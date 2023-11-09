Amazon DynamoDB 是 Amazon Web Services (AWS) 在无服务器计算环境中提供的完全托管、高度可扩展的 NoSQL 数据库服务。随着无服务器架构在软件开发领域越来越突出，特别是在AppMaster这样的no-code平台的背景下，对高效、高性能数据库的需求显着增加。 Amazon DynamoDB 旨在为基于云的应用程序提供低延迟访问、高吞吐量和无限可扩展性的完美结合，使其特别适合在无服务器生态系统中使用。

AWS 于 2012 年推出 DynamoDB，作为对 Web 应用程序广泛采用的直接响应，这些应用程序需要可靠、快速的存储解决方案来存储大量用户生成的数据。通过提供高可用的NoSQL服务，DynamoDB满足了需要快速读写操作的应用程序，这在无服务器计算场景中很常见。 DynamoDB 支持键值和文档数据模型，可以处理各种非结构化、半结构化和结构化数据，使其适合各种用例，包括游戏、物联网、移动和无服务器 Web 应用程序。

DynamoDB 的设计核心是性能、可扩展性和弹性。其个位数毫秒的延迟能够实时处理大量数据，使其适合 AppMaster 生成的满足高负载用例的应用程序。此外，DynamoDB 提供与其他 AWS 服务（例如 AWS Lambda 和 Amazon API Gateway）的无缝集成，从而简化无服务器应用程序开发并提供一致的开发体验。

在为无服务器计算环境选择数据库服务时，可扩展性是主要考虑的问题之一，因为这些环境通常需要快速适应快速变化的工作负载。 Amazon DynamoDB 提供自动扩展功能，确保自动调整资源以响应不断变化的需求。此功能旨在通过避免过度配置读写容量单位来实现无服务器应用程序的最佳性能和成本效率。

DynamoDB 的全局表功能支持多区域和多活动部署，增强灾难恢复并减少多个地理位置的最终用户的延迟。此功能可提高高可用性，保证即使在出现区域故障的情况下，无服务器应用程序也可以以最小的中断访问所需的数据。此外，全局表允许跨多个 AWS 区域复制数据，确保数据保持可用并允许全球分布式无服务器架构。

安全性仍然是 DynamoDB 架构的基石。数据库服务提供静态和传输中的加密，防止未经授权的访问，并仅公开满足应用程序要求所需的最少数据。此外，DynamoDB 与 AWS Identity and Access Management (IAM) 集成，可实现对数据和管理操作的精细访问控制，进一步支持无服务器应用程序中的合规性和安全数据访问。

在无服务器架构中使用 DynamoDB 时，开发人员和组织还可以从简化的数据库管理中受益。作为一项托管服务，DynamoDB 减轻了通常与数据库维护相关的许多操作负担。自动备份、时间点恢复以及通过 AWS CloudWatch 进行持续监控等功能使开发人员能够专注于构建和迭代无服务器应用程序，而不是为底层基础设施提供服务。

总之，Amazon DynamoDB 是无服务器计算领域不可或缺的组件，提供托管、高性能、可扩展且安全的 NoSQL 数据库服务，可以轻松集成到基于云的应用程序中。其低延迟、自动扩展功能和全球基础设施使其特别适合在AppMaster等no-code平台上构建的无服务器应用程序，因为它可以以最少的操作工作和最大的成本效率满足广泛的数据库需求。