فهم الوصول إلى موقع الويب

تشير إمكانية الوصول إلى موقع الويب إلى الممارسة الشاملة لتصميم وإنشاء وصيانة مواقع الويب القابلة للاستخدام والوصول إليها للمستخدمين من جميع القدرات ، بغض النظر عن أي إعاقات أو إعاقات قد تكون لديهم. هذا المفهوم مهم لضمان أن الإنترنت مفتوح ومنصف ومتاح للجميع ، مما يعزز بيئة رقمية أكثر شمولاً.

تشمل إمكانية الوصول إلى الويب مجموعة من الاعتبارات ، بما في ذلك الإعاقات البصرية والسمعية والمعرفية والعصبية والجسدية والكلامية. مع استمرار نمو استخدام الإنترنت ، من الضروري دعم المستخدمين ذوي الاحتياجات المتنوعة وتوفير وصول متساوٍ لتجربة محسّنة عبر الإنترنت.

يتم تحقيق هذا الوصول الشامل إلى المحتوى عبر الإنترنت من خلال الالتزام بإرشادات الوصول المعمول بها وأفضل الممارسات ، وفهم متطلبات الإعاقات والإعاقات المختلفة ، واستخدام أدوات ومنهجيات الاختبار. من خلال دمج هذه الاعتبارات في عملية التصميم والتطوير ، يمكن أن تصبح مواقع الويب والتطبيقات أكثر سهولة ، مما يعود بالفائدة على المستخدمين والشركات.

أهمية الوصول

تتمتع إمكانية الوصول إلى موقع الويب بأهمية كبيرة لأسباب مختلفة ، بما في ذلك ما يلي:

الشمولية: تضمن إمكانية الوصول إمكانية وصول المستخدمين ذوي القدرات المختلفة إلى المحتوى والخدمات عبر الإنترنت والتفاعل معها ، مما يوفر بيئة أكثر شمولاً لجميع الأشخاص للمشاركة في التجارب الرقمية. الوصول إلى السوق: يؤدي إتاحة الوصول إلى مواقع الويب إلى توسيع قاعدة المستخدمين المحتملين لتشمل الأشخاص ذوي الإعاقة ويسمح للشركات بالوصول إلى جمهور أكبر والاستفادة من شريحة السوق المحرومة. تجربة المستخدم: تقدم مواقع الويب التي يمكن الوصول إليها عمومًا تجربة مستخدم أفضل ، لأنها تلبي مجموعة واسعة من احتياجات المستخدم وتفضيلاته ، مما يوفر تجربة محسّنة للأشخاص ذوي الإعاقة وغير المعوقين على حد سواء. فوائد تحسين محركات البحث (SEO): غالبًا ما تحتل مواقع الويب التي يمكن الوصول إليها مرتبة أعلى في نتائج محرك البحث ، حيث يتم تحسينها بشكل أفضل لخوارزميات محرك البحث. تؤدي التصنيفات المحسّنة إلى زيادة الرؤية وزيادة حركة المرور ، مما يساهم في نجاح الأعمال ونموها. الامتثال القانوني: في العديد من الولايات القضائية ، تعد إمكانية الوصول إلى موقع الويب مطلبًا قانونيًا بموجب قوانين أو لوائح مكافحة التمييز. يمكن أن يساعد ضمان إمكانية الوصول الشركات على تجنب المشكلات القانونية المحتملة وعقوبات عدم الامتثال.

إرشادات الوصول إلى محتوى الويب (WCAG)

إرشادات الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) هي مجموعة من المعايير العالمية وأفضل الممارسات التي طورها اتحاد شبكة الويب العالمية (W3C) لجعل المحتوى عبر الإنترنت أكثر سهولة للأشخاص ذوي الإعاقة. يقدم WCAG توصيات بشأن تصميم وتطوير وصيانة مواقع الويب والتطبيقات التي يمكن الوصول إليها ، ومعالجة مجموعة واسعة من الإعاقات ، بما في ذلك الإعاقات البصرية والسمعية والمعرفية والتعليمية والحركية.

تم تنظيم WCAG إلى أربعة مبادئ ، تُعرف باسم POUR:

محسوس: يجب أن يكون المستخدمون قادرين على إدراك المعلومات المقدمة ، بغض النظر عن قدراتهم. يتضمن ذلك توفير نص بديل للصور ، وتعليقات توضيحية لمقاطع الفيديو ، ونصوص لمحتوى الصوت. قابلة للتشغيل: يجب أن تكون جميع العناصر التفاعلية للموقع قابلة للتشغيل من قبل مستخدمين بقدرات مختلفة. يمكن تحقيق ذلك من خلال التنقل المناسب باستخدام لوحة المفاتيح ، وضوابط الوقت القابلة للتعديل ، وتوفير روابط وأزرار يمكن الوصول إليها. مفهومة: يجب أن تكون المعلومات والوظائف الموجودة على موقع الويب سهلة الفهم من قبل المستخدمين ، بما في ذلك التنقل الواضح والتخطيط المتسق والتسميات الوصفية لعناصر النموذج. فعال: يجب أن يكون المحتوى متوافقًا مع مجموعة متنوعة من وكلاء المستخدم ، مثل المستعرضات والتقنيات المساعدة مثل برامج قراءة الشاشة ، لضمان الوصول المتسق لجميع المستخدمين.

يقدم WCAG ثلاثة مستويات من توافق إمكانية الوصول:

المستوى أ: المستوى الأساسي ، والذي يعالج أهم قضايا الوصول. المستوى AA: مستوى أكثر شمولاً ، يعالج الحواجز الإضافية التي قد لا تزال تخلق تحديات كبيرة لبعض المستخدمين. المستوى AAA: المستوى الأعلى ، والذي يغطي نطاقًا أوسع من مشكلات إمكانية الوصول ويوفر التجربة الأكثر شمولاً للمستخدمين ذوي الإعاقة. قد لا يكون قابلاً للتحقيق لجميع مواقع الويب والتطبيقات.

يضمن الالتزام بـ WCAG أن يتم إنشاء مواقع الويب والتطبيقات مع وضع إمكانية الوصول في الاعتبار ، مما يوفر تجربة أكثر شمولاً للمستخدمين ذوي الاحتياجات والقدرات المتنوعة. من خلال الامتثال لهذه الإرشادات ، يمكن للشركات الوصول بشكل أفضل إلى جمهورها بالكامل وتوفير وصول متساوٍ إلى المحتوى والخدمات عبر الإنترنت.

تصميم للإعاقات المختلفة

يتطلب إنشاء موقع ويب يمكن الوصول إليه من قبل الأفراد ذوي الإعاقات المختلفة مواجهة تحديات متنوعة ومراعاة العديد من العوامل الأساسية. عند تصميم موقع ويب يمكن الوصول إليه ، يجب على المطورين مراعاة احتياجات المستخدمين ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية والمعرفية والكلامية. لإنشاء تجربة شاملة عبر الإنترنت حقًا ، إليك بعض الإرشادات التي يجب اتباعها:

توفير نص بديل للصور: تضمن إضافة نص بديل وصفي للصور أن المستخدمين ذوي الإعاقات البصرية الذين يستخدمون برامج قراءة الشاشة يمكنهم فهم المحتوى. يجب أن يكون النص البديل المقدم موجزًا ​​وأن يمثل الصورة بدقة أثناء نقل الغرض منها. عرض نصوص للمحتوى الصوتي: يجب توفير النصوص للبودكاست والملفات الصوتية لاستيعاب المستخدمين الذين يعانون من ضعف السمع. إنها تمنح المستخدمين الصم وضعاف السمع بديلاً نصيًا لفهم المحتوى. تضمين تسميات توضيحية لمقاطع الفيديو: يجب إضافة التسميات التوضيحية المغلقة إلى مقاطع الفيديو لجعلها في متناول المستخدمين الذين يعانون من إعاقات سمعية. يعرضون الحوار المنطوق كنص ، مما يسمح للمستخدمين بمتابعة المحتوى. تأكد من بنية الصفحة المنطقية: تساعد بنية الصفحة الواضحة والمتسقة مع العناوين والعناوين الفرعية المستخدمين على التنقل في موقعك بسهولة أكبر. إنه يبسط المحتوى لقارئي الشاشة والمستخدمين ذوي الإعاقات الإدراكية ، مما يتيح لهم العثور بسرعة على المعلومات التي يحتاجون إليها. تمكين إمكانية التنقل عبر لوحة المفاتيح: يتنقل بعض المستخدمين ، خاصة أولئك الذين يعانون من إعاقات حركية ، في مواقع الويب باستخدام لوحة المفاتيح بدلاً من الماوس. يعد ضمان تشغيل موقعك بالكامل باستخدام لوحة مفاتيح فقط أمرًا حيويًا لهؤلاء المستخدمين. يتضمن ضمان إمكانية الوصول إلى جميع العناصر التفاعلية وتشغيلها باستخدام لوحة المفاتيح وحدها. الحفاظ على عناصر تنقل متسقة: يساعد الاتساق في موضع وتصميم عناصر التنقل ، مثل القوائم والأزرار ، في توجيه المستخدمين ويسمح لهم بالتنقل في أنحاء موقعك بسهولة. إنه مفيد بشكل خاص للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات معرفية أو عصبية أو بصرية. استخدام التباين العالي بين ألوان النص والخلفية: يعمل التباين العالي بين النص وخلفيته على تحسين إمكانية القراءة ، خاصة للمستخدمين الذين يعانون من عمى الألوان أو ضعف الرؤية. من الأهمية بمكان التحقق من مجموعات الألوان للحصول على نسبة تباين كافية وفقًا لإرشادات WCAG. تطبيق نص ارتباط وصفي: بدلاً من استخدام عبارات عامة مثل "انقر هنا" للارتباطات التشعبية ، اختر نص الارتباط الوصفي والمعنى الذي يُعلم المستخدمين بالمحتوى المرتبط. تعزز هذه الممارسة تجربة المستخدم لأولئك الذين يعتمدون على برامج قراءة الشاشة والأفراد ذوي الإعاقات المعرفية. ضع في اعتبارك احتياجات المستخدمين الذين يعانون من إعاقات معرفية وعصبية وتعلمية: إن تبسيط المحتوى الخاص بك ، واستخدام لغة واضحة ومباشرة ، وتقسيم المعلومات المعقدة ، وتوفير تعريفات للمصطلحات الفنية يمكن أن يجعل موقعك أكثر سهولة في الوصول للمستخدمين ذوي الإدراك ، والعصبية ، والتعلم إعاقات.

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سيساعدك تنفيذ إرشادات التصميم هذه في إنشاء تجربة أكثر شمولاً عبر الإنترنت للمستخدمين ذوي القدرات والإعاقات المتنوعة ، مما يضمن إتاحة موقع الويب الخاص بك لجمهور أوسع.

أدوات لاختبار إمكانية الوصول

بمجرد تصميم موقع الويب أو التطبيق الخاص بك مع وضع إمكانية الوصول في الاعتبار ، من المهم اختبار امتثاله لإرشادات الوصول المعمول بها بانتظام. يمكن أن تساعدك العديد من الأدوات في تحديد انتهاكات إمكانية الوصول بسرعة وكفاءة وتقديم توصيات قيمة للتحسينات. تتضمن بعض أدوات اختبار إمكانية الوصول الشائعة ما يلي:

موجة

WAVE (أداة تقييم إمكانية الوصول إلى الويب) هي أداة مجانية تم تطويرها بواسطة WebAIM. يساعد في تحديد مشكلات الوصول ويقدم إرشادات حول كيفية معالجتها. لاستخدام WAVE ، ما عليك سوى إدخال عنوان URL لموقع الويب الخاص بك ، وتقوم الأداة بإنشاء تقرير تفصيلي عن المشاكل المحتملة ومجالات التحسين.

فأس

تم تطوير Axe بواسطة Deque Systems ، وهي أداة اختبار إمكانية الوصول قابلة للتطوير بدرجة عالية ومتاحة كملحق متصفح مجاني لمتصفح Chrome و Firefox و Edge. يساعد في تحديد انتهاكات إمكانية الوصول وحلها ، ويقدم توصيات وموارد محددة حول تحسين إمكانية الوصول إلى موقع الويب الخاص بك.

منارة

Lighthouse ، التي طورتها Google ، هي أداة مفتوحة المصدر مدمجة في Chrome DevTools. يقوم بتدقيق أداء الصفحة وأفضل الممارسات وتحسين محركات البحث وإمكانية الوصول. تقدم الأداة إرشادات قابلة للتنفيذ حول تحسين موقع الويب الخاص بك في كل منطقة وهي مفيدة بشكل خاص للمطورين الذين يعملون بشكل متكرر مع Chrome DevTools.

يجب استخدام أدوات اختبار إمكانية الوصول هذه كجزء من عملية تطوير وصيانة موقع الويب الخاص بك للتأكد من أن المحتوى الخاص بك يظل متاحًا وشاملًا ومتوافقًا مع معايير الصناعة.

نهج AppMaster للوصول

AppMaster هو نظام أساسي قوي بدون رمز يتيح للمستخدمين إنشاء خلفيات وتطبيقات الويب والجوال بكفاءة أكبر. إدراكًا لأهمية إمكانية الوصول ، يشجع AppMaster على تنفيذ ممارسات التصميم التي يمكن الوصول إليها عند إنشاء التطبيقات من خلال نظامها الأساسي.

باستخدام AppMaster ، يتم حث المطورين على النظر في احتياجات المستخدمين بقدرات مختلفة ومعالجتها منذ بداية إنشاء التطبيق. يعزز هذا النهج الاستباقي مبادئ التصميم الشاملة ويساعد في إنشاء بيئة عبر الإنترنت يسهل الوصول إليها لجميع المستخدمين.

لا يُنشئ AppMaster التعليمات البرمجية باستخدام اصطلاحات يمكن الوصول إليها فحسب ، بل يعزز أيضًا وعيًا واضحًا بقضايا إمكانية الوصول بين المطورين الذين يتفاعلون مع النظام الأساسي. من خلال دمج الوعي بإمكانية الوصول في الروح الأساسية للمنصة ، يلهم AppMaster المطورين للعمل بمسؤولية أكبر فيما يتعلق بمعالجة قيود الوصول واعتماد وجهات نظر تتمحور حول المستخدم في مشاريعهم.

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مع تفانيها في تعزيز إمكانية الوصول والميزات العديدة المتاحة ، تقدم منصة AppMaster الخالية من التعليمات البرمجية خيارًا ممتازًا للمطورين الذين يتطلعون إلى تصميم تطبيقات ويب وتطبيقات محمولة يمكن الوصول إليها.

جعل تطبيقاتك المدعومة من AppMaster متاحة

عندما تجعل تطبيقاتك المدعومة من AppMaster قابلة للوصول ، فأنت تبدأ بالتأكد من أن تطبيقات الويب والهاتف المحمول تفي بإرشادات الوصول إلى محتوى الويب (WCAG). AppMaster ، وهو نظام أساسي شامل no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، من متابعة أفضل ممارسات إمكانية الوصول من البداية ، مما يتيح لك إنشاء تطبيقات تلبي احتياجات المستخدمين ذوي القدرات المتنوعة.

فيما يلي بعض الخطوات القابلة للتنفيذ التي يمكنك اتخاذها لتسهيل الوصول إلى تطبيقاتك التي تعمل بنظام AppMaster:

نص بديل: استخدم نصًا بديلًا للصور والعناصر الأخرى غير النصية في واجهة المستخدم ، بحيث يمكن لقارئات الشاشة نقل معناها إلى المستخدمين الذين يعانون من إعاقات بصرية.

استخدم نصًا بديلًا للصور والعناصر الأخرى غير النصية في واجهة المستخدم ، بحيث يمكن لقارئات الشاشة نقل معناها إلى المستخدمين الذين يعانون من إعاقات بصرية. التنقل باستخدام لوحة المفاتيح: تأكد من أن التطبيق الخاص بك قابل للتنقل عبر لوحة المفاتيح عن طريق إتاحة الوصول إلى جميع العناصر التفاعلية من خلال إجراءات لوحة المفاتيح وتقديم ملاحظات مرئية للعناصر المركزة.

تأكد من أن التطبيق الخاص بك قابل للتنقل عبر لوحة المفاتيح عن طريق إتاحة الوصول إلى جميع العناصر التفاعلية من خلال إجراءات لوحة المفاتيح وتقديم ملاحظات مرئية للعناصر المركزة. الهيكل المنطقي والعناوين: صمم محتوى التطبيق الخاص بك بشكل منطقي وهرمي ، باستخدام العناوين لتنظيم بنية المحتوى. يتيح ذلك للمستخدمين الذين يستخدمون برامج قراءة الشاشة فهم المحتوى بشكل أفضل والتنقل فيه.

صمم محتوى التطبيق الخاص بك بشكل منطقي وهرمي ، باستخدام العناوين لتنظيم بنية المحتوى. يتيح ذلك للمستخدمين الذين يستخدمون برامج قراءة الشاشة فهم المحتوى بشكل أفضل والتنقل فيه. التسميات التوضيحية والنصوص: قم بتضمين تسميات توضيحية لعناصر الفيديو ونصوص للمحتوى الصوتي ، مما يضمن حصول المستخدمين الصم وضعاف السمع على وصول متساوٍ إلى محتوى الوسائط المتعددة.

قم بتضمين تسميات توضيحية لعناصر الفيديو ونصوص للمحتوى الصوتي ، مما يضمن حصول المستخدمين الصم وضعاف السمع على وصول متساوٍ إلى محتوى الوسائط المتعددة. التباين العالي وتغيير حجم النص: صمم التطبيق الخاص بك بمجموعات ألوان عالية التباين ومنح المستخدمين خيار تغيير حجم النص لقراءة أفضل ، بما يلبي احتياجات المستخدمين بمستويات مختلفة من الرؤية.

صمم التطبيق الخاص بك بمجموعات ألوان عالية التباين ومنح المستخدمين خيار تغيير حجم النص لقراءة أفضل ، بما يلبي احتياجات المستخدمين بمستويات مختلفة من الرؤية. تجنب القيود الزمنية والتشغيل التلقائي للوسائط: يمكن أن تشكل الحدود الزمنية تحديًا للمستخدمين ذوي الإعاقات المختلفة. امتنع عن تنفيذ الإجراءات الحساسة للوقت ووسائط التشغيل التلقائي ، أو اسمح للمستخدمين بتعطيل أو ضبط الحد الزمني حسب الحاجة.

يمكن أن تشكل الحدود الزمنية تحديًا للمستخدمين ذوي الإعاقات المختلفة. امتنع عن تنفيذ الإجراءات الحساسة للوقت ووسائط التشغيل التلقائي ، أو اسمح للمستخدمين بتعطيل أو ضبط الحد الزمني حسب الحاجة. معالجة الأخطاء: تقديم رسائل خطأ واضحة وغنية بالمعلومات وقابلة للتنفيذ لمساعدة المستخدمين على حل أي مشكلات قد يواجهونها أثناء استخدام التطبيق. هذا مهم بشكل خاص للمستخدمين الذين يعانون من صعوبات في الإدراك والتعلم.

من خلال مراعاة إمكانية الوصول إلى الويب أثناء إنشاء تطبيقك باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء منتج أكثر سهولة في الاستخدام ومنصفًا وفعالية يمكنه الوصول إلى جمهور أكبر.

استراتيجيات الحفاظ على ولوج الويب

يعد الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الويب عملية مستمرة يجب دمجها في روتين تطوير التطبيق وصيانته. مع تطور موقع الويب الخاص بك وإضافة ميزات ومحتوى جديد ، قد تكون هناك حاجة إلى تعديلات إمكانية الوصول لضمان الامتثال المستمر لمعايير WCAG. فيما يلي بعض الإستراتيجيات لمساعدتك في الحفاظ على إمكانية الوصول ومراقبتها لتطبيقات الويب الخاصة بك:

عمليات تدقيق إمكانية الوصول المنتظمة: قم بإجراء عمليات تدقيق إمكانية الوصول على أساس منتظم ، إما داخليًا أو من خلال خبراء تابعين لجهات خارجية. استخدم معايير WCAG كمبدأ إرشادي لتحديد وتصحيح أي عوائق أمام الوصول قبل أن تصبح مشكلة. أدوات المراقبة: استفد من أدوات مراقبة إمكانية الوصول ، مثل WAVE أو ax أو Lighthouse ، للتحقق بشكل دوري من انتهاكات إمكانية الوصول والتأكد من أن موقع الويب الخاص بك يظل متوافقًا تمامًا مع WCAG. تدريب فريقك: شجع اعتماد أفضل ممارسات الوصول بين فريقك من خلال توفير التدريب والموارد بشكل منتظم. تعزيز ثقافة التطوير والتصميم المدركين لإمكانية الوصول لضمان الالتزام الثابت بمعايير WCAG في جميع أنحاء المنظمة. ملاحظات المستخدم: استمع إلى المستخدمين بفاعلية وشجعهم على تقديم الملاحظات حول مشكلات إمكانية الوصول التي قد يواجهونها عند استخدام التطبيق الخاص بك. بعد كل شيء ، المستخدمون ذوو الإعاقة هم الأكثر تأهيلًا لتقديم نظرة ثاقبة مباشرة حول العوائق المحتملة التي تحول دون الوصول والتي يمكن التغاضي عنها في عمليات التدقيق والاختبار. ابق على اطلاع دائم: قم بانتظام بمراجعة التحديثات التي تم إجراؤها على WCAG ومتطلبات الوصول الإقليمية والتعرف عليها للتأكد من أنك دائمًا متقدم على المنحنى في الحفاظ على تجربة مستخدم شاملة. دمج إمكانية الوصول في عملية التطوير الخاصة بك: قم بدمج اختبار إمكانية الوصول والمراجعة في عملية التطوير وضمان الجودة (QA) لتحديد مشكلات إمكانية الوصول ومعالجتها في وقت مبكر من دورة حياة منتجك. وهذا يضمن تجربة شاملة أفضل للمستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة ويساعد على تجنب الإصلاحات المكلفة والمستهلكة للوقت في وقت لاحق.

من خلال إعطاء الأولوية لصيانة إمكانية الوصول إلى الويب ودمجها كمكون حيوي في عملية التطوير وضمان الجودة ، فإنك تخلق تجربة مستخدم ترحيبية وشاملة وتثبت التزامك بتلبية احتياجات جميع المستخدمين ، بغض النظر عن قدراتهم أو إعاقاتهم.