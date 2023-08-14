在无代码开发的背景下，“托管”是指在服务器上提供可以驻留应用程序、网站和数据的空间的过程，以便最终用户可以访问、运行和管理它们。托管解决方案使客户能够利用计算资源、网络带宽和存储基础设施，使他们的应用程序全天候 (24/7) 可用和访问。作为软件开发生命周期的关键组成部分，托管在部署和扩展使用AppMaster等no-code工具创建的应用程序方面发挥着关键作用。

托管服务包括共享托管、虚拟专用服务器 (VPS) 托管、专用托管、云托管和托管托管。每个托管选项都满足不同的要求和预算，提供一系列功能、性能级别以及对底层基础设施的控制。例如，共享托管通常更具成本效益，但资源和性能能力有限。相比之下，专用托管提供了更强大、性能更强大的环境，但通常价格更高。基于云的托管提供了独特的可扩展性、灵活性和全球覆盖优势，使其适合分布式应用程序和高流量工作负载。

AppMaster的no-code平台使客户能够轻松快速地创建后端、Web 和移动应用程序。这些应用程序需要可靠的托管服务才能有效地将其产品交付给最终用户。 AppMaster通过提供各种部署选项（包括本地、docker 容器和基于云的托管）来解决托管挑战。这种多样化的托管选项与自动生成的应用程序源代码相结合，确保每个客户都可以根据自己的特定需求和偏好来部署、测试和管理其应用程序。

性能和可扩展性是为竞争激烈的企业选择托管解决方案的重要因素。 2020 年，全球公共云服务市场规模达到 3124 亿美元，预计 2021 年至 2028 年复合年增长率为 16.1%（来源：Grand View Research, Inc.，2021 年）。这种增长可归因于对先进 IT 基础设施支持关键任务应用程序、高性能计算和数据密集型工作负载的需求不断增长。 AppMaster生成的后端应用程序使用 Go (Golang) 构建，提供强大的性能和可扩展性，使其成为高负载和企业用例的理想选择，并与现代基于云的托管环境完全兼容。

选择托管提供商时，安全性和合规性也是重要的考虑因素。许多行业，例如金融、医疗保健和政府，都受到有关数据存储、处理和传输的严格法规和政策的约束。这些组织必须确保其托管解决方案符合相关行业标准和法律框架，例如 GDPR、HIPAA、SOC 2 和 PCI DSS。借助AppMaster ，应用程序可以使用任何与 PostgreSQL 兼容的数据库作为主要数据存储，从而提供对数据管理的完全控制并能够遵守必要的法规要求。

此外，托管解决方案应提供监控、日志记录和故障排除工具，所有这些对于维护应用程序的可靠性、稳定性和整体性能都至关重要。 AppMaster全面的集成开发环境 (IDE) 加速了开发过程，同时减少了技术债务。开发人员可以访问 API 文档，例如自动生成的 swagger（开放 API）文件以及每个项目的数据库架构迁移脚本。这种级别的透明度和控制可促进开发人员、IT 团队和托管提供商之间的无缝协作，以解决问题并确保托管应用程序的最佳性能。

托管是no-code开发不可或缺的一个方面， AppMaster的平台提供了旨在简化整个应用程序开发生命周期的全面解决方案。通过提供各种托管选项，包括本地、docker 容器和基于云的部署， AppMaster使其no-code客户能够快速高效地开发、测试和部署其应用程序。 AppMaster的托管解决方案将可靠性、性能、安全性和合规性放在首位，可满足广泛的业务需求，并为各种规模的企业提供理想的环境，让他们能够自信地创建、管理和扩展其应用程序。