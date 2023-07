Website-toegankelijkheid begrijpen

Website-toegankelijkheid verwijst naar de inclusieve praktijk van het ontwerpen, bouwen en onderhouden van websites die bruikbaar en toegankelijk zijn voor gebruikers van alle capaciteiten, ongeacht eventuele handicaps of beperkingen. Dit concept is belangrijk om ervoor te zorgen dat het internet open, rechtvaardig en beschikbaar is voor iedereen, waardoor een meer inclusieve digitale omgeving wordt bevorderd.

Webtoegankelijkheid omvat een reeks overwegingen, waaronder visuele, auditieve, cognitieve, neurologische, fysieke en spraakbeperkingen. Omdat het internetgebruik blijft groeien, is het essentieel om gebruikers met verschillende behoeften te ondersteunen en gelijke toegang te bieden voor een verbeterde online ervaring.

Deze universele toegang tot online content wordt bereikt door vast te houden aan gevestigde toegankelijkheidsrichtlijnen en best practices, de vereisten van verschillende handicaps en beperkingen te begrijpen en testtools en methodologieën te gebruiken. Door deze overwegingen op te nemen in het ontwerp- en ontwikkelingsproces kunnen websites en applicaties toegankelijker worden, wat ten goede komt aan gebruikers en bedrijven.

Het belang van toegankelijkheid

De toegankelijkheid van websites is om verschillende redenen van groot belang:

Inclusiviteit: Toegankelijkheid zorgt ervoor dat gebruikers met verschillende capaciteiten toegang hebben tot en kunnen communiceren met online content en diensten, waardoor een meer inclusieve omgeving ontstaat waarin iedereen kan deelnemen aan digitale ervaringen. Marktbereik: Door websites toegankelijk te maken, wordt de potentiële gebruikersbasis uitgebreid met mensen met een handicap en kunnen bedrijven een groter publiek bereiken en een marktsegment aanboren dat anders onderbediend zou blijven. Gebruikerservaring: Toegankelijke websites bieden over het algemeen een betere gebruikerservaring, omdat ze tegemoet komen aan een breder scala van gebruikersbehoeften en -voorkeuren, en een geoptimaliseerde ervaring bieden voor zowel mensen met als zonder handicap. SEO-voordelen: Toegankelijke websites scoren vaak hoger in de resultaten van zoekmachines, omdat ze beter zijn geoptimaliseerd voor de algoritmen van zoekmachines. Betere rankings zorgen voor meer zichtbaarheid en meer verkeer, wat bijdraagt aan zakelijk succes en groei. Wettelijke naleving: In veel rechtsgebieden is de toegankelijkheid van websites een wettelijke vereiste in het kader van antidiscriminatiewet- of regelgeving. Door te zorgen voor toegankelijkheid kunnen bedrijven potentiële juridische problemen en boetes wegens niet-naleving voorkomen.

Richtlijnen voor toegankelijkheid van webinhoud (WCAG)

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) zijn een verzameling wereldwijde standaarden en best practices ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C) om online content toegankelijker te maken voor mensen met een handicap. WCAG biedt aanbevelingen voor het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van toegankelijke websites en applicaties, waarbij rekening wordt gehouden met een breed scala aan handicaps, waaronder visuele, auditieve, cognitieve, leer- en motorische beperkingen.

De WCAG is onderverdeeld in vier principes, bekend als POUR:

Waarneembaar: Gebruikers moeten de gepresenteerde informatie kunnen waarnemen, ongeacht hun capaciteiten. Dit omvat alternatieve tekst voor afbeeldingen, bijschriften voor video's en transcripties voor audio-inhoud. Bedienbaar: Alle interactieve elementen van de website moeten bediend kunnen worden door gebruikers met verschillende vaardigheden. Dit kan worden bereikt door een goede toetsenbordnavigatie, instelbare tijdbesturing en toegankelijke links en knoppen. Begrijpelijk: De informatie en functionaliteit op de website moet gemakkelijk te begrijpen zijn voor gebruikers, inclusief duidelijke navigatie, consistente lay-out en beschrijvende labels voor formulierelementen. Krachtig: Inhoud moet compatibel zijn met verschillende user agents, zoals browsers en ondersteunende technologieën zoals schermlezers, om consistente toegang voor alle gebruikers te garanderen.

WCAG biedt drie niveaus van conformiteit op het gebied van toegankelijkheid:

Niveau A: het meest basale niveau, dat de meest kritieke toegankelijkheidsproblemen aanpakt. Niveau AA: een uitgebreider niveau, dat extra barrières aanpakt die voor sommige gebruikers nog steeds aanzienlijke uitdagingen kunnen vormen. Niveau AAA: Het hoogste niveau, dat een breder scala aan toegankelijkheidskwesties omvat en de meest inclusieve ervaring biedt voor gebruikers met een handicap. Het is mogelijk dat dit niveau niet voor alle websites en toepassingen haalbaar is.

Naleving van de WCAG zorgt ervoor dat websites en toepassingen worden gebouwd met toegankelijkheid in het achterhoofd, waardoor een meer inclusieve ervaring wordt geboden voor gebruikers met verschillende behoeften en mogelijkheden. Door te voldoen aan deze richtlijnen kunnen bedrijven hun hele publiek beter bereiken en gelijke toegang bieden tot hun online content en diensten.

Ontwerpen voor verschillende handicaps

Om een website te maken die toegankelijk is voor mensen met verschillende handicaps, moet je verschillende uitdagingen aanpakken en rekening houden met verschillende essentiële factoren. Bij het ontwerpen van een toegankelijke website moeten ontwikkelaars rekening houden met de behoeften van gebruikers met visuele, auditieve, motorische, cognitieve en spraakbeperkingen. Om echt een inclusieve online ervaring te creëren, zijn hier enkele richtlijnen die je moet volgen:

Zorg voor alternatieve tekst voor afbeeldingen: Het toevoegen van een beschrijvende alt-tekst aan afbeeldingen zorgt ervoor dat gebruikers met een visuele beperking die schermlezers gebruiken de inhoud kunnen begrijpen. De alt-tekst moet beknopt zijn en de afbeelding accuraat weergeven terwijl het doel wordt overgebracht. Bied transcripties aan voor audio-inhoud: Transcripties moeten worden aangeboden voor podcasts en audiobestanden om gebruikers met gehoorproblemen tegemoet te komen. Dit geeft dove en slechthorende gebruikers een op tekst gebaseerd alternatief om de inhoud te begrijpen. Bijschriften toevoegen aan video's: Gesloten bijschriften moeten worden toegevoegd aan video's om ze toegankelijk te maken voor gebruikers met gehoorproblemen. Ze geven de gesproken dialoog weer als tekst, zodat gebruikers de inhoud kunnen volgen. Zorg voor een logische paginastructuur: Een duidelijke en consistente paginastructuur met koppen en subkoppen helpt gebruikers gemakkelijker door je site te navigeren. Het vereenvoudigt de inhoud voor schermlezers en gebruikers met cognitieve beperkingen, zodat ze snel de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben. Maak navigeren met het toetsenbord mogelijk: Sommige gebruikers, vooral die met motorische beperkingen, navigeren op websites met behulp van een toetsenbord in plaats van een muis. Voor deze gebruikers is het van vitaal belang dat uw site volledig te bedienen is met alleen een toetsenbord. Dit betekent ook dat alle interactieve elementen bereikbaar en bedienbaar moeten zijn met alleen het toetsenbord. Zorg voor consistente navigatie-elementen: Consistentie in de plaatsing en het ontwerp van navigatie-elementen, zoals menu's en knoppen, helpt gebruikers zich te oriënteren en zorgt ervoor dat ze gemakkelijk door uw site kunnen navigeren. Dit is vooral handig voor gebruikers met cognitieve, neurologische of visuele beperkingen. Gebruik een hoog contrast tussen tekst- en achtergrondkleuren: Een hoog contrast tussen tekst en achtergrond verbetert de leesbaarheid, vooral voor gebruikers met kleurenblindheid of slechtziendheid. Het is belangrijk om kleurcombinaties te controleren op een voldoende contrastratio volgens de WCAG-richtlijnen. Gebruik beschrijvende linktekst: In plaats van algemene zinnen zoals "klik hier" te gebruiken voor hyperlinks, kun je beter kiezen voor een beschrijvende en betekenisvolle linktekst die gebruikers informeert over de gelinkte inhoud. Dit verbetert de gebruikerservaring voor mensen die afhankelijk zijn van schermlezers en mensen met cognitieve beperkingen. Houd rekening met de behoeften van gebruikers met cognitieve, neurologische en leerproblemen: Het vereenvoudigen van je inhoud, het gebruik van duidelijke en heldere taal, het opsplitsen van complexe informatie en het geven van definities voor technische termen kunnen je site toegankelijker maken voor gebruikers met cognitieve, neurologische en leerproblemen.

Het implementeren van deze ontwerprichtlijnen zal je helpen om een meer inclusieve online ervaring te creëren voor gebruikers met verschillende capaciteiten en handicaps, waardoor je website beschikbaar is voor een breder publiek.

Zodra je je website of applicatie hebt ontworpen met toegankelijkheid in gedachten, is het belangrijk om regelmatig te testen of deze voldoet aan de vastgestelde toegankelijkheidsrichtlijnen. Tal van tools kunnen u helpen bij het snel en efficiënt identificeren van overtredingen op het gebied van toegankelijkheid en het geven van waardevolle aanbevelingen voor verbeteringen. Enkele populaire tools voor het testen van toegankelijkheid zijn:

WAVE

WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool) is een gratis tool ontwikkeld door WebAIM. Het helpt bij het identificeren van toegankelijkheidsproblemen en biedt advies over hoe deze aan te pakken. Om WAVE te gebruiken, hoeft u alleen maar de URL van uw website in te voeren en de tool genereert een rapport met potentiële problemen en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

bijl

Axe, ontwikkeld door Deque Systems, is een zeer schaalbare tool voor het testen van toegankelijkheid die beschikbaar is als gratis browserextensie voor Chrome, Firefox en Edge. Het helpt bij het identificeren en oplossen van toegankelijkheidsovertredingen en biedt specifieke aanbevelingen en hulpmiddelen om de toegankelijkheid van je website te verbeteren.

Lighthouse

Lighthouse, ontwikkeld door Google, is een open-source tool die is geïntegreerd in Chrome DevTools. Het controleert de prestaties, best practices, SEO en toegankelijkheid van een pagina. De tool biedt bruikbare richtlijnen om uw website op elk gebied te verbeteren en is met name handig voor ontwikkelaars die vaak met Chrome DevTools werken.

Deze tools voor het testen van toegankelijkheid moeten worden gebruikt als onderdeel van het ontwikkelings- en onderhoudsproces van uw website om ervoor te zorgen dat uw inhoud toegankelijk en inclusief blijft en voldoet aan de industrienormen.

AppMasterAanpak van toegankelijkheid

AppMaster is een krachtig no-code platform waarmee gebruikers backends, web- en mobiele applicaties efficiënter kunnen maken. AppMaster erkent het belang van toegankelijkheid en moedigt het gebruik van toegankelijke ontwerppraktijken aan bij het bouwen van applicaties via het platform.

Met behulp van AppMaster worden ontwikkelaars aangespoord om vanaf het allereerste begin van het maken van een app rekening te houden met de behoeften van gebruikers met verschillende capaciteiten. Deze proactieve benadering bevordert inclusieve ontwerpprincipes en helpt bij het creëren van een meer toegankelijke online omgeving voor alle gebruikers.

AppMaster genereert niet alleen code volgens toegankelijke conventies, maar stimuleert ook een duidelijk bewustzijn van toegankelijkheidskwesties bij ontwikkelaars die met het platform werken. Door bewustwording van toegankelijkheid te verankeren in de kernethos van het platform, inspireert AppMaster ontwikkelaars om verantwoordelijker te werken in termen van het aanpakken van toegankelijkheidsbeperkingen en het aannemen van gebruikersgerichte perspectieven in hun projecten.

Met zijn toewijding aan het bevorderen van toegankelijkheid en de overvloed aan beschikbare functies is het no-code platform AppMaster een uitstekende keuze voor ontwikkelaars die toegankelijke web- en mobiele applicaties willen maken.

Uw door AppMaster ondersteunde apps toegankelijk maken

Wanneer je je AppMaster-apps toegankelijk maakt, begin je met ervoor te zorgen dat je web- en mobiele applicaties voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). AppMaster Met een uitgebreid no-code platform om backend-, web- en mobiele applicaties te maken, kun je vanaf het begin de best practices op het gebied van toegankelijkheid volgen, zodat je applicaties kunt bouwen die geschikt zijn voor gebruikers met verschillende capaciteiten.

Hier zijn enkele uitvoerbare stappen die je kunt nemen om je AppMaster-apps toegankelijk te maken:

Alternatieve tekst: Gebruik alternatieve tekst voor afbeeldingen en andere niet-tekstelementen in de UI, zodat screenreaders de betekenis ervan kunnen overbrengen aan gebruikers met visuele beperkingen.

Gebruik alternatieve tekst voor afbeeldingen en andere niet-tekstelementen in de UI, zodat screenreaders de betekenis ervan kunnen overbrengen aan gebruikers met visuele beperkingen. Toetsenbordnavigatie: Zorg ervoor dat je applicatie navigeerbaar is via het toetsenbord door alle interactieve elementen toegankelijk te maken via toetsenbordacties en visuele feedback te geven voor gerichte elementen.

Zorg ervoor dat je applicatie navigeerbaar is via het toetsenbord door alle interactieve elementen toegankelijk te maken via toetsenbordacties en visuele feedback te geven voor gerichte elementen. Logische structuur en rubrieken: Ontwerp de inhoud van je applicatie logisch en hiërarchisch en gebruik kopteksten om de inhoudsstructuur te organiseren. Hierdoor kunnen gebruikers met schermlezers de inhoud beter begrijpen en erdoor navigeren.

Ontwerp de inhoud van je applicatie logisch en hiërarchisch en gebruik kopteksten om de inhoudsstructuur te organiseren. Hierdoor kunnen gebruikers met schermlezers de inhoud beter begrijpen en erdoor navigeren. Bijschriften en transcripties: Neem bijschriften op voor video-elementen en transcripties voor audio-inhoud, zodat dove en slechthorende gebruikers gelijke toegang hebben tot multimedia-inhoud.

Neem bijschriften op voor video-elementen en transcripties voor audio-inhoud, zodat dove en slechthorende gebruikers gelijke toegang hebben tot multimedia-inhoud. Hoog contrast en tekstgrootte aanpassen: Ontwerp je applicatie met kleurencombinaties met een hoog contrast en geef gebruikers de optie om tekst te vergroten of te verkleinen voor een betere leesbaarheid, zodat je tegemoet komt aan gebruikers met verschillende visusniveaus.

Ontwerp je applicatie met kleurencombinaties met een hoog contrast en geef gebruikers de optie om tekst te vergroten of te verkleinen voor een betere leesbaarheid, zodat je tegemoet komt aan gebruikers met verschillende visusniveaus. Vermijd tijdslimieten en automatisch afspelende media: Tijdslimieten kunnen een uitdaging vormen voor gebruikers met verschillende handicaps. Implementeer geen tijdgevoelige acties en media die automatisch worden afgespeeld, of geef gebruikers de mogelijkheid om de tijdslimiet uit te schakelen of aan te passen als dat nodig is.

Tijdslimieten kunnen een uitdaging vormen voor gebruikers met verschillende handicaps. Implementeer geen tijdgevoelige acties en media die automatisch worden afgespeeld, of geef gebruikers de mogelijkheid om de tijdslimiet uit te schakelen of aan te passen als dat nodig is. Foutafhandeling: Geef duidelijke, informatieve en bruikbare foutmeldingen om gebruikers te helpen bij het oplossen van problemen die ze tegenkomen tijdens het gebruik van de app. Dit is vooral belangrijk voor gebruikers met cognitieve en leerproblemen.

Door rekening te houden met webtoegankelijkheid tijdens het bouwen van je applicatie met AppMaster creëer je een gebruiksvriendelijker, eerlijker en effectiever product dat een groter publiek kan bereiken.

Strategieën voor het onderhouden van webtoegankelijkheid

Het onderhouden van webtoegankelijkheid is een doorlopend proces dat geïntegreerd moet worden in de ontwikkeling en het onderhoud van uw app. Naarmate je website evolueert en nieuwe functies en content worden toegevoegd, kunnen aanpassingen aan de toegankelijkheid nodig zijn om te blijven voldoen aan de WCAG-standaarden. Hier volgen enkele strategieën om je te helpen de toegankelijkheid van je webapplicaties te handhaven en te bewaken:

Regelmatige toegankelijkheidscontroles: Voer regelmatig toegankelijkheidscontroles uit, intern of via externe deskundigen. Gebruik de WCAG-standaarden als leidraad om eventuele toegangsbarrières te identificeren en te corrigeren voordat ze problematisch worden. Tools voor monitoring: Maak gebruik van tools voor toegankelijkheidscontrole, zoals WAVE, Axe of Lighthouse, om regelmatig te controleren op schendingen van de toegankelijkheidsnormen en ervoor te zorgen dat uw website volledig blijft voldoen aan de WCAG. Train uw team: Stimuleer de toepassing van best practices op het gebied van toegankelijkheid in uw team door regelmatige training en hulpmiddelen aan te bieden. Stimuleer een cultuur van toegankelijkheidsbewust ontwikkelen en ontwerpen om ervoor te zorgen dat de WCAG-standaarden consequent worden nageleefd in de hele organisatie. Feedback van gebruikers: Luister actief naar gebruikers en stimuleer feedback over toegankelijkheidsproblemen die zij ervaren bij het gebruik van uw applicatie. Per slot van rekening zijn gebruikers met een handicap het meest gekwalificeerd om uit de eerste hand inzicht te geven in mogelijke toegangsbarrières die over het hoofd zouden kunnen worden gezien in uw audit- en testprocessen. Blijf op de hoogte: Bekijk regelmatig de WCAG en regionale toegankelijkheidsvereisten en zorg dat u op de hoogte bent van updates, zodat u altijd een stap voor blijft bij het handhaven van een inclusieve gebruikerservaring. Integreer toegankelijkheid in uw ontwikkelingsproces: Neem toegankelijkheidstesten en -beoordelingen op in uw ontwikkelings- en kwaliteitsborgingsproces om toegankelijkheidsproblemen vroeg in de productlevenscyclus te identificeren en aan te pakken. Dit zorgt voor een betere algehele ervaring voor gebruikers met een handicap en helpt kostbare, tijdrovende reparaties later te voorkomen.

Door prioriteit te geven aan onderhoud van webtoegankelijkheid en dit te integreren als een essentieel onderdeel van uw ontwikkelings- en QA-proces, creëert u een uitnodigende en inclusieve gebruikerservaring en laat u zien dat u zich inzet om tegemoet te komen aan de behoeften van alle gebruikers, ongeacht hun capaciteiten of beperkingen.