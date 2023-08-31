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OpenAPI 规范

Aug 31, 2023

OpenAPI 规范 (OAS) 是一种广泛采用的行业标准，它定义了一种全面的机器可读格式，用于以一致且人性化的方式描述、记录和可视化 RESTful API。该计划最初由软件公司 SmartBear 开发，名称为“Swagger”，后来于 2015 年捐赠给开源社区，并在 OpenAPI Initiative（由 Linux 基金会管理）的支持下更名为 OpenAPI 规范。

OAS 的主要目标是为开发人员提供一种更高效、更清晰和标准化的方式来创建、传播和使用 API 文档。它努力通过提供一种与语言无关、富有表现力和自描述的 JSON 或 YAML 格式来实现这一目标，该格式旨在捕获 API 契约的所有必要方面，例如endpoints 、请求/响应参数、数据类型、身份验证方案、和错误响应。通过明确指定这些关键组件，OAS 可以自动生成客户端库、服务器存根、测试套件和交互式 API 文档，最终加快开发生命周期并减少人为错误。

根据最近的一项研究，超过 60% 的受访 API 开发人员认为 OpenAPI 规范对于设计和记录 API 不可或缺。此外，至少 75% 的受访者表示，他们已采用 OAS 作为其 API 开发工具包的组成部分。 OpenAPI 规范的日益普及证明了其在帮助开发人员简化和改进 API 设计、开发和文档流程方面的有效性。

例如，一家使用 API 将其服务与众多合作伙伴银行和金融机构连接的金融软件公司可以从采用 OpenAPI 规范中获益匪浅。通过实施 OAS，公司可以确保向外部各方清楚、一致地解释其 API 合同，从而最大限度地减少误解、减少集成时间并促进协作。同样，维护大型、复杂或频繁更新的 API 的组织可以使用 OAS 自动生成和维护最新的文档，从而减少开发人员和技术编写人员的工作量，并确保用户始终能够访问最新信息。

许多成熟的行业参与者已经开发了工具、库和相关资源来支持 OAS 并提供与标准的兼容性，包括 Postman、Apigee 和 Microsoft。因此，OpenAPI社区拥有丰富的教程、插件和代码生成器，适合各种开发环境、语言、框架和平台，这对开发人员来说更具吸引力。

作为一个强大的no-code平台， AppMaster在其应用程序开发过程中融入了OpenAPI规范。 AppMaster自动生成服务器endpoints的 OpenAPI 文档和所有项目的数据库架构迁移脚本。 OAS 的这种无缝集成使AppMaster的客户能够快速创建可靠的交互式 API 文档，在需求发生变化时轻松地将其与其应用程序同步，并利用生成的工件来简化与第三方工具和系统的集成。

值得注意的是， AppMaster对 OAS 的承诺表明了该平台致力于促进行业标准的采用，以提高 API 的质量、互操作性和可维护性。通过在no-code开发流程中利用 OpenAPI 规范， AppMaster确保客户能够以更高的速度、清晰度和安全性构建和维护 Web、移动和后端应用程序，从而履行其使应用程序开发速度提高 10 倍、成本提高 3 倍的使命-有效的。

总之，OpenAPI 规范是现代 API 计划的关键构建块，为设计、记录和共享 RESTful API 合约提供了强大且标准化的格式。通过采用 OpenAPI 规范，开发人员可以加快开发周期、减少人为错误、加强协作并促进最佳实践和行业标准的使用。凭借强大的支持工具、库和资源生态系统，OpenAPI 规范将继续在塑造 API 设计和开发的未来方面发挥重要作用，其与AppMaster等尖端no-code平台的无缝集成将进一步推动 API 设计和开发的发展。强化这种影响。

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