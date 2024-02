Program lojalnościowy bez kodu

Program lojalnościowy No-Code oznacza system nagradzania i angażowania klientów specjalnie zaprojektowany i wdrożony przy użyciu platform programistycznych no-code, takich jak AppMaster. Platformy No-code umożliwiają szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji bez konieczności posiadania rozległej wiedzy na temat kodowania, często kojarzonej z tradycyjnym tworzeniem oprogramowania. Umożliwia to użytkownikom nietechnicznym, w tym przedsiębiorcom, marketerom i kierownikom projektów, tworzenie wydajnych aplikacji, dostosowywanie programów lojalnościowych za pomocą niestandardowych funkcji oraz ulepszanie strategii utrzymania klientów w skuteczny i opłacalny sposób.

W ostatnich latach programy lojalnościowe stały się kluczowym aspektem strategii utrzymania klientów w przedsiębiorstwach. Według badania Harvard Business Review pozyskanie nowego klienta kosztuje od 5 do 25 razy więcej niż utrzymanie istniejącego. Co więcej, zwiększenie wskaźników utrzymania klientów o zaledwie 5% może zwiększyć zyski o 25% do 95%. Zatem wdrożenie programu lojalnościowego może mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe firmy.

Tradycyjnie programy lojalnościowe tworzono przy użyciu niestandardowych, kodowanych rozwiązań programowych, co może być czasochłonne, kosztowne i wymagać dużych zasobów. Wraz z pojawieniem się platform no-code takich jak AppMaster, firmy mogą tworzyć programy lojalnościowe bez potrzeby korzystania z pomocy doświadczonych programistów i bez ponoszenia wygórowanych kosztów. AppMaster, potężne narzędzie no-code do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, zapewnia wszechstronną platformę do szybkiego i wydajnego projektowania, tworzenia i wdrażania programów lojalnościowych.

Jedną z kluczowych cech platform no-code, takich jak AppMaster, jest możliwość wizualnego tworzenia modeli danych (schematu bazy danych) i logiki biznesowej dla aplikacji przy użyciu wizualnego BP Designer. Ten interfejs drag-and-drop umożliwia użytkownikom definiowanie i dostosowywanie zasad oraz struktury programu lojalnościowego bez pisania ani jednej linii kodu. Narzędzia AppMaster Web BP Designer i Mobile BP Designer umożliwiają dalsze dostosowywanie interfejsów użytkownika i elementów interaktywnych odpowiednio dla aplikacji internetowych i mobilnych.

Prostota i elastyczność oferowana przez platformy no-code umożliwiają firmom tworzenie niestandardowych programów lojalnościowych, które są zgodne z ich marką, propozycją wartości i docelowymi segmentami klientów. Na przykład firma zajmująca się sprzedażą detaliczną może stworzyć program lojalnościowy oparty na punktach, w ramach którego klienci zdobywają punkty za zakupy, które następnie można wymienić na rabaty, oferty specjalne lub ekskluzywne produkty. Alternatywnie usługa oparta na subskrypcji może zapewniać klientom wielopoziomowe korzyści w zależności od poziomu subskrypcji, nagradzając abonentów długoterminowych dostępem do treści, funkcji lub usług premium. Ponieważ AppMaster generuje aplikacje od podstaw, firmy mogą w razie potrzeby aktualizować i modyfikować swoje programy lojalnościowe bez żadnych długów technicznych.

Kolejną zaletą korzystania z platformy no-code takiej jak AppMaster do tworzenia programów lojalnościowych jest wbudowana obsługa API. AppMaster automatycznie generuje dokumentację swagger (otwarte API) dla endpoints serwerów, umożliwiając bezproblemową integrację z usługami stron trzecich, takimi jak systemy CRM, platformy e-commerce i narzędzia do automatyzacji marketingu. Umożliwia to firmom usprawnienie zarządzania danymi klientów i automatyzację procesów komunikacyjnych, co prowadzi do poprawy wydajności i zaangażowania klientów.

Co więcej, ze względu na serwerowy charakter aplikacji programu lojalnościowego AppMaster, firmy mogą aktualizować swoje systemy lojalnościowe bez konieczności przesyłania nowych wersji do sklepów z aplikacjami, zapewniając elastyczność i zwinność w stale zmieniającym się krajobrazie biznesowym. Aplikacje AppMaster są generowane przy użyciu Go (golang) dla backendu, frameworku Vue3 i JS/TS dla Internetu oraz Kotlin i Jetpack Compose dla Androida i SwiftUI dla iOS, zapewniając kompatybilność i wydajność na szerokiej gamie platform i urządzeń.

Wykorzystanie platformy AppMaster no-code do opracowania programu lojalnościowego nie tylko upraszcza proces programowania, ale także pozwala firmom skoncentrować się na projektowaniu i wdrażaniu strategii dostosowanych specjalnie do docelowych odbiorców. Wykorzystując szybkość, elastyczność i skalowalność oferowaną przez AppMaster, programy lojalnościowe można tworzyć 10 razy szybciej i 3 razy mniej kosztowo w porównaniu z tradycyjnymi metodami. To zdemokratyzowane podejście do tworzenia aplikacji umożliwia firmom każdej wielkości, od małych przedsiębiorstw po duże korporacje, tworzenie kompleksowych i skalowalnych rozwiązań w zakresie zaangażowania klientów, które napędzają długoterminowy wzrost i sukces.