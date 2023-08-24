无代码 ERP（企业资源规划）

No-Code ERP（企业资源规划）是指一种无需传统编码和编程技能即可实施和维护 ERP 系统的突破性方法。它利用AppMaster等no-code开发平台的功能，促进各种规模和行业的组织创建、部署和管理 ERP 系统。这种方法显着减少了与传统 ERP 实施相关的时间、成本和复杂性，并提供卓越的可扩展性和灵活性以适应业务需求的变化。

No-Code ERP 的主要目标是通过消除对开发人员、顾问和冗长的开发流程的依赖，使组织能够更好地控制其业务流程、简化运营并增强决策能力。通过利用可视化驱动的用户界面和智能自动化的强大功能， No-Code ERP 允许业务用户和 IT 专业人员设计、构建、部署和管理 ERP 系统，而无需编写一行代码。这使得技术资源或预算有限的组织可以民主地访问 ERP 解决方案。

据 Gartner 预测，到 2025 年，全球 ERP 软件市场预计将达到 495 亿美元，对能够快速适应不断变化的业务环境的敏捷、基于云和可扩展的解决方案的需求不断增长。像AppMaster这样的No-Code ERP 平台能够很好地满足这一需求，因为它们提供了一整套工具、服务和功能，使组织能够以极少的时间和成本构建功能齐全的企业级应用程序，以及传统开发方法所需的努力。

No-Code ERP 方法的核心是使用可视化、 drag-and-drop设计工具和预构建模板，使用户能够创建自定义数据模型、业务流程、用户界面和集成工作流程，而无需编码专业知识。这些工具与机器学习和人工智能功能相结合，可以自动执行与 ERP 实施和维护相关的许多复杂任务，包括数据集成、验证、迁移和报告。这使得用户能够专注于其 ERP 系统的功能需求和业务成果，而不是技术细节和编程问题。

例如，制造公司可以使用AppMaster这样的No-Code ERP 平台来创建一个全面的应用程序，以最少的技术工作和投资来管理库存、采购、生产计划、质量控制和销售预测流程。

AppMaster是一个强大的no-code平台，用于创建后端、Web 和移动应用程序，为开发和部署No-Code ERP 系统提供端到端解决方案。它提供了一套服务，包括直观地创建数据模型（数据库模式）、通过业务流程（BP）设计器设计业务逻辑，以及REST API和WSS端点。此外， AppMaster能够为应用程序生成源代码、编译它们、运行测试、将它们打包到docker容器中（仅后端）并部署到云端。这些生成的应用程序使用Go（golang）作为后端服务，使用Vue3框架和JS/TS作为Web应用程序，以及AppMaster基于Kotlin和Jetpack Compose （适用于Android）和SwiftUI （适用于IOS）的服务器驱动框架（适用于移动应用程序）。

AppMaster还提供其他功能，例如针对服务器endpoints和数据库架构迁移脚本自动生成的 swagger（开放 API）文档。每次蓝图发生更改时，它都能在 30 秒内生成一组新的应用程序，从而确保不存在技术债务，从而使其成为No-Code ERP 解决方案的理想平台。

总之， No-Code ERP 代表了组织实施和管理企业软件系统方式的根本转变。通过利用AppMaster等no-code开发平台的强大功能，企业可以享受到众多好处，包括缩短开发时间、降低成本、提高敏捷性以及更好地协调 IT 和业务目标。随着对 ERP 解决方案的需求不断增长， No-Code ERP 平台无疑将在改变企业软件格局并帮助组织在不断变化的业务环境中蓬勃发展方面发挥关键作用。