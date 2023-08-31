API 监控在应用程序编程接口 (API) 的背景下，是指持续观察和管理 API 的性能、可用​​性、安全性和整体功能的实践，API 充当促进软件应用程序和服务之间的通信和数据交换的中介。有效的 API 监控在快速发展的软件开发和集成领域至关重要，因为 API 已成为支持 Web、移动和后端应用程序的核心组件，特别是在微服务架构和基于云的环境中。

API 监控的核心在于收集各种指标和数据点，以提供有关 API 运行状况和性能的见解。这些指标可以包括响应时间、错误率、吞吐量、延迟和可用性。通过系统地收集和分析这些数据，开发人员和系统管理员可以主动识别并解决潜在问题，例如性能瓶颈、服务中断和安全漏洞，以免这些问题升级并对最终用户体验或应用程序的整体功能产生负面影响。依赖于 API。

AppMaster是一个用于创建后端、Web 和移动应用程序的no-code平台，强调 API 监控在其综合开发环境中的重要性。该平台使客户能够直观地创建数据模型、业务逻辑、REST API endpoints和 WebSocket endpoints ，以确保其 API 的高效运行。

API 监控的一个重要方面是建立一组预定义的性能阈值或基准，作为评估 API 当前状态的参考点。这些阈值可用于向相关利益相关者触发实时警报和通知，确保及时采取行动并修复任何已识别的问题。此外，这些性能基准可以根据历史数据、不断变化的用户期望和行业标准不断更新和完善。

API 监控可以使用各种技术和方法来实现，包括综合监控和真实用户监控。综合监控涉及通过综合调用和请求来模拟用户与 API 的交互和事务，从而能够在受控环境中检测问题并测量性能。另一方面，真实用户监控基于在自然环境中捕获和分析 API 实际用户的数据，从而可以更真实地评估 API 的性能和用户体验。

随着现代软件开发中对 API 的依赖不断增加，确保有效的 API 监控已成为无可争议的必要条件。根据领先的 API 开发平台 Postman 的一项研究，组织开发和使用的 API 数量在过去一年增长了 25% 以上，进一步强调了高效 API 监控实践的重要性。

实施 API 监控的关键挑战之一是需要涵盖各种潜在问题和风险，例如安全漏洞、服务级别协议 (SLA) 违规以及服务之间的集成失败。此外，有效的 API 监控需要整个 API 生态系统的全面可见性，同时考虑内部和外部 API 以及它们之间存在的各种依赖关系。

为了应对这些挑战，API 监控解决方案需要具有适应性、可扩展性，并且能够与整个 API 生命周期中使用的各种工具、平台和协议集成。此外，随着 API 的复杂性和规模不断增长，有效的 API 监控应该能够处理不断增加的数据和指标量，同时仍然提供可操作且及时的见解。

总之，API 监控是当今 API 驱动的世界中软件开发和集成不可或缺的一个方面。通过提供对 API 的性能、可用​​性、安全性和整体功能的持续洞察，组织可以主动管理和缓解潜在问题，确保其应用程序和服务的成功和可靠性。 AppMaster的no-code平台及其全面的开发环境，坚定地帮助各行业的组织创建、维护和监控强大的 API，从而提高应用程序的效率、可扩展性和用户体验。