业能够创建与其品牌、价值主张和目标客户群相一致的定制忠诚度计划。例如,零售企业可以创建基于积分的忠诚度计划,客户根据购买赚取积分,然后可以兑换折扣、特别优惠或独家产品。或者,基于订阅的服务可以根据订阅级别提供分层的客户利益,奖励长期订阅者访问优质内容、功能或服务。由于AppMaster从头开始生成应用程序,企业可以根据需要更新和修改其忠诚度计划,而无需承担任何技术债务。

使用AppMaster这样的no-code平台来开发忠诚度计划的另一个优势是内置的 API 支持。 AppMaster自动为服务器endpoints生成swagger(开放API)文档,从而实现与第三方服务的无缝集成,例如CRM系统、电子商务平台和营销自动化工具。这使企业能够简化客户数据管理并自动化通信流程,从而提高效率和客户参与度。

此外,由于AppMaster忠诚度计划应用程序的服务器驱动特性,企业可以更新其忠诚度系统,而无需向应用程序商店提交新版本,从而在不断变化的业务环境中提供灵活性和敏捷性。 AppMaster的应用程序是使用 Go (golang) 作为后端、Vue3 框架和 JS/TS 用于 Web、Kotlin 和Jetpack Compose for Android 以及SwiftUI for iOS 生成的,确保了在各种平台和设备上的兼容性和性能。

利用AppMaster的no-code平台开发忠诚度计划不仅可以简化开发流程,还可以让企业专注于设计和实施专门针对目标受众的策略。通过利用AppMaster提供的速度、灵活性和可扩展性,与传统方法相比,忠诚度计划的开发速度可以提高 10 倍,成本降低 3 倍。这种民主化的应用程序开发方法使各种规模的企业(从小型企业到大型企业)能够创建全面且可扩展的客户参与解决方案,从而推动长期增长和成功。