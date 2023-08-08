无代码人力资本管理（HCM）

No-Code人力资本管理 (HCM) 站在劳动力管理变革时代的前沿，提供创新和范式转变的方法来优化组织最有价值的资产——人力资本。 No-Code HCM 不再受复杂编码的限制，利用先进的无代码开发平台，在管理员工生命周期的各个方面开创了敏捷、定制和高效的新时代。

人力资本管理涵盖对组织成功至关重要的各种职能，从招聘、入职和员工数据管理到工资、福利管理、绩效评估、人才发展和战略劳动力分析。这张错综复杂的图画的核心是No-Code HCM，它重新定义了组织如何利用技术来吸引、培养和留住人才，同时促进增长和创新。

以AppMaster等尖端解决方案为代表的No-Code HCM 平台使组织能够无缝地驾驭多方面的劳动力管理环境。这些平台提供丰富的功能，包括直观的drag-and-drop界面、预先设计的模板和自动化工具，使定制 HCM 应用程序的创建民主化，以满足不同行业、商业模式的独特需求和动态和劳动力结构。

No-Code人力资本管理 (HCM) 的关键要素：

简化招聘和入职： No-Code HCM 平台使组织能够制定直观、高效的候选人招聘和员工入职流程。通过设计具有视觉吸引力的申请表、自动化候选人评估和简化入职程序，组织可确保为新员工和人力资源管理员提供无缝体验。

HCM 平台使组织能够制定直观、高效的候选人招聘和员工入职流程。通过设计具有视觉吸引力的申请表、自动化候选人评估和简化入职程序，组织可确保为新员工和人力资源管理员提供无缝体验。 个性化员工门户： no-code 技术的强大功能允许开发个性化员工门户，为个人提供轻松访问来管理其个人信息、福利、工资单、休假请求和职业发展机会。这些门户可提高员工的参与度和满意度，培育积极且充满力量的组织文化。

技术的强大功能允许开发个性化员工门户，为个人提供轻松访问来管理其个人信息、福利、工资单、休假请求和职业发展机会。这些门户可提高员工的参与度和满意度，培育积极且充满力量的组织文化。 自动化薪资和福利管理： No-Code HCM 解决方案有助于实现复杂的薪资计算、税收减免和福利管理的自动化。组织可以构建动态工作流程，保证准确及时的补偿，最大限度地减少错误和合规性差异的风险。

HCM 解决方案有助于实现复杂的薪资计算、税收减免和福利管理的自动化。组织可以构建动态工作流程，保证准确及时的补偿，最大限度地减少错误和合规性差异的风险。 绩效管理和技能提升： 利用 No-Code HCM，组织可以设计全面的绩效评估系统，使经理和员工能够设定目标、监控进度并提供建设性反馈。此外，这些平台还可以制定培训和发展计划，培育持续学习和技能增强的文化。

利用 HCM，组织可以设计全面的绩效评估系统，使经理和员工能够设定目标、监控进度并提供建设性反馈。此外，这些平台还可以制定培训和发展计划，培育持续学习和技能增强的文化。 来自数据的战略洞察： No-Code HCM 平台释放了数据驱动决策的潜力。通过可视化与员工绩效、敬业度和保留率相关的趋势、模式和关键指标，组织可以获得宝贵的见解，从而做出明智的决策，从而提高运营效率和整体员工生产力。

HCM 平台释放了数据驱动决策的潜力。通过可视化与员工绩效、敬业度和保留率相关的趋势、模式和关键指标，组织可以获得宝贵的见解，从而做出明智的决策，从而提高运营效率和整体员工生产力。 轻松的合规性和报告： 组织通过制定可自动执行合规性相关任务的 no-code 工作流程，确保遵守劳动法规和报告要求。这些工作流程有助于准确的时间跟踪、休假管理和生成审计报告。

组织通过制定可自动执行合规性相关任务的 工作流程，确保遵守劳动法规和报告要求。这些工作流程有助于准确的时间跟踪、休假管理和生成审计报告。 超越边界的协作： No-Code HCM 平台促进人力资源部门和其他职能领域之间的协作。通过互连的工作流程和无缝的数据交换，组织可以促进高效的沟通，确保劳动力数据在不同的运营领域保持同步。

HCM 平台促进人力资源部门和其他职能领域之间的协作。通过互连的工作流程和无缝的数据交换，组织可以促进高效的沟通，确保劳动力数据在不同的运营领域保持同步。 适应性强的可扩展性： No-Code HCM 解决方案提供了适应不断变化的业务环境和扩展策略的灵活性。当组织进入新市场、扩大劳动力规模或应对结构性变化时，可以快速修改或扩展其 HCM 应用程序。

HCM 解决方案提供了适应不断变化的业务环境和扩展策略的灵活性。当组织进入新市场、扩大劳动力规模或应对结构性变化时，可以快速修改或扩展其 HCM 应用程序。 提升员工体验： No-Code HCM 平台优先考虑以用户为中心的界面和自助服务功能，使员工能够主动管理与工作相关的活动和交互。这种自主权增强了组织内的整体员工体验。

HCM 平台优先考虑以用户为中心的界面和自助服务功能，使员工能够主动管理与工作相关的活动和交互。这种自主权增强了组织内的整体员工体验。 缩小人力资源技能差距： No-Code HCM 平台弥补了人力资源部门内的技能差距。即使编码能力有限，人力资源专业人员也可以使用这些平台来概念化、部署和管理 HCM 解决方案。

AppMaster是这一变革运动的先锋，它是一个尖端的no-code开发平台，体现了No-Code HCM 的未来。其直观的功能和设计工具使组织能够制定高度定制的 HCM 解决方案，而无需处理复杂的代码。

No-Code人力资本管理 (HCM) 标志着劳动力优化方面的巨大转变，利用no-code开发的力量来简化、创新和提升员工生命周期。随着no-code平台功能的不断发展， No-Code HCM 预示着一个充满活力的未来，其特点是在管理和释放组织内人力资本的全部潜力方面具有前所未有的敏捷性、个性化和效率。