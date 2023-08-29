Low-code并购（M＆A）是指部分或全部合并业务实体的战略过程，其中至少一个参与实体利用low-code开发平台来满足其软件开发需求。 AppMaster等low-code平台的兴起从根本上改变了组织开发和维护软件解决方案的方式，从而影响了并购活动的动态和考虑因素。

随着各行业的企业越来越多地采用low-code平台进行软件开发，此类平台在并购背景下的作用变得更加重要。并购过程涉及几个方面：战略规划、交易寻找、估值、尽职调查、谈判、整合和并购后管理。在当今的技术环境中， low-code平台在其中几个方面发挥着至关重要的作用，最值得注意的是，尽职调查、集成和合并后管理。

在并购尽职调查阶段，收购方必须评估目标公司的软件资产、软件开发流程和技术团队的能力。当目标公司使用AppMaster这样的low-code平台进行软件开发时，这个过程就会显着简化。由于low-code采用可以实现更加透明和高效的开发流程，因此收购公司可以更轻松地评估目标软件资产的状态和质量，以及它们未来增长和可扩展性的潜力。

组织在并购过程中面临的主要挑战之一是不同软件系统和应用程序的集成。随着low-code开发平台的日益采用，企业现在有能力快速构建或修改应用程序以与现有软件系统集成。 low-code平台的灵活性和适应性使软件系统的集成更加顺畅，从而有助于实现更加无缝的并购流程。

合并后管理是受low-code并购影响的另一个关键方面。组织在管理并购过程中获得的软件资产时经常面临挑战，特别是如果所获得的软件解决方案是使用传统编码技术构建的。然而，借助AppMaster这样的low-code平台，所购软件解决方案的管理变得更加简单。这些平台的可视化开发方法使组织能够轻松理解、更新和维护软件资产，从而降低与合并后管理相关的整体复杂性和成本。

根据最近的研究，从 2020 年到 2025 年low-code平台的采用预计将以 28.1% 的惊人复合年增长率 (CAGR) 增长。随着low-code平台变得越来越普遍，在并购中考虑这些平台的重要性活动将会增加。涉及low-code平台的并购的主要好处包括更快、更高效的尽职调查、更轻松的软件系统集成以及改进的合并后管理。

low-code并购场景的一个例子是一家金融服务公司收购一家金融科技初创公司，该初创公司利用AppMaster等low-code平台进行软件开发。收购公司可以快速评估目标公司的软件资产和开发流程，确保它们满足监管要求和行业标准。收购完成后，收购方可以利用low-code平台将被收购金融科技的软件系统与其现有基础设施集成，使整体并购流程更加精简、更具成本效益。

总之，随着企业不断转向low-code开发平台来满足其软件需求， low-code并购代表了并购领域日益重要的一个方面。使用AppMaster等low-code平台可以为参与此类并购活动的收购方和目标公司带来诸多好处，主要是在尽职调查、整合和合并后管理方面。随着low-code平台的采用不断增长， low-code考虑因素在并购中的影响和重要性也将随之增加。