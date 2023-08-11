工作流自动化是一种动态和变革性的技术方法，它通过无缝集成执行特定任务或功能所涉及的各种系统、软件应用程序和人力资源来简化、自动化和优化业务流程。在无代码开发的背景下，工作流自动化包括自动化工作流的创建、定制和部署，无需编写任何编程代码。它极大地简化了执行复杂业务流程所需的工作，提高了效率并减少了潜在错误，从而为各种规模的组织节省了大量成本和时间。

No-code工作流程自动化涉及使用先进的可视化开发工具和方法，使非技术用户（也称为公民开发人员）能够设计、构建和启动自定义应用程序和软件解决方案，而无需具备编码专业知识。借助AppMaster等平台，用户可以直观地创建数据模型，使用可视化业务流程（BP）设计器设计业务流程，并建立REST API和WebSocket Secure（WSS） endpoints ，构成其应用程序的后端流程。

此外， AppMaster允许客户通过drag-and-drop功能设计 Web 应用程序用户界面，并使用 Web BP Designer 执行各个组件的业务逻辑。这些应用程序是完全交互式的，Web BP 在用户的浏览器中执行。对于移动应用程序开发， AppMaster提供了一个具有drag-and-drop功能的 UI 构建器和移动 BP 设计器，简化了 Android 和 iOS 平台创建、发布和更新应用程序的流程。

no-code环境中工作流自动化的核心优势之一在于其能够快速生成源代码和部署应用程序。当用户按下AppMaster平台上的“发布”按钮时，它会编译应用程序的源代码，运行测试，将后端应用程序打包到Docker容器中，并将其部署到云端。 AppMaster确保所有生成的应用程序都是使用现代框架和编程语言构建的，例如用于后端应用程序的 Go (golang)、用于 Web 应用程序的 Vue3 和 JavaScript/TypeScript、用于 Android 应用程序的 Kotlin 和Jetpack Compose以及用于 iOS 应用程序的SwiftUI 。 AppMaster的服务器驱动方法使客户能够在 UI、逻辑和 API 密钥方面更新移动应用程序，而无需向 App Store 和 Play Market 提交新版本，从而大大减少停机时间和上市时间。

在工作流程自动化领域， AppMaster秉承透明、可扩展和兼容性的原则。 AppMaster自动生成服务器endpoints和数据库架构迁移脚本的文档，帮助用户浏览整个过程并维护正确的文档。此外， AppMaster应用程序通过提供与任何兼容Postgresql的数据库作为主数据库的兼容性，展示了出色的可扩展性和适应性，使其适合企业和高负载用例。

各种研究和统计数据显示了工作流自动化的影响，特别是在no-code领域。 Gartner 预测，到 2024 年， low-code应用程序开发将占应用程序开发活动的 65% 以上。 Forrester Wave 报告进一步强调了工作流程自动化和无代码开发的前所未有的增长，并指出到 2022 年， low-code平台的市场规模将达到 212 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为 40%。

为了举例说明工作流自动化的功效，请考虑组织的销售团队需要处理客户查询、请求并生成报价的情况。使用工作流程自动化，他们可以创建一个全面的系统，自动捕获和排序查询，根据预定义参数生成报价，并通知销售团队及时跟进客户。这减少了销售团队的手动工作量并显着增强了客户体验。

AppMaster的愿景是为技术和非技术用户提高工作流程自动化的效率和简单性，从而打造了一个具有无与伦比的易用性、可扩展性和适应性的平台。通过利用尖端技术和方法， AppMaster使用户能够创建后端、Web 和移动应用程序，以满足广泛的业务需求，同时大大降低开发成本和时间。借助AppMaster的no-code工作流程自动化解决方案，企业现在可以通过新发现的敏捷性和灵活性专注于创新和增长。