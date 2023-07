Compreender a acessibilidade do sítio Web

A acessibilidade do sítio Web refere-se à prática inclusiva de conceber, construir e manter sítios Web utilizáveis e acessíveis a utilizadores de todas as capacidades, independentemente de quaisquer deficiências ou incapacidades que possam ter. Este conceito é importante para garantir que a Internet seja aberta, equitativa e disponível para todos, promovendo um ambiente digital mais inclusivo.

A acessibilidade da Web engloba uma série de considerações, incluindo deficiências visuais, auditivas, cognitivas, neurológicas, físicas e da fala. Dado que a utilização da Internet continua a crescer, é essencial apoiar os utilizadores com necessidades diversas e proporcionar igualdade de acesso para uma melhor experiência em linha.

Este acesso universal aos conteúdos em linha é conseguido através do cumprimento das directrizes e melhores práticas de acessibilidade estabelecidas, da compreensão dos requisitos das várias deficiências e incapacidades e da utilização de ferramentas e metodologias de teste. Ao incorporar estas considerações no processo de conceção e desenvolvimento, os sítios Web e as aplicações podem tornar-se mais acessíveis, beneficiando os utilizadores e as empresas.

A importância da acessibilidade

A acessibilidade dos sítios Web tem uma importância significativa por várias razões, incluindo as seguintes:

Inclusão: A acessibilidade garante que os utilizadores com diferentes capacidades possam aceder e interagir com conteúdos e serviços online, proporcionando um ambiente mais inclusivo para todas as pessoas participarem em experiências digitais. Alcance do mercado: Tornar os sítios Web acessíveis expande a sua potencial base de utilizadores de modo a incluir pessoas com deficiência e permite às empresas chegar a um público mais vasto e explorar um segmento de mercado que, de outro modo, seria mal servido. Experiência do utilizador: Os sítios Web acessíveis oferecem geralmente uma melhor experiência de utilizador, uma vez que satisfazem uma maior variedade de necessidades e preferências dos utilizadores, proporcionando uma experiência optimizada tanto para pessoas com como sem deficiência. Benefícios de SEO: Os sítios Web acessíveis têm frequentemente uma classificação mais elevada nos resultados dos motores de busca, uma vez que estão mais bem optimizados para os algoritmos dos motores de busca. As classificações melhoradas aumentam a visibilidade e o tráfego, contribuindo para o sucesso e o crescimento da empresa. Conformidade legal: Em muitas jurisdições, a acessibilidade dos sítios Web é um requisito legal ao abrigo de leis ou regulamentos anti-discriminação. Garantir a acessibilidade pode ajudar as empresas a evitar potenciais problemas legais e penalizações por incumprimento.

Directrizes de acessibilidade do conteúdo da Web (WCAG)

As Directrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web (WCAG) são um conjunto de normas globais e melhores práticas desenvolvidas pelo World Wide Web Consortium (W3C) para tornar o conteúdo online mais acessível a pessoas com deficiência. As WCAG fornecem recomendações sobre a conceção, desenvolvimento e manutenção de sítios Web e aplicações acessíveis, abordando uma vasta gama de deficiências, incluindo deficiências visuais, auditivas, cognitivas, de aprendizagem e motoras.

As WCAG estão organizadas em quatro princípios, conhecidos como POUR:

Percetível: Os utilizadores devem ser capazes de perceber a informação apresentada, independentemente das suas capacidades. Isto inclui fornecer texto alternativo para imagens, legendas para vídeos e transcrições para conteúdos áudio. Operável: Todos os elementos interactivos do sítio Web devem poder ser utilizados por utilizadores com diferentes capacidades. Isto pode ser conseguido através de uma navegação adequada pelo teclado, de controlos temporais ajustáveis e da disponibilização de ligações e botões acessíveis. Compreensível: A informação e a funcionalidade do sítio Web devem ser facilmente compreensíveis para os utilizadores, incluindo uma navegação clara, uma apresentação coerente e rótulos descritivos para os elementos do formulário. Poderoso: O conteúdo deve ser compatível com uma variedade de agentes de utilizador, tais como browsers e tecnologias de assistência, como leitores de ecrã, para garantir um acesso consistente a todos os utilizadores.

As WCAG oferecem três níveis de conformidade de acessibilidade:

Nível A: O nível mais básico, que aborda os problemas de acessibilidade mais críticos. Nível AA: Um nível mais abrangente, que aborda barreiras adicionais que podem ainda criar desafios substanciais para alguns utilizadores. Nível AAA: O nível mais elevado, que abrange uma gama mais vasta de questões de acessibilidade e proporciona a experiência mais inclusiva para os utilizadores com deficiência. Poderá não ser possível atingir este nível em todos os sítios Web e aplicações.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

A adesão às WCAG garante que os sítios Web e as aplicações são construídos tendo em conta a acessibilidade, proporcionando uma experiência mais inclusiva aos utilizadores com necessidades e capacidades diversas. Ao cumprir estas directrizes, as empresas podem chegar melhor a todo o seu público e proporcionar igualdade de acesso aos seus conteúdos e serviços online.

Conceção para várias incapacidades

A criação de um sítio Web acessível a pessoas com diferentes deficiências implica enfrentar diversos desafios e considerar vários factores essenciais. Ao conceber um sítio Web acessível, os programadores devem ter em conta as necessidades dos utilizadores com deficiências visuais, auditivas, motoras, cognitivas e da fala. Para criar uma experiência em linha verdadeiramente inclusiva, eis algumas directrizes a seguir:

Fornecer texto alternativo para as imagens: A adição de um texto alternativo descritivo às imagens garante que os utilizadores com deficiências visuais que utilizam leitores de ecrã conseguem compreender o conteúdo. O texto alternativo fornecido deve ser conciso e representar com exatidão a imagem, transmitindo simultaneamente o seu objetivo. Disponibilizar transcrições para conteúdos áudio: Devem ser fornecidas transcrições para podcasts e ficheiros de áudio, para que os utilizadores com deficiências auditivas possam compreender o conteúdo. Estas transcrições dão aos utilizadores surdos e com dificuldades auditivas uma alternativa baseada em texto para compreenderem o conteúdo. Incluir legendas nos vídeos: Devem ser adicionadas legendas fechadas aos vídeos para os tornar acessíveis a utilizadores com deficiências auditivas. Apresentam o diálogo falado como texto, permitindo que os utilizadores acompanhem o conteúdo. Assegurar uma estrutura lógica da página: Uma estrutura de página clara e coerente, com títulos e subtítulos, ajuda os utilizadores a navegar mais facilmente no seu sítio Web. Simplifica o conteúdo para leitores de ecrã e utilizadores com deficiências cognitivas, permitindo-lhes encontrar rapidamente as informações de que necessitam. Permitir a navegabilidade por teclado: Alguns utilizadores, especialmente os que têm deficiências motoras, navegam nos sítios Web utilizando um teclado em vez de um rato. Garantir que o seu sítio é totalmente operável utilizando apenas um teclado é vital para estes utilizadores. Isto inclui garantir que todos os elementos interactivos são acessíveis e operáveis apenas com o teclado. Manter elementos de navegação coerentes: A consistência na colocação e conceção dos elementos de navegação, como menus e botões, ajuda a orientar os utilizadores e permite-lhes deslocarem-se facilmente no seu sítio. É especialmente útil para utilizadores com deficiências cognitivas, neurológicas ou visuais. Utilize um contraste elevado entre as cores do texto e do fundo: um contraste elevado entre o texto e o fundo melhora a legibilidade, especialmente para os utilizadores com daltonismo ou baixa visão. É fundamental verificar se as combinações de cores têm uma relação de contraste suficiente, de acordo com as directrizes WCAG. Aplique um texto de ligação descritivo: Em vez de utilizar frases genéricas como "clique aqui" para as hiperligações, opte por um texto de ligação descritivo e significativo que informe os utilizadores sobre o conteúdo ligado. Esta prática melhora a experiência do utilizador para aqueles que dependem de leitores de ecrã e indivíduos com deficiências cognitivas. Tenha em conta as necessidades dos utilizadores com deficiências cognitivas, neurológicas e de aprendizagem: Simplificar o seu conteúdo, utilizar uma linguagem clara e direta, decompor informações complexas e fornecer definições para termos técnicos pode tornar o seu sítio mais acessível a utilizadores com deficiências cognitivas, neurológicas e de aprendizagem.

A implementação destas directrizes de conceção ajudá-lo-á a criar uma experiência em linha mais inclusiva para utilizadores com capacidades e deficiências diversas, garantindo que o seu sítio Web está disponível para um público mais vasto.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Ferramentas para testar a acessibilidade

Depois de ter concebido o seu sítio Web ou aplicação com a acessibilidade em mente, é importante testar regularmente a sua conformidade com as directrizes de acessibilidade estabelecidas. Várias ferramentas podem ajudá-lo a identificar rápida e eficazmente as violações de acessibilidade e a fornecer recomendações valiosas para melhorias. Algumas ferramentas de teste de acessibilidade populares incluem:

WAVE

A WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool) é uma ferramenta gratuita desenvolvida pela WebAIM. Ajuda a identificar problemas de acessibilidade e fornece orientações sobre a forma de os resolver. Para utilizar a WAVE, basta introduzir o URL do seu sítio Web e a ferramenta gera um relatório que detalha os potenciais problemas e as áreas a melhorar.

axe

Desenvolvido pela Deque Systems, o axe é uma ferramenta de teste de acessibilidade altamente escalável disponível como uma extensão de navegador gratuita para Chrome, Firefox e Edge. Ajuda a identificar e resolver violações de acessibilidade, oferecendo recomendações e recursos específicos para melhorar a acessibilidade do seu sítio Web.

Lighthouse

O Lighthouse, desenvolvido pela Google, é uma ferramenta de código aberto integrada nas Chrome DevTools. Analisa o desempenho, as melhores práticas, a SEO e a acessibilidade de uma página. A ferramenta apresenta orientações práticas para melhorar o seu sítio Web em cada área e é particularmente útil para programadores que trabalham frequentemente com o Chrome DevTools.

Estas ferramentas de teste de acessibilidade devem ser utilizadas como parte do processo de desenvolvimento e manutenção do seu sítio Web para garantir que o seu conteúdo permanece acessível, inclusivo e em conformidade com as normas da indústria.

AppMasterAbordagem da AppMaster à acessibilidade

O AppMaster é uma poderosa plataforma sem código que permite aos utilizadores criar backends, aplicações Web e móveis de forma mais eficiente. Reconhecendo a importância da acessibilidade, o AppMaster incentiva a implementação de práticas de design acessíveis ao criar aplicações através da sua plataforma.

Utilizando AppMaster, os programadores são instados a considerar e a responder às necessidades dos utilizadores com diferentes capacidades desde o início da criação da aplicação. Esta abordagem proactiva promove princípios de design inclusivo e ajuda a criar um ambiente em linha mais acessível para todos os utilizadores.

AppMaster O software de desenvolvimento de aplicações da Web não só gera código utilizando convenções acessíveis, como também promove uma consciência clara das questões de acessibilidade entre os programadores que interagem com a plataforma. Ao incorporar a sensibilização para a acessibilidade no ethos central da plataforma, o AppMaster inspira os programadores a trabalharem de forma mais responsável em termos de abordagem das restrições de acessibilidade e de adoção de perspectivas centradas no utilizador nos seus projectos.

Com a sua dedicação à promoção da acessibilidade e a infinidade de funcionalidades disponíveis, a plataforma sem código do AppMaster apresenta uma excelente escolha para os programadores que procuram criar aplicações Web e móveis acessíveis.

Tornar as suas aplicações com o AppMaster acessíveis

Quando torna as suas aplicações AppMaster acessíveis, começa por garantir que as suas aplicações web e móveis cumprem as Directrizes de Acessibilidade de Conteúdo Web (WCAG). AppMaster A AppMaster, uma plataforma no-code abrangente para criar aplicações backend, Web e móveis, permite-lhe seguir as práticas recomendadas de acessibilidade desde o início, permitindo-lhe criar aplicações que atendem a utilizadores com diversas capacidades.

Eis alguns passos práticos que pode seguir para tornar acessíveis as suas aplicações com o AppMaster:

Texto alternativo: Utilize texto alternativo para imagens e outros elementos não textuais na interface do utilizador, para que os leitores de ecrã possam transmitir o seu significado a utilizadores com deficiências visuais.

Utilize texto alternativo para imagens e outros elementos não textuais na interface do utilizador, para que os leitores de ecrã possam transmitir o seu significado a utilizadores com deficiências visuais. Navegação por teclado: Certifique-se de que a sua aplicação é navegável através do teclado, tornando todos os elementos interactivos acessíveis através de acções do teclado e fornecendo feedback visual para elementos focados.

Certifique-se de que a sua aplicação é navegável através do teclado, tornando todos os elementos interactivos acessíveis através de acções do teclado e fornecendo feedback visual para elementos focados. Estrutura lógica e títulos: Conceba o conteúdo da sua aplicação de forma lógica e hierárquica, utilizando cabeçalhos para organizar a estrutura do conteúdo. Isto permite que os utilizadores com leitores de ecrã compreendam melhor e naveguem pelo conteúdo.

Conceba o conteúdo da sua aplicação de forma lógica e hierárquica, utilizando cabeçalhos para organizar a estrutura do conteúdo. Isto permite que os utilizadores com leitores de ecrã compreendam melhor e naveguem pelo conteúdo. Legendas e transcrições: Inclua legendas para os elementos de vídeo e transcrições para o conteúdo de áudio, garantindo que os utilizadores surdos e com dificuldades auditivas têm igual acesso ao conteúdo multimédia.

Inclua legendas para os elementos de vídeo e transcrições para o conteúdo de áudio, garantindo que os utilizadores surdos e com dificuldades auditivas têm igual acesso ao conteúdo multimédia. Alto contraste e redimensionamento de texto: Conceba a sua aplicação com combinações de cores de elevado contraste e dê aos utilizadores a opção de redimensionar o texto para uma melhor legibilidade, atendendo a utilizadores com diferentes níveis de visão.

Conceba a sua aplicação com combinações de cores de elevado contraste e dê aos utilizadores a opção de redimensionar o texto para uma melhor legibilidade, atendendo a utilizadores com diferentes níveis de visão. Evite os limites de tempo e a reprodução automática de multimédia: Os limites de tempo podem ser um desafio para os utilizadores com várias deficiências. Evite implementar acções sensíveis ao tempo e media de reprodução automática, ou permita que os utilizadores desactivem ou ajustem o limite de tempo conforme necessário.

Os limites de tempo podem ser um desafio para os utilizadores com várias deficiências. Evite implementar acções sensíveis ao tempo e media de reprodução automática, ou permita que os utilizadores desactivem ou ajustem o limite de tempo conforme necessário. Tratamento de erros: Forneça mensagens de erro claras, informativas e accionáveis para ajudar os utilizadores a resolver quaisquer problemas que possam encontrar durante a utilização da aplicação. Isto é especialmente importante para os utilizadores com deficiências cognitivas e de aprendizagem.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Ao ter em conta a acessibilidade da Web ao criar a sua aplicação com AppMaster, cria um produto mais fácil de utilizar, equitativo e eficaz que pode chegar a um público mais vasto.

Estratégias para manter a acessibilidade da Web

A manutenção da acessibilidade da Web é um processo contínuo que deve ser integrado na rotina de desenvolvimento e manutenção da sua aplicação. À medida que o seu sítio Web evolui e são adicionadas novas funcionalidades e conteúdos, podem ser necessários ajustes de acessibilidade para garantir a conformidade contínua com as normas WCAG. Seguem-se algumas estratégias para o ajudar a manter e monitorizar a acessibilidade das suas aplicações Web:

Auditorias de acessibilidade regulares: Efectue auditorias de acessibilidade regularmente, quer internamente quer através de peritos externos. Utilize as normas WCAG como um princípio orientador para identificar e corrigir quaisquer barreiras ao acesso antes que se tornem problemáticas. Ferramentas de monitorização: Utilize ferramentas de monitorização de acessibilidade, como WAVE, axe ou Lighthouse, para verificar periodicamente se existem violações de acessibilidade e garantir que o seu Web site continua a estar totalmente em conformidade com as WCAG. Formar a sua equipa: Incentive a adoção das melhores práticas de acessibilidade entre a sua equipa, fornecendo formação e recursos regulares. Promova uma cultura de desenvolvimento e conceção conscientes da acessibilidade para garantir uma adesão consistente às normas WCAG em toda a organização. Feedback dos utilizadores: Ouça ativamente os utilizadores e encoraje-os a darem o seu feedback sobre os problemas de acessibilidade que possam ter na sua aplicação. Afinal de contas, os utilizadores com deficiência são os mais qualificados para fornecer informações em primeira mão sobre potenciais barreiras ao acesso que poderiam ser negligenciadas nos seus processos de auditoria e teste. Mantenha-se atualizado: Reveja regularmente e familiarize-se com as actualizações das WCAG e dos requisitos de acessibilidade regionais para garantir que está sempre um passo à frente na manutenção de uma experiência de utilizador inclusiva. Integrar a acessibilidade no seu processo de desenvolvimento: Incorpore testes e análises de acessibilidade no seu processo de desenvolvimento e garantia de qualidade (QA) para identificar e resolver problemas de acessibilidade numa fase inicial do ciclo de vida do produto. Isto garante uma melhor experiência global para os utilizadores com deficiência e ajuda a evitar correcções dispendiosas e demoradas mais tarde.

Ao dar prioridade à manutenção da acessibilidade da Web e ao integrá-la como uma componente vital do seu processo de desenvolvimento e garantia de qualidade, cria uma experiência de utilizador acolhedora e inclusiva e demonstra o seu empenho em satisfazer as necessidades de todos os utilizadores, independentemente das suas capacidades ou deficiências.