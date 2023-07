Verständnis der Zugänglichkeit von Websites

Die Barrierefreiheit von Websites bezieht sich auf die integrative Praxis des Entwurfs, der Erstellung und der Pflege von Websites, die für Benutzer aller Fähigkeiten nutzbar und zugänglich sind, unabhängig von ihren Behinderungen oder Beeinträchtigungen. Dieses Konzept ist wichtig, um sicherzustellen, dass das Internet offen, gleichberechtigt und für alle zugänglich ist, und um eine integrative digitale Umgebung zu fördern.

Die Zugänglichkeit des Internets umfasst eine Reihe von Aspekten, darunter visuelle, auditive, kognitive, neurologische, körperliche und sprachliche Beeinträchtigungen. Da die Internetnutzung weiter zunimmt, ist es wichtig, Nutzer mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu unterstützen und einen gleichberechtigten Zugang zu ermöglichen, um das Online-Erlebnis zu verbessern.

Dieser universelle Zugang zu Online-Inhalten wird durch die Einhaltung etablierter Zugänglichkeitsrichtlinien und bewährter Verfahren, das Verständnis der Anforderungen verschiedener Behinderungen und Beeinträchtigungen sowie den Einsatz von Testwerkzeugen und -methoden erreicht. Durch die Einbeziehung dieser Überlegungen in den Design- und Entwicklungsprozess können Websites und Anwendungen besser zugänglich gemacht werden, was sowohl für die Nutzer als auch für die Unternehmen von Vorteil ist.

Die Bedeutung der Barrierefreiheit

Die Zugänglichkeit von Websites ist aus verschiedenen Gründen von großer Bedeutung, unter anderem aus folgenden:

Eingliederung: Barrierefreiheit stellt sicher, dass Nutzer mit unterschiedlichen Fähigkeiten auf Online-Inhalte und -Dienste zugreifen und mit ihnen interagieren können, und schafft so eine integrativere Umgebung, in der alle Menschen an digitalen Erfahrungen teilhaben können. Marktreichweite: Die Zugänglichkeit von Websites erweitert den potenziellen Nutzerkreis um Menschen mit Behinderungen und ermöglicht es Unternehmen, ein größeres Publikum zu erreichen und ein ansonsten unterversorgtes Marktsegment zu erschließen. Benutzerfreundlichkeit: Barrierefreie Websites bieten in der Regel ein besseres Nutzererlebnis, da sie eine größere Bandbreite an Nutzerbedürfnissen und -präferenzen berücksichtigen und somit ein optimiertes Erlebnis für Menschen mit und ohne Behinderungen bieten. SEO-Vorteile: Barrierefreie Websites werden in den Suchmaschinenergebnissen oft höher eingestuft, da sie für die Algorithmen der Suchmaschinen besser optimiert sind. Bessere Platzierungen erhöhen die Sichtbarkeit und den Traffic und tragen so zu Erfolg und Wachstum des Unternehmens bei. Einhaltung von Gesetzen: In vielen Ländern ist die Zugänglichkeit von Websites eine gesetzliche Anforderung im Rahmen von Antidiskriminierungsgesetzen oder -vorschriften. Die Gewährleistung von Barrierefreiheit kann Unternehmen helfen, potenzielle rechtliche Probleme und Strafen bei Nichteinhaltung zu vermeiden.

Richtlinien für die Zugänglichkeit von Webinhalten (WCAG)

Die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) sind eine Reihe globaler Standards und bewährter Verfahren, die vom World Wide Web Consortium (W3C) entwickelt wurden, um Online-Inhalte für Menschen mit Behinderungen besser zugänglich zu machen. Die WCAG enthalten Empfehlungen für die Gestaltung, Entwicklung und Pflege von barrierefreien Websites und Anwendungen, die ein breites Spektrum von Behinderungen abdecken, darunter visuelle, auditive, kognitive, Lern- und motorische Beeinträchtigungen.

Die WCAG sind in vier Prinzipien unterteilt, die als POUR bekannt sind:

Wahrnehmbar: Die Benutzer müssen in der Lage sein, die dargestellten Informationen wahrzunehmen, unabhängig von ihren Fähigkeiten. Dazu gehört die Bereitstellung von alternativem Text für Bilder, Untertiteln für Videos und Transkripten für Audioinhalte. Bedienbar: Alle interaktiven Elemente der Website müssen von Nutzern mit unterschiedlichen Fähigkeiten bedient werden können. Dies kann durch eine angemessene Tastaturnavigation, einstellbare Zeitsteuerungen und die Bereitstellung zugänglicher Links und Schaltflächen erreicht werden. Verständlich: Die Informationen und Funktionen auf der Website müssen für die Benutzer leicht verständlich sein. Dazu gehören eine klare Navigation, ein einheitliches Layout und beschreibende Bezeichnungen für Formularelemente. Leistungsstark: Die Inhalte müssen mit einer Vielzahl von Benutzer-Agenten kompatibel sein, z. B. mit Browsern und unterstützenden Technologien wie Bildschirmlesegeräten, um einen einheitlichen Zugang für alle Benutzer zu gewährleisten.

Die WCAG bieten drei Stufen der Zugänglichkeitskonformität:

Stufe A: Die grundlegendste Stufe, die die kritischsten Probleme der Zugänglichkeit behandelt. Stufe AA: Eine umfassendere Stufe, die sich mit zusätzlichen Barrieren befasst, die für einige Benutzer immer noch eine große Herausforderung darstellen können. Stufe AAA: Die höchste Stufe, die ein breiteres Spektrum an Zugänglichkeitsaspekten abdeckt und Nutzern mit Behinderungen eine möglichst umfassende Erfahrung bietet. Sie ist möglicherweise nicht für alle Websites und Anwendungen erreichbar.

Die Einhaltung der WCAG stellt sicher, dass Websites und Anwendungen mit Blick auf die Barrierefreiheit erstellt werden, um Nutzern mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten eine möglichst umfassende Erfahrung zu bieten. Durch die Einhaltung dieser Richtlinien können Unternehmen ihr gesamtes Publikum besser erreichen und einen gleichberechtigten Zugang zu ihren Online-Inhalten und -Diensten bieten.

Design für verschiedene Behinderungen

Die Erstellung einer Website, die für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen zugänglich ist, erfordert die Bewältigung verschiedener Herausforderungen und die Berücksichtigung mehrerer wesentlicher Faktoren. Bei der Gestaltung einer barrierefreien Website müssen die Entwickler die Bedürfnisse von Benutzern mit Seh-, Hör-, Bewegungs-, kognitiven und Sprachbehinderungen berücksichtigen. Um ein wirklich inklusives Online-Erlebnis zu schaffen, sollten Sie einige Richtlinien befolgen:

Geben Sie alternativen Text für Bilder an: Das Hinzufügen eines beschreibenden Alternativtextes zu Bildern stellt sicher, dass Benutzer mit Sehbehinderungen, die Bildschirmlesegeräte verwenden, den Inhalt verstehen können. Der Alt-Text sollte kurz und prägnant sein, das Bild genau darstellen und seinen Zweck vermitteln. Bieten Sie Transkripte für Audioinhalte an: Für Podcasts und Audiodateien sollten Transkripte bereitgestellt werden, um Nutzern mit Hörbehinderungen gerecht zu werden. Sie bieten gehörlosen und hörgeschädigten Nutzern eine textbasierte Alternative, um den Inhalt zu verstehen. Untertitel für Videos einfügen: Videos sollten mit Untertiteln versehen werden, um sie für hörgeschädigte Nutzer zugänglich zu machen. Sie zeigen den gesprochenen Dialog als Text an und ermöglichen es den Nutzern, dem Inhalt zu folgen. Sorgen Sie für eine logische Seitenstruktur: Eine klare und konsistente Seitenstruktur mit Überschriften und Unterüberschriften hilft den Nutzern, sich auf Ihrer Website leichter zurechtzufinden. Sie vereinfacht den Inhalt für Bildschirmleser und Benutzer mit kognitiven Einschränkungen, so dass sie die benötigten Informationen schnell finden können. Ermöglichen Sie die Navigation per Tastatur: Einige Nutzer, insbesondere solche mit motorischen Behinderungen, navigieren auf Websites eher mit der Tastatur als mit der Maus. Für diese Nutzer ist es von entscheidender Bedeutung, dass Ihre Website nur mit der Tastatur vollständig bedienbar ist. Dazu gehört auch, dass alle interaktiven Elemente allein über die Tastatur erreichbar und bedienbar sind. Behalten Sie konsistente Navigationselemente bei: Eine einheitliche Platzierung und Gestaltung von Navigationselementen wie Menüs und Schaltflächen hilft den Nutzern bei der Orientierung und ermöglicht es ihnen, sich auf Ihrer Website problemlos zu bewegen. Dies ist besonders hilfreich für Benutzer mit kognitiven, neurologischen oder visuellen Behinderungen. Verwenden Sie einen hohen Kontrast zwischen Text- und Hintergrundfarben: Ein hoher Kontrast zwischen Text und Hintergrund verbessert die Lesbarkeit, insbesondere für Nutzer mit Farbenblindheit oder Sehschwäche. Es ist wichtig, die Farbkombinationen auf ein ausreichendes Kontrastverhältnis gemäß den WCAG-Richtlinien zu überprüfen. Verwenden Sie beschreibenden Linktext: Statt allgemeiner Phrasen wie "Klicken Sie hier" für Hyperlinks zu verwenden, sollten Sie sich für einen beschreibenden und aussagekräftigen Linktext entscheiden, der die Nutzer über den verlinkten Inhalt informiert. Diese Praxis verbessert die Benutzererfahrung für diejenigen, die auf Bildschirmlesegeräte angewiesen sind, und für Personen mit kognitiven Einschränkungen. Berücksichtigen Sie die Bedürfnisse von Nutzern mit kognitiven, neurologischen und Lernschwächen: Die Vereinfachung Ihrer Inhalte, die Verwendung einer klaren und einfachen Sprache, die Aufschlüsselung komplexer Informationen und die Bereitstellung von Definitionen für Fachbegriffe können den Zugang zu Ihrer Website für Benutzer mit kognitiven, neurologischen und Lernbehinderungen erleichtern.

Die Umsetzung dieser Designrichtlinien hilft Ihnen, ein integrativeres Online-Erlebnis für Benutzer mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Behinderungen zu schaffen und sicherzustellen, dass Ihre Website einem breiteren Publikum zugänglich ist.

Wenn Sie Ihre Website oder Anwendung unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit gestaltet haben, ist es wichtig, die Einhaltung der festgelegten Richtlinien für die Barrierefreiheit regelmäßig zu testen. Zahlreiche Tools können Sie dabei unterstützen, Verstöße gegen die Zugänglichkeit schnell und effizient festzustellen und wertvolle Empfehlungen für Verbesserungen zu geben. Einige beliebte Tools zur Prüfung der Zugänglichkeit sind:

WAVE

WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool) ist ein kostenloses Tool, das von WebAIM entwickelt wurde. Es hilft bei der Ermittlung von Zugänglichkeitsproblemen und gibt Hinweise zu deren Behebung. Um WAVE zu nutzen, geben Sie einfach die URL Ihrer Website ein, und das Tool erstellt einen Bericht, in dem mögliche Probleme und verbesserungswürdige Bereiche aufgeführt sind.

axe

axe wurde von Deque Systems entwickelt und ist ein hochskalierbares Tool zur Prüfung der Barrierefreiheit, das als kostenlose Browsererweiterung für Chrome, Firefox und Edge verfügbar ist. Es hilft bei der Ermittlung und Behebung von Verstößen gegen die Barrierefreiheit und bietet spezifische Empfehlungen und Ressourcen zur Verbesserung der Barrierefreiheit Ihrer Website.

Lighthouse

Lighthouse wurde von Google entwickelt und ist ein Open-Source-Tool, das in Chrome DevTools integriert ist. Es prüft die Leistung einer Seite, bewährte Verfahren, SEO und Barrierefreiheit. Das Tool bietet umsetzbare Hinweise zur Verbesserung Ihrer Website in jedem Bereich und ist besonders nützlich für Entwickler, die häufig mit Chrome DevTools arbeiten.

Diese Tools zum Testen der Barrierefreiheit sollten im Rahmen Ihrer Website-Entwicklung und -Wartung eingesetzt werden, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte zugänglich und integrativ bleiben und den Branchenstandards entsprechen.

AppMasterDer Ansatz von AppMaster für Barrierefreiheit

AppMaster ist eine leistungsstarke No-Code-Plattform, die es den Benutzern ermöglicht, Backends, Web- und Mobilanwendungen effizienter zu erstellen. AppMaster ist sich der Bedeutung der Barrierefreiheit bewusst und fördert die Umsetzung barrierefreier Designpraktiken bei der Erstellung von Anwendungen über seine Plattform.

Mit AppMaster werden Entwickler dazu angehalten, die Bedürfnisse von Nutzern mit unterschiedlichen Fähigkeiten von Anfang an zu berücksichtigen und zu berücksichtigen. Dieser proaktive Ansatz fördert integrative Designprinzipien und trägt dazu bei, eine besser zugängliche Online-Umgebung für alle Nutzer zu schaffen.

AppMaster generiert nicht nur Code unter Verwendung barrierefreier Konventionen, sondern fördert auch ein klares Bewusstsein für Fragen der Barrierefreiheit unter den Entwicklern, die mit der Plattform arbeiten. Durch die Einbettung des Bewusstseins für Barrierefreiheit in den Grundgedanken der Plattform regt AppMaster die Entwickler dazu an, verantwortungsbewusster mit den Einschränkungen der Barrierefreiheit umzugehen und in ihren Projekten eine nutzerzentrierte Perspektive einzunehmen.

Mit ihrem Engagement für die Förderung der Barrierefreiheit und der Fülle an verfügbaren Funktionen ist die No-Code-Plattform AppMaster eine ausgezeichnete Wahl für Entwickler, die barrierefreie Web- und Mobilanwendungen erstellen möchten.

Zugänglichkeit Ihrer AppMaster-basierten Anwendungen

Wenn Sie Ihre mit AppMaster betriebenen Anwendungen barrierefrei gestalten, stellen Sie zunächst sicher, dass Ihre Web- und mobilen Anwendungen die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) erfüllen. AppMaster Mit der umfassenden Plattform no-code zur Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen können Sie von Anfang an die Best Practices für Barrierefreiheit befolgen und so Anwendungen erstellen, die sich an Benutzer mit unterschiedlichen Fähigkeiten richten.

Im Folgenden finden Sie einige Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um Ihre mit AppMaster erstellten Anwendungen barrierefrei zu gestalten:

Alternativer Text: Verwenden Sie alternativen Text für Bilder und andere Nicht-Text-Elemente in der Benutzeroberfläche, so dass Bildschirmlesegeräte deren Bedeutung für Benutzer mit Sehbehinderungen vermitteln können.

Verwenden Sie alternativen Text für Bilder und andere Nicht-Text-Elemente in der Benutzeroberfläche, so dass Bildschirmlesegeräte deren Bedeutung für Benutzer mit Sehbehinderungen vermitteln können. Tastatur-Navigation: Stellen Sie sicher, dass Ihre Anwendung mit der Tastatur navigierbar ist, indem Sie alle interaktiven Elemente durch Tastaturaktionen zugänglich machen und visuelles Feedback für fokussierte Elemente bereitstellen.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Anwendung mit der Tastatur navigierbar ist, indem Sie alle interaktiven Elemente durch Tastaturaktionen zugänglich machen und visuelles Feedback für fokussierte Elemente bereitstellen. Logische Struktur und Überschriften: Gestalten Sie den Inhalt Ihrer Anwendung logisch und hierarchisch und verwenden Sie Überschriften, um die Inhaltsstruktur zu organisieren. So können Benutzer mit Bildschirmlesegeräten den Inhalt besser verstehen und darin navigieren.

Gestalten Sie den Inhalt Ihrer Anwendung logisch und hierarchisch und verwenden Sie Überschriften, um die Inhaltsstruktur zu organisieren. So können Benutzer mit Bildschirmlesegeräten den Inhalt besser verstehen und darin navigieren. Untertitel und Transkripte: Fügen Sie Untertitel für Videoelemente und Transkripte für Audioinhalte ein, um sicherzustellen, dass gehörlose und schwerhörige Benutzer gleichberechtigten Zugang zu Multimedia-Inhalten haben.

Fügen Sie Untertitel für Videoelemente und Transkripte für Audioinhalte ein, um sicherzustellen, dass gehörlose und schwerhörige Benutzer gleichberechtigten Zugang zu Multimedia-Inhalten haben. Hoher Kontrast und angepasste Textgröße: Gestalten Sie Ihre Anwendung mit kontrastreichen Farbkombinationen und geben Sie den Nutzern die Möglichkeit, die Textgröße für eine bessere Lesbarkeit zu ändern, um Nutzern mit unterschiedlichen Sehstärken gerecht zu werden.

Gestalten Sie Ihre Anwendung mit kontrastreichen Farbkombinationen und geben Sie den Nutzern die Möglichkeit, die Textgröße für eine bessere Lesbarkeit zu ändern, um Nutzern mit unterschiedlichen Sehstärken gerecht zu werden. Vermeiden Sie Zeitbeschränkungen und automatische Medienwiedergabe: Zeitlimits können für Benutzer mit verschiedenen Behinderungen eine Herausforderung darstellen. Verzichten Sie auf zeitabhängige Aktionen und automatisch abspielende Medien oder ermöglichen Sie es den Benutzern, das Zeitlimit zu deaktivieren oder nach Bedarf anzupassen.

Zeitlimits können für Benutzer mit verschiedenen Behinderungen eine Herausforderung darstellen. Verzichten Sie auf zeitabhängige Aktionen und automatisch abspielende Medien oder ermöglichen Sie es den Benutzern, das Zeitlimit zu deaktivieren oder nach Bedarf anzupassen. Fehlerbehandlung: Geben Sie klare, informative und umsetzbare Fehlermeldungen aus, um den Benutzern bei der Lösung von Problemen zu helfen, die bei der Verwendung der App auftreten können. Dies ist besonders wichtig für Benutzer mit kognitiven und Lernschwächen.

Wenn Sie bei der Entwicklung Ihrer Anwendung mit AppMaster die Barrierefreiheit im Web berücksichtigen, schaffen Sie ein benutzerfreundlicheres, gerechteres und effektiveres Produkt, das ein größeres Publikum erreichen kann.

Strategien zur Aufrechterhaltung der Barrierefreiheit im Internet

Die Aufrechterhaltung der Barrierefreiheit im Internet ist ein fortlaufender Prozess, der in Ihre Entwicklungs- und Wartungsroutine für Anwendungen integriert werden sollte. Wenn sich Ihre Website weiterentwickelt und neue Funktionen und Inhalte hinzugefügt werden, sind möglicherweise Anpassungen der Barrierefreiheit erforderlich, um die kontinuierliche Einhaltung der WCAG-Standards zu gewährleisten. Im Folgenden finden Sie einige Strategien, die Ihnen helfen, die Zugänglichkeit Ihrer Webanwendungen zu erhalten und zu überwachen:

Regelmäßige Zugänglichkeitsprüfungen: Führen Sie regelmäßig Zugänglichkeitsprüfungen durch, entweder intern oder durch externe Experten. Nutzen Sie die WCAG-Standards als Leitprinzip, um Zugangsbarrieren zu erkennen und zu korrigieren, bevor sie problematisch werden. Überwachungswerkzeuge: Nutzen Sie Tools zur Überwachung der Barrierefreiheit wie WAVE, axe oder Lighthouse, um regelmäßig zu prüfen, ob Verstöße gegen die WCAG vorliegen, und um sicherzustellen, dass Ihre Website vollständig mit den WCAG konform ist. Schulen Sie Ihr Team: Fördern Sie die Übernahme von Best Practices für die Barrierefreiheit in Ihrem Team, indem Sie regelmäßige Schulungen und Ressourcen bereitstellen. Fördern Sie eine Kultur der barrierefreien Entwicklung und Gestaltung, um die konsequente Einhaltung der WCAG-Standards im gesamten Unternehmen sicherzustellen. Benutzer-Feedback: Hören Sie den Nutzern aktiv zu und ermutigen Sie sie zu Feedback über Probleme mit der Barrierefreiheit, die sie bei der Nutzung Ihrer Anwendung feststellen könnten. Schließlich sind Benutzer mit Behinderungen am besten geeignet, aus erster Hand Einblicke in potenzielle Zugangsbarrieren zu geben, die bei Ihren Prüfungs- und Testverfahren übersehen werden könnten. Bleiben Sie auf dem Laufenden: Prüfen Sie regelmäßig die Aktualisierungen der WCAG und der regionalen Zugänglichkeitsanforderungen und machen Sie sich mit ihnen vertraut, um sicherzustellen, dass Sie immer einen Schritt voraus sind, wenn es darum geht, ein integratives Benutzererlebnis zu gewährleisten. Integrieren Sie Barrierefreiheit in Ihren Entwicklungsprozess: Integrieren Sie Tests und Überprüfungen der Barrierefreiheit in Ihren Entwicklungs- und Qualitätssicherungsprozess, um Probleme mit der Barrierefreiheit frühzeitig in Ihrem Produktlebenszyklus zu erkennen und zu beheben. Dies gewährleistet eine bessere Gesamterfahrung für Benutzer mit Behinderungen und hilft, spätere kostspielige und zeitaufwändige Korrekturen zu vermeiden.

Indem Sie der Pflege der Barrierefreiheit Priorität einräumen und sie als wichtige Komponente in Ihren Entwicklungs- und Qualitätssicherungsprozess integrieren, schaffen Sie eine einladende und integrative Benutzererfahrung und zeigen Ihr Engagement, auf die Bedürfnisse aller Benutzer einzugehen, unabhängig von ihren Fähigkeiten oder Behinderungen.