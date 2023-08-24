Программа лояльности No-Code — это система вознаграждения и взаимодействия с клиентами, специально разработанная и реализованная с использованием платформ разработки no-code, таких как AppMaster. Платформы No-code позволяют быстро разрабатывать и развертывать приложения, не требуя обширных знаний в области кодирования, часто связанных с традиционной разработкой программного обеспечения. Это позволяет нетехническим пользователям, в том числе предпринимателям, маркетологам и менеджерам проектов, создавать мощные приложения, адаптировать программы лояльности с настраиваемыми функциями и совершенствовать стратегии удержания клиентов эффективным и экономичным способом.

В последние годы программы лояльности клиентов стали важнейшим аспектом стратегии удержания клиентов предприятий. Согласно исследованию Harvard Business Review, приобретение нового клиента обходится в 5–25 раз дороже, чем удержание существующего. Более того, увеличение коэффициента удержания клиентов всего на 5% может увеличить прибыль на 25–95%. Таким образом, реализация программы лояльности может оказать существенное влияние на прибыль компании.

Традиционно программы лояльности создаются с использованием программных решений с индивидуальным кодом, что может отнимать много времени, средств и ресурсов. С появлением платформ no-code таких как AppMaster, компании могут разрабатывать программы лояльности без необходимости привлечения опытных разработчиков и без непомерных затрат. AppMaster, мощный инструмент no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, предоставляет универсальную платформу для быстрого и эффективного проектирования, создания и развертывания программ лояльности.

Одной из ключевых особенностей платформ no-code, таких как AppMaster, является возможность визуального создания моделей данных (схемы базы данных) и бизнес-логики для приложений с помощью визуального BP Designer. Этот интерфейс drag-and-drop позволяет пользователям определять и настраивать правила и структуру своей программы лояльности без написания единой строки кода. Web BP Designer и Mobile BP Designer AppMaster дополнительно позволяют настраивать пользовательские интерфейсы и интерактивные элементы для веб-приложений и мобильных приложений соответственно.

Простота и гибкость, предлагаемые платформами no-code позволяют компаниям создавать индивидуальные программы лояльности, соответствующие их бренду, ценностному предложению и целевым сегментам клиентов. Например, розничный бизнес может создать программу лояльности на основе баллов, в которой покупатели зарабатывают баллы за покупки, которые затем можно обменять на скидки, специальные предложения или эксклюзивные продукты. Альтернативно, услуга на основе подписки может предлагать многоуровневые преимущества для клиентов в зависимости от уровня подписки, вознаграждая постоянных подписчиков доступом к премиум-контенту, функциям или услугам. Поскольку AppMaster создает приложения с нуля, компании могут обновлять и изменять свои программы лояльности по мере необходимости без каких-либо технических проблем.

Еще одним преимуществом использования платформы no-code такой как AppMaster, для разработки программ лояльности является встроенная поддержка API. AppMaster автоматически генерирует документацию Swagger (открытый API) для endpoints сервера, обеспечивая плавную интеграцию со сторонними сервисами, такими как CRM-системы, платформы электронной коммерции и инструменты автоматизации маркетинга. Это позволяет предприятиям оптимизировать управление данными о клиентах и ​​автоматизировать процессы коммуникации, что приводит к повышению эффективности и вовлеченности клиентов.

Кроме того, благодаря серверному характеру приложений программы лояльности AppMaster компании могут обновлять свои системы лояльности без необходимости отправлять новые версии в магазины приложений, обеспечивая гибкость и оперативность в постоянно меняющейся бизнес-среде. Приложения AppMaster создаются с помощью Go (golang) для серверной части, платформы Vue3 и JS/TS для Интернета, а также Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS, что обеспечивает совместимость и производительность на широком спектре платформ и устройств.

Использование платформы AppMaster no-code для разработки программы лояльности не только упрощает процесс разработки, но и позволяет компаниям сосредоточиться на разработке и реализации стратегий, ориентированных конкретно на их целевую аудиторию. Используя скорость, гибкость и масштабируемость, предлагаемые AppMaster, программы лояльности можно разрабатывать в 10 раз быстрее и в 3 раза дешевле по сравнению с традиционными методами. Такой демократизированный подход к разработке приложений позволяет предприятиям любого размера, от малых предприятий до крупных корпораций, создавать комплексные и масштабируемые решения для взаимодействия с клиентами, которые обеспечивают долгосрочный рост и успех.