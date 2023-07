了解网站的可访问性

网站的无障碍性是指在设计、构建和维护网站时,无论用户是否有残疾或缺陷,都能使用和访问网站。这一概念对于确保互联网的开放性、公平性和人人可用性,营造更具包容性的数字环境具有重要意义。

网络无障碍包含一系列考虑因素,包括视觉、听觉、认知、神经、身体和语言障碍。随着互联网使用率的不断增长,必须为具有不同需求的用户提供支持,并为增强在线体验提供平等的访问机会。

通过遵守既定的可访问性指南和最佳实践,了解各种残疾和障碍的要求,并采用测试工具和方法,可实现对在线内容的普遍访问。通过在设计和开发过程中考虑这些因素,网站和应用程序可以变得更加无障碍,从而使用户和企业受益。

无障碍性的重要性

网站的可访问性具有重要意义,原因如下:

包容性:无障碍性可确保具有不同能力的用户能够访问在线内容和服务并与之互动,从而为所有人参与数字体验提供更具包容性的环境。 市场覆盖范围:使网站具有无障碍性可扩大其潜在用户群,将残障人士包括在内,使企业能够接触到更多的受众,开拓原本服务不足的细分市场。 用户体验:无障碍网站通常能提供更好的用户体验,因为它们能满足更广泛的用户需求和偏好,为残障人士和非残障人士提供优化的体验。 搜索引擎优化优势:无障碍网站在搜索引擎结果中的排名通常更高,因为它们针对搜索引擎算法进行了更好的优化。排名提高可增加知名度和流量,促进业务成功和增长。 法律合规性:在许多司法管辖区,网站的可访问性是反歧视法律或法规的一项法律要求。确保网站的可访问性可以帮助企业避免潜在的法律问题和违规处罚。

网站内容可访问性指南(WCAG)

网站内容可访问性指南(WCAG)是由万维网联盟(W3C)制定的一套全球标准和最佳实践,旨在使残疾人更容易访问在线内容。WCAG为无障碍网站和应用程序的设计、开发和维护提供了建议,解决了包括视觉、听觉、认知、学习和运动障碍在内的各种残疾问题。

WCAG分为四项原则,即POUR:

可感知:无论用户的能力如何,都必须能够感知所呈现的信息。这包括为图片提供替代文字、为视频提供字幕、为音频内容提供文字稿。 可操作:网站的所有互动元素都必须能够被不同能力的用户操作。这可以通过适当的键盘导航、可调节的时间控制以及提供无障碍链接和按钮来实现。 可理解性:网站上的信息和功能必须易于用户理解,包括清晰的导航、一致的布局以及表格元素的描述性标签。 功能强大:网站内容必须与各种用户代理兼容,如浏览器和屏幕阅读器等辅助技术,以确保所有用户都能一致地访问网站。

WCAG提供三个级别的可访问性一致性:

A级:最基本的级别,解决最关键的可访问性问题。 AA级:更全面的级别,解决对某些用户而言仍可能造成重大挑战的其他障碍。 AAA级最高级别,涵盖更广泛的无障碍问题,为残障用户提供最具包容性的体验。并非所有网站和应用程序都能达到该级别。

遵守WCAG可确保网站和应用程序在构建时考虑到无障碍性,为具有不同需求和能力的用户提供更具包容性的体验。通过遵守这些准则,企业可以更好地接触到所有受众,并为其在线内容和服务提供平等的访问机会。

针对各种残疾设计

创建一个可供不同残障人士访问的网站,需要应对各种挑战并考虑几个基本因素。在设计无障碍网站时,开发人员必须考虑视觉、听觉、运动、认知和语言残疾用户的需求。为了真正创造一种包容性的在线体验,以下是一些需要遵循的准则:

为图片提供替代文本:为图片添加描述性的alt文本可确保使用屏幕阅读器的视觉障碍用户能够理解图片内容。所提供的alt文本应简明扼要,在传达图片目的的同时准确地表现图片。 为音频内容提供文字稿:应为播客和音频文件提供文字稿,以方便有听力障碍的用户。它们为失聪和重听用户提供了一种基于文本的替代方式来理解内容。 为视频添加字幕:应在视频中添加封闭式字幕,使听力障碍用户也能观看视频。字幕以文字形式显示口语对话,使用户能够跟上内容。 确保合理的页面结构:带有标题和副标题的清晰一致的页面结构可帮助用户更轻松地浏览网站。它为屏幕阅读器和有认知障碍的用户简化了内容,让他们能够快速找到所需的信息。 启用键盘导航功能:有些用户,尤其是有运动障碍的用户,使用键盘而非鼠标浏览网站。对于这些用户来说,确保您的网站仅使用键盘就能完全操作是至关重要的。这包括确保所有交互式元素都可通过键盘触及和操作。 保持导航元素的一致性:导航元素(如菜单和按钮)的位置和设计保持一致,有助于引导用户,使他们能够轻松地在网站上移动。这对有认知、神经或视觉障碍的用户尤其有帮助。 在文字和背景颜色之间使用高对比度:文字和背景之间的高对比度可提高可读性,尤其是对于色盲或弱视用户。根据WCAG指南,检查颜色组合是否具有足够的对比度至关重要。 使用描述性链接文本:不要在超链接中使用 "点击此处 "之类的通用短语,而应选择描述性的、有意义的链接文本,向用户介绍链接内容。这种做法可以增强依赖屏幕阅读器的用户和有认知障碍的用户的体验。 考虑有认知、神经和学习障碍的用户的需求:简化内容、使用清晰直白的语言、分解复杂的信息并提供专业术语的定义,可以使有认知、神经和学习障碍的用户更容易访问您的网站。

实施这些设计指南将帮助您为不同能力和残疾的用户创造更具包容性的在线体验,确保您的网站面向更广泛的受众。

测试可访问性的工具

一旦您在设计网站或应用程序时考虑到了可访问性,定期测试其是否符合既定的可访问性指南就显得尤为重要。许多工具可以帮助您快速有效地识别违反无障碍性规定的情况,并提供有价值的改进建议。一些常用的无障碍性测试工具包括

WAVE

WAVE(网页可访问性评估工具)是由WebAIM开发的一款免费工具。它有助于识别无障碍性问题,并就如何解决这些问题提供指导。要使用WAVE,只需输入您的网站URL,该工具就会生成一份报告,详细说明潜在的问题和需要改进的地方。

斧头

axe由Deque Systems开发,是一款高度可扩展的可访问性测试工具,是Chrome、Firefox和Edge的免费浏览器扩展。它有助于识别和解决可访问性方面的违规问题,并为改善网站的可访问性提供具体建议和资源。

灯塔

由谷歌开发的Lighthouse是一款集成在Chrome DevTools中的开源工具。它可以审核页面的性能、最佳实践、搜索引擎优化和可访问性。该工具可为网站各方面的改进提供可操作的指导,对于经常使用Chrome DevTools的开发人员尤其有用。

这些可访问性测试工具应作为网站开发和维护流程的一部分,以确保您的内容保持可访问性、包容性并符合行业标准。

AppMaster可访问性方法

AppMaster是一个功能强大的无代码平台,使用户能够更高效地创建后台、Web和移动应用程序。认识到可访问性的重要性,AppMaster 鼓励在通过其平台构建应用程序时实施可访问性设计实践。

使用AppMaster ,开发人员应从应用程序创建之初就考虑并满足不同能力用户的需求。这种积极主动的方法提倡包容性设计原则,有助于为所有用户创建更无障碍的在线环境。

AppMaster not only generates code using accessible conventions, but also fosters a clear consciousness of accessibility issues among developers interacting with the platform.通过将无障碍性意识嵌入平台的核心精神中, ,激励开发人员更加负责任地工作,解决无障碍性限制问题,并在其项目中采用以用户为中心的视角。AppMaster

AppMaster'no-code平台致力于促进可访问性,并提供了大量可用的功能,对于希望制作可访问的Web和移动应用程序的开发人员来说是一个极佳的选择。

使您的AppMaster驱动的应用程序具有可访问性

当您使您的AppMaster驱动的应用程序可访问时,您首先要确保您的web和移动应用程序符合Web内容可访问性指南(WCAG)。AppMasterAppMaster是一个全面的no-code 平台,用于创建后台、web和移动应用程序,使您能够从一开始就遵循可访问性最佳实践,让您能够构建满足不同能力用户需求的应用程序。

以下是您可以采取的一些可行步骤,使您的AppMaster驱动的应用程序具有可访问性:

替代文本: 对用户界面中的图片和其他非文本元素使用替代文本,以便屏幕阅读器能够向有视觉障碍的用户传达其含义。

对用户界面中的图片和其他非文本元素使用替代文本,以便屏幕阅读器能够向有视觉障碍的用户传达其含义。 键盘导航: 通过键盘操作访问所有交互元素,并为重点元素提供视觉反馈,确保您的应用程序可通过键盘导航。

通过键盘操作访问所有交互元素,并为重点元素提供视觉反馈,确保您的应用程序可通过键盘导航。 逻辑结构和标题: 按逻辑和层次设计应用程序的内容,使用标题来组织内容结构。这可以让使用屏幕阅读器的用户更好地理解和浏览内容。

按逻辑和层次设计应用程序的内容,使用标题来组织内容结构。这可以让使用屏幕阅读器的用户更好地理解和浏览内容。 字幕和脚本: 为视频内容添加字幕,为音频内容添加文字说明,确保失聪和重听用户能够平等地访问多媒体内容。

为视频内容添加字幕,为音频内容添加文字说明,确保失聪和重听用户能够平等地访问多媒体内容。 高对比度和文字大小调整: 在设计应用程序时采用高对比度的颜色组合,并为用户提供调整文字大小的选项,以提高可读性,从而满足不同视力水平的用户的需求。

在设计应用程序时采用高对比度的颜色组合,并为用户提供调整文字大小的选项,以提高可读性,从而满足不同视力水平的用户的需求。 避免时间限制和自动播放媒体: 时间限制对于有各种残疾的用户来说是一个挑战。避免实施时间敏感的操作和自动播放媒体,或允许用户根据需要禁用或调整时间限制。

时间限制对于有各种残疾的用户来说是一个挑战。避免实施时间敏感的操作和自动播放媒体,或允许用户根据需要禁用或调整时间限制。 错误处理:提供清晰、翔实且可操作的错误信息,以帮助用户解决在使用应用程序时可能遇到的任何问题。这对于有认知和学习障碍的用户尤为重要。

在使用AppMaster 构建应用程序时,请将网络可访问性牢记在心,这样您就可以创建一个更加用户友好、公平和有效的产品,从而使更多的用户受益。

维护网络无障碍性的策略

维护网络无障碍性是一个持续的过程,应纳入您的应用程序开发和维护日常工作中。随着您网站的发展以及新功能和内容的添加,可能需要进行无障碍性调整,以确保持续符合WCAG标准。以下是一些帮助您维护和监控网络应用程序可访问性的策略:

定期进行无障碍性审核:在内部或通过第三方专家定期进行可访问性审核。将WCAG标准作为指导原则,在出现问题之前识别并纠正任何访问障碍。 监控工具:利用可访问性监控工具,如WAVE、axe或Lighthouse,定期检查是否存在违反可访问性的情况,确保您的网站完全符合WCAG标准。 培训您的团队:通过提供定期培训和资源,鼓励您的团队采用无障碍性最佳实践。培养具有无障碍性意识的开发和设计文化,以确保整个组织一致遵守WCAG标准。 用户反馈:积极倾听用户的意见,鼓励用户就使用您的应用程序时可能遇到的无障碍性问题提供反馈。毕竟,残障用户最有资格提供第一手资料,以了解在审核和测试过程中可能被忽视的潜在访问障碍。 保持更新:定期查看并熟悉WCAG和地区可访问性要求的更新,以确保您在维护包容性用户体验方面始终领先一步。 将无障碍性纳入您的开发流程:将可访问性测试和审查纳入您的开发和质量保证(QA)流程,以便在产品生命周期的早期识别和解决可访问性问题。这可确保残障用户获得更好的整体体验,并有助于避免日后耗费大量成本和时间进行修复。

通过优先考虑网络可访问性维护,并将其作为开发和质量保证流程的重要组成部分,您可以创建一个受欢迎和包容性的用户体验,并证明您致力于满足所有用户的需求,无论他们的能力或残疾状况如何。