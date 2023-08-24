برنامج الولاء بدون كود

يشير برنامج الولاء No-Code إلى نظام مكافأة العملاء والمشاركة الذي تم تصميمه وتنفيذه خصيصًا باستخدام منصات التطوير no-code ، مثل AppMaster. تتيح الأنظمة No-code تعليمات برمجية التطوير السريع للتطبيقات ونشرها دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة ترتبط غالبًا بتطوير البرامج التقليدية. يتيح ذلك للمستخدمين غير التقنيين، بما في ذلك رواد الأعمال والمسوقون ومديرو المشاريع، إنشاء تطبيقات قوية وتصميم برامج ولاء بميزات مخصصة وتعزيز استراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء بطريقة فعالة وفعالة من حيث التكلفة.

في السنوات الأخيرة، برزت برامج ولاء العملاء باعتبارها جانبًا حاسمًا في استراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء في الشركات. وفقا لدراسة أجرتها مجلة هارفارد بيزنس ريفيو، فإن الحصول على عميل جديد يكلف ما بين 5 إلى 25 مرة أكثر من الاحتفاظ بالعميل الحالي. علاوة على ذلك، فإن زيادة معدلات الاحتفاظ بالعملاء بنسبة 5% فقط يمكن أن تعزز الأرباح بنسبة 25% إلى 95%. وبالتالي، فإن تنفيذ برنامج الولاء يمكن أن يكون له تأثير كبير على النتيجة النهائية للشركة.

تقليديًا، تم إنشاء برامج الولاء باستخدام حلول برمجية مشفرة مخصصة، والتي يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة وتستهلك الكثير من الموارد. مع ظهور الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يمكن للشركات تطوير برامج الولاء دون الحاجة إلى مطورين خبراء ودون تكبد تكاليف باهظة. AppMaster ، وهي أداة قوية no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، نظامًا أساسيًا شاملاً لتصميم برامج الولاء وإنشائها ونشرها بسرعة وكفاءة.

إحدى الميزات الرئيسية للأنظمة no-code ، مثل AppMaster ، هي القدرة على إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال للتطبيقات باستخدام مصمم BP المرئي. تسمح واجهة drag-and-drop هذه للمستخدمين بتحديد وتخصيص قواعد وبنية برنامج الولاء الخاص بهم دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. يتيح مصمم Web BP الخاص بـ AppMaster وMobile BP Designer إمكانية تخصيص واجهات المستخدم والعناصر التفاعلية لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، على التوالي.

تعمل البساطة والمرونة التي توفرها المنصات التي no-code على تمكين الشركات من إنشاء برامج ولاء مخصصة تتوافق مع علامتها التجارية وعروض القيمة وقطاعات العملاء المستهدفة. على سبيل المثال، يمكن لأعمال البيع بالتجزئة إنشاء برنامج ولاء قائم على النقاط، حيث يكسب العملاء نقاطًا بناءً على عمليات الشراء، والتي يمكن بعد ذلك استبدالها للحصول على خصومات أو عروض خاصة أو منتجات حصرية. وبدلاً من ذلك، يمكن للخدمة القائمة على الاشتراك أن تقدم مزايا للعملاء على أساس مستوى الاشتراك، مما يكافئ المشتركين على المدى الطويل من خلال الوصول إلى المحتوى أو الميزات أو الخدمات المتميزة. نظرًا لأن AppMaster يقوم بإنشاء التطبيقات من الصفر، يمكن للشركات تحديث وتعديل برامج الولاء الخاصة بها حسب الحاجة دون أي ديون فنية.

ميزة أخرى لاستخدام منصة no-code مثل AppMaster لتطوير برامج الولاء هي دعم واجهة برمجة التطبيقات (API) المضمنة. يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق مبهرة (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) endpoints الخادم، مما يتيح التكامل السلس مع خدمات الجهات الخارجية، مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، ومنصات التجارة الإلكترونية، وأدوات أتمتة التسويق. يتيح ذلك للشركات تبسيط إدارة بيانات العملاء وأتمتة عمليات الاتصال، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وإشراك العملاء.

علاوة على ذلك، نظرًا لطبيعة تطبيقات برنامج الولاء AppMaster التي تعتمد على الخادم، يمكن للشركات تحديث أنظمة الولاء الخاصة بها دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات، مما يوفر المرونة والسرعة في مشهد الأعمال المتغير باستمرار. يتم إنشاء تطبيقات AppMaster باستخدام Go (golang) للواجهة الخلفية، وإطار Vue3 وJS/TS للويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS، مما يضمن التوافق والأداء على مجموعة واسعة من المنصات والأجهزة.

إن استخدام منصة AppMaster no-code لتطوير برنامج الولاء لا يبسط عملية التطوير فحسب، بل يسمح أيضًا للشركات بالتركيز على تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات التي تلبي احتياجات جمهورها المستهدف بشكل خاص. من خلال الاستفادة من السرعة والمرونة وقابلية التوسع التي توفرها AppMaster ، يمكن تطوير برامج الولاء بشكل أسرع 10 مرات وبتكلفة أقل 3 مرات مقارنة بالطرق التقليدية. يمكّن هذا النهج الديمقراطي لتطوير التطبيقات الشركات من جميع الأحجام، بدءًا من المؤسسات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة، من إنشاء حلول شاملة وقابلة للتطوير لمشاركة العملاء تؤدي إلى النمو والنجاح على المدى الطويل.