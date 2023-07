Comprendre l'accessibilité des sites web

L'accessibilité des sites web fait référence à la pratique inclusive qui consiste à concevoir, construire et maintenir des sites web utilisables et accessibles aux utilisateurs de toutes capacités, indépendamment des handicaps ou déficiences qu'ils peuvent présenter. Ce concept est important pour garantir que l'internet est ouvert, équitable et disponible pour tous, favorisant ainsi un environnement numérique plus inclusif.

L'accessibilité du web englobe toute une série de considérations, notamment les déficiences visuelles, auditives, cognitives, neurologiques, physiques et vocales. L'utilisation de l'internet ne cessant de croître, il est essentiel de soutenir les utilisateurs ayant des besoins divers et de leur fournir un accès égal pour une meilleure expérience en ligne.

Cet accès universel au contenu en ligne est obtenu en respectant les lignes directrices et les meilleures pratiques en matière d'accessibilité, en comprenant les exigences des différents handicaps et déficiences, et en utilisant des outils et des méthodologies de test. En intégrant ces considérations dans le processus de conception et de développement, les sites web et les applications peuvent devenir plus accessibles, ce qui profite aux utilisateurs et aux entreprises.

L'importance de l'accessibilité

L'accessibilité des sites web revêt une grande importance pour diverses raisons, dont les suivantes :

L'inclusivité : L'accessibilité garantit que les utilisateurs ayant des capacités différentes peuvent accéder au contenu et aux services en ligne et interagir avec eux, ce qui crée un environnement plus inclusif permettant à tous de participer à des expériences numériques. Portée du marché : En rendant les sites web accessibles, on élargit leur base d'utilisateurs potentiels aux personnes handicapées, ce qui permet aux entreprises d'atteindre un public plus large et d'exploiter un segment de marché autrement mal desservi. Expérience de l'utilisateur : Les sites web accessibles offrent généralement une meilleure expérience utilisateur, car ils répondent à un plus large éventail de besoins et de préférences des utilisateurs, offrant ainsi une expérience optimisée aux personnes handicapées et non handicapées. Avantages en termes de référencement : Les sites web accessibles sont souvent mieux classés dans les résultats des moteurs de recherche, car ils sont mieux optimisés pour les algorithmes des moteurs de recherche. Un meilleur classement accroît la visibilité et le trafic, ce qui contribue au succès et à la croissance de l'entreprise. Conformité juridique : Dans de nombreuses juridictions, l'accessibilité des sites web est une exigence légale en vertu des lois ou réglementations anti-discrimination. Garantir l'accessibilité peut aider les entreprises à éviter des problèmes juridiques potentiels et des pénalités pour non-conformité.

Lignes directrices pour l'accessibilité des contenus web (WCAG)

Les directives sur l'accessibilité des contenus Web (WCAG) sont un ensemble de normes mondiales et de bonnes pratiques élaborées par le World Wide Web Consortium (W3C) pour rendre les contenus en ligne plus accessibles aux personnes handicapées. Les WCAG fournissent des recommandations sur la conception, le développement et la maintenance de sites web et d'applications accessibles, en tenant compte d'un large éventail de handicaps, y compris les handicaps visuels, auditifs, cognitifs, d'apprentissage et moteurs.

Les WCAG sont organisés en quatre principes, connus sous le nom de POUR :

Perceptible : Les utilisateurs doivent pouvoir percevoir les informations présentées, quelles que soient leurs capacités. Il s'agit notamment de fournir un texte alternatif pour les images, des sous-titres pour les vidéos et des transcriptions pour le contenu audio. Exploitable : Tous les éléments interactifs du site web doivent pouvoir être utilisés par des utilisateurs ayant des capacités différentes. Cela peut être réalisé par une navigation au clavier appropriée, des contrôles de temps réglables et la fourniture de liens et de boutons accessibles. Compréhensible : Les informations et les fonctionnalités du site web doivent être facilement compréhensibles par les utilisateurs, notamment grâce à une navigation claire, une mise en page cohérente et des étiquettes descriptives pour les éléments de formulaire. Puissant : Le contenu doit être compatible avec une variété d'agents utilisateurs, tels que les navigateurs et les technologies d'assistance comme les lecteurs d'écran, afin de garantir un accès cohérent à tous les utilisateurs.

Les WCAG proposent trois niveaux de conformité en matière d'accessibilité :

Niveau A : le niveau le plus basique, qui traite les problèmes d'accessibilité les plus critiques. Niveau AA : niveau plus complet, qui prend en compte les obstacles supplémentaires susceptibles de poser des problèmes importants à certains utilisateurs. Niveau AAA : Le niveau le plus élevé, qui couvre un éventail plus large de problèmes d'accessibilité et offre l'expérience la plus inclusive pour les utilisateurs handicapés. Il peut ne pas être réalisable pour tous les sites web et toutes les applications.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Le respect des WCAG garantit que les sites web et les applications sont conçus dans un souci d'accessibilité, ce qui permet d'offrir une expérience plus inclusive aux utilisateurs ayant des besoins et des capacités variés. En se conformant à ces lignes directrices, les entreprises peuvent mieux atteindre l'ensemble de leur public et fournir un accès égal à leur contenu et à leurs services en ligne.

Conception pour divers handicaps

La création d'un site web accessible aux personnes souffrant de divers handicaps implique de relever divers défis et de tenir compte de plusieurs facteurs essentiels. Lors de la conception d'un site web accessible, les développeurs doivent prendre en compte les besoins des utilisateurs souffrant de handicaps visuels, auditifs, moteurs, cognitifs et vocaux. Pour créer une expérience en ligne réellement inclusive, voici quelques lignes directrices à suivre :

Fournir un texte alternatif pour les images : L'ajout d'un texte alternatif descriptif aux images permet aux utilisateurs malvoyants utilisant des lecteurs d'écran de comprendre le contenu. Le texte alternatif fourni doit être concis et représenter fidèlement l'image tout en transmettant son objectif. Proposer des transcriptions pour le contenu audio : Des transcriptions doivent être fournies pour les podcasts et les fichiers audio afin d'aider les utilisateurs souffrant de déficiences auditives. Elles offrent aux utilisateurs sourds et malentendants une alternative textuelle pour comprendre le contenu. Inclure des sous-titres pour les vidéos : Des sous-titres codés doivent être ajoutés aux vidéos pour les rendre accessibles aux utilisateurs malentendants. Ils affichent le dialogue parlé sous forme de texte, ce qui permet aux utilisateurs de suivre le contenu. Veiller à une structure de page logique : Une structure de page claire et cohérente, avec des titres et des sous-titres, aide les utilisateurs à naviguer plus facilement sur votre site. Elle simplifie le contenu pour les lecteurs d'écran et les utilisateurs souffrant de handicaps cognitifs, leur permettant de trouver rapidement les informations dont ils ont besoin. Permettre la navigation au clavier : Certains utilisateurs, en particulier ceux souffrant d'un handicap moteur, naviguent sur les sites web à l'aide d'un clavier plutôt que d'une souris. Pour ces utilisateurs, il est essentiel de veiller à ce que votre site soit entièrement utilisable à l'aide d'un simple clavier. Il s'agit notamment de veiller à ce que tous les éléments interactifs soient accessibles et utilisables à l'aide du seul clavier. Maintenir des éléments de navigation cohérents : La cohérence de l'emplacement et de la conception des éléments de navigation, tels que les menus et les boutons, aide les utilisateurs à s'orienter et leur permet de se déplacer facilement sur votre site. C'est particulièrement utile pour les utilisateurs souffrant de handicaps cognitifs, neurologiques ou visuels. Utiliser un contraste élevé entre le texte et les couleurs d'arrière-plan : un contraste élevé entre le texte et son arrière-plan améliore la lisibilité, en particulier pour les utilisateurs daltoniens ou malvoyants. Il est essentiel de vérifier que les combinaisons de couleurs présentent un rapport de contraste suffisant, conformément aux lignes directrices des WCAG. Utilisez un texte de lien descriptif : Au lieu d'utiliser des phrases génériques comme "cliquez ici" pour les hyperliens, optez pour un texte de lien descriptif et significatif qui informe les utilisateurs sur le contenu du lien. Cette pratique améliore l'expérience des utilisateurs qui utilisent des lecteurs d'écran et des personnes souffrant de handicaps cognitifs. Tenez compte des besoins des utilisateurs souffrant de troubles cognitifs, neurologiques et d'apprentissage : La simplification du contenu, l'utilisation d'un langage clair et direct, la décomposition d'informations complexes et la définition de termes techniques peuvent rendre votre site plus accessible aux utilisateurs souffrant de troubles cognitifs, neurologiques et d'apprentissage.

La mise en œuvre de ces lignes directrices en matière de conception vous aidera à créer une expérience en ligne plus inclusive pour les utilisateurs ayant des capacités et des handicaps divers, en veillant à ce que votre site web soit accessible à un public plus large.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Outils pour tester l'accessibilité

Une fois que vous avez conçu votre site web ou votre application en tenant compte de l'accessibilité, il est important de tester régulièrement sa conformité aux lignes directrices établies en matière d'accessibilité. De nombreux outils peuvent vous aider à identifier rapidement et efficacement les violations de l'accessibilité et vous fournir des recommandations précieuses pour les améliorer. Parmi les outils de test d'accessibilité les plus répandus, citons

WAVE

WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool) est un outil gratuit développé par WebAIM. Il permet d'identifier les problèmes d'accessibilité et fournit des conseils sur la manière de les résoudre. Pour utiliser WAVE, il suffit de saisir l'URL de votre site web et l'outil génère un rapport détaillant les problèmes potentiels et les domaines à améliorer.

axe

Développé par Deque Systems, axe est un outil de test d'accessibilité à grande échelle disponible sous forme d'extension de navigateur gratuite pour Chrome, Firefox et Edge. Il aide à identifier et à résoudre les violations de l'accessibilité, en proposant des recommandations et des ressources spécifiques pour améliorer l'accessibilité de votre site web.

Lighthouse

Lighthouse, développé par Google, est un outil open-source intégré à Chrome DevTools. Il vérifie les performances d'une page, les meilleures pratiques, le référencement et l'accessibilité. L'outil présente des conseils pratiques pour améliorer votre site web dans chaque domaine et est particulièrement utile pour les développeurs qui travaillent fréquemment avec Chrome DevTools.

Ces outils de test d'accessibilité devraient être utilisés dans le cadre du processus de développement et de maintenance de votre site web afin de garantir que votre contenu reste accessible, inclusif et conforme aux normes de l'industrie.

AppMasterL'approche d'AppMaster en matière d'accessibilité

AppMaster est une puissante plateforme sans code qui permet aux utilisateurs de créer des backends, des applications web et mobiles plus efficacement. Reconnaissant l'importance de l'accessibilité, AppMaster encourage la mise en œuvre de pratiques de conception accessibles lors de la création d'applications par le biais de sa plateforme.

En utilisant AppMaster, les développeurs sont invités à prendre en compte et à répondre aux besoins des utilisateurs ayant des capacités différentes dès le début de la création de l'application. Cette approche proactive favorise les principes de conception inclusive et contribue à créer un environnement en ligne plus accessible pour tous les utilisateurs.

AppMaster Non seulement la plateforme génère du code en utilisant des conventions accessibles, mais elle favorise également une prise de conscience claire des problèmes d'accessibilité parmi les développeurs qui interagissent avec la plateforme. En intégrant la sensibilisation à l'accessibilité dans l'éthique fondamentale de la plateforme, AppMaster incite les développeurs à travailler de manière plus responsable en tenant compte des contraintes d'accessibilité et en adoptant des perspectives centrées sur l'utilisateur dans leurs projets.

Avec son engagement à promouvoir l'accessibilité et la pléthore de fonctionnalités disponibles, la plateforme sans code AppMaster est un excellent choix pour les développeurs qui cherchent à créer des applications web et mobiles accessibles.

Rendre accessibles vos applications pilotées par AppMaster

Lorsque vous rendez vos applications pilotées par AppMaster accessibles, vous commencez par vous assurer que vos applications web et mobiles respectent les directives d'accessibilité au contenu web (WCAG). AppMaster AppMaster, une plateforme complète no-code pour créer des applications backend, web et mobiles, vous permet de suivre les meilleures pratiques d'accessibilité dès le début, vous permettant de construire des applications qui s'adressent à des utilisateurs avec des capacités diverses.

Voici quelques mesures concrètes que vous pouvez prendre pour rendre vos applications pilotées par AppMaster accessibles :

Texte alternatif : Utilisez un texte alternatif pour les images et autres éléments non textuels de l'interface utilisateur, afin que les lecteurs d'écran puissent transmettre leur signification aux utilisateurs souffrant de déficiences visuelles.

Utilisez un texte alternatif pour les images et autres éléments non textuels de l'interface utilisateur, afin que les lecteurs d'écran puissent transmettre leur signification aux utilisateurs souffrant de déficiences visuelles. Navigation au clavier : Veillez à ce que votre application soit navigable au clavier en rendant tous les éléments interactifs accessibles par des actions au clavier et en fournissant un retour d'information visuel pour les éléments ciblés.

Veillez à ce que votre application soit navigable au clavier en rendant tous les éléments interactifs accessibles par des actions au clavier et en fournissant un retour d'information visuel pour les éléments ciblés. Structure logique et titres : Concevez le contenu de votre application de manière logique et hiérarchique, en utilisant des titres pour organiser la structure du contenu. Cela permet aux utilisateurs de lecteurs d'écran de mieux comprendre le contenu et d'y naviguer.

Concevez le contenu de votre application de manière logique et hiérarchique, en utilisant des titres pour organiser la structure du contenu. Cela permet aux utilisateurs de lecteurs d'écran de mieux comprendre le contenu et d'y naviguer. Sous-titres et transcriptions : Incluez des sous-titres pour les éléments vidéo et des transcriptions pour le contenu audio, afin de garantir aux utilisateurs sourds et malentendants un accès égal au contenu multimédia.

Incluez des sous-titres pour les éléments vidéo et des transcriptions pour le contenu audio, afin de garantir aux utilisateurs sourds et malentendants un accès égal au contenu multimédia. Contraste élevé et redimensionnement du texte : Concevez votre application avec des combinaisons de couleurs très contrastées et donnez aux utilisateurs la possibilité de redimensionner le texte pour une meilleure lisibilité, afin de répondre aux besoins des utilisateurs ayant des niveaux de vision différents.

Concevez votre application avec des combinaisons de couleurs très contrastées et donnez aux utilisateurs la possibilité de redimensionner le texte pour une meilleure lisibilité, afin de répondre aux besoins des utilisateurs ayant des niveaux de vision différents. Évitez les limites de temps et la lecture automatique des médias : Les limites de temps peuvent représenter un défi pour les utilisateurs souffrant de divers handicaps. Abstenez-vous de mettre en œuvre des actions sensibles au temps et des médias à lecture automatique, ou permettez aux utilisateurs de désactiver ou d'ajuster la limite de temps en fonction de leurs besoins.

Les limites de temps peuvent représenter un défi pour les utilisateurs souffrant de divers handicaps. Abstenez-vous de mettre en œuvre des actions sensibles au temps et des médias à lecture automatique, ou permettez aux utilisateurs de désactiver ou d'ajuster la limite de temps en fonction de leurs besoins. Gestion des erreurs : Fournissez des messages d'erreur clairs, informatifs et exploitables pour aider les utilisateurs à résoudre les problèmes qu'ils peuvent rencontrer lors de l'utilisation de l'application. Cela est particulièrement important pour les utilisateurs souffrant de troubles cognitifs ou de difficultés d'apprentissage.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

En gardant à l'esprit l'accessibilité du web lors de la création de votre application avec AppMaster, vous créez un produit plus convivial, plus équitable et plus efficace qui peut atteindre un public plus large.

Stratégies de maintien de l'accessibilité du web

Le maintien de l'accessibilité du web est un processus continu qui doit être intégré dans votre routine de développement et de maintenance d'applications. Au fur et à mesure de l'évolution de votre site web et de l'ajout de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus, des ajustements d'accessibilité peuvent s'avérer nécessaires pour garantir une conformité continue avec les normes WCAG. Voici quelques stratégies pour vous aider à maintenir et à contrôler l'accessibilité de vos applications web :

Audits réguliers de l'accessibilité : Effectuez régulièrement des audits d'accessibilité, soit en interne, soit par l'intermédiaire d'experts tiers. Utilisez les normes WCAG comme principe directeur pour identifier et corriger tout obstacle à l'accès avant qu'il ne devienne problématique. Outils de contrôle : Utilisez des outils de contrôle de l'accessibilité, tels que WAVE, axe ou Lighthouse, pour vérifier périodiquement les violations de l'accessibilité et vous assurer que votre site web reste pleinement conforme aux WCAG. Formez votre équipe : Encouragez l'adoption des meilleures pratiques en matière d'accessibilité au sein de votre équipe en proposant régulièrement des formations et des ressources. Favorisez une culture du développement et de la conception tenant compte de l'accessibilité afin de garantir une adhésion cohérente aux normes WCAG dans l'ensemble de l'organisation. Rétroaction des utilisateurs : Écoutez activement les utilisateurs et encouragez-les à vous faire part de leurs commentaires sur les problèmes d'accessibilité qu'ils peuvent rencontrer en utilisant votre application. Après tout, les utilisateurs handicapés sont les plus qualifiés pour fournir des informations de première main sur les obstacles potentiels à l'accès qui pourraient être négligés dans vos processus d'audit et de test. Restez à jour : Examinez régulièrement les mises à jour des WCAG et des exigences régionales en matière d'accessibilité et familiarisez-vous avec elles afin de vous assurer que vous avez toujours une longueur d'avance dans le maintien d'une expérience utilisateur inclusive. Intégrer l'accessibilité dans votre processus de développement : Incorporez des tests d'accessibilité et des examens dans votre processus de développement et d'assurance qualité afin d'identifier et de traiter les problèmes d'accessibilité dès le début du cycle de vie de votre produit. Cela garantit une meilleure expérience globale pour les utilisateurs handicapés et permet d'éviter des corrections coûteuses et fastidieuses par la suite.

En donnant la priorité à la maintenance de l'accessibilité du web et en l'intégrant comme un élément essentiel de votre processus de développement et d'assurance qualité, vous créez une expérience utilisateur accueillante et inclusive et vous démontrez votre engagement à répondre aux besoins de tous les utilisateurs, quels que soient leurs capacités ou leurs handicaps.