Web Sitesi Erişilebilirliğini Anlamak

Web sitesine erişilebilirlik, sahip olabilecekleri herhangi bir engel veya bozukluğa bakılmaksızın, tüm yeteneklerdeki kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve erişilebilir web sitelerinin tasarlanması, inşa edilmesi ve sürdürülmesine ilişkin kapsayıcı uygulama anlamına gelir. Bu kavram, İnternet'in açık, eşitlikçi ve herkes tarafından kullanılabilir olmasını sağlamak ve daha kapsayıcı bir dijital ortamı teşvik etmek açısından önemlidir.

Web erişilebilirliği, görsel, işitsel, bilişsel, nörolojik, fiziksel ve konuşma bozuklukları dahil olmak üzere bir dizi hususu kapsar. İnternet kullanımı artmaya devam ettikçe, farklı ihtiyaçları olan kullanıcıları desteklemek ve gelişmiş bir çevrimiçi deneyim için eşit erişim sağlamak çok önemlidir.

Çevrimiçi içeriğe bu evrensel erişim, yerleşik erişilebilirlik yönergelerine ve en iyi uygulamalara bağlı kalınarak, çeşitli engellerin ve bozuklukların gereksinimlerini anlayarak ve test araçları ve metodolojileri kullanılarak elde edilir. Bu hususları tasarım ve geliştirme sürecine dahil ederek , web siteleri ve uygulamalar daha erişilebilir hale gelerek kullanıcılara ve işletmelere fayda sağlayabilir.

Erişilebilirliğin Önemi

Web sitesi erişilebilirliği, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle büyük önem taşımaktadır:

Kapsayıcılık: Erişilebilirlik, farklı becerilere sahip kullanıcıların çevrimiçi içerik ve hizmetlere erişebilmesini ve bunlarla etkileşim kurabilmesini sağlayarak, tüm insanların dijital deneyimlere katılması için daha kapsayıcı bir ortam sağlar. Pazara erişim: Web sitelerini erişilebilir hale getirmek, potansiyel kullanıcı tabanlarını engelli kişileri içerecek şekilde genişletir ve işletmelerin daha geniş bir kitleye ulaşmasını ve normalde yeterince hizmet alamayan bir pazar segmentinden faydalanmasını sağlar. Kullanıcı deneyimi: Erişilebilir web siteleri, daha geniş bir kullanıcı ihtiyaçları ve tercihleri ​​yelpazesine hitap ederek hem engelli hem de engelli olmayan kişiler için optimize edilmiş bir deneyim sunarak genellikle daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunar. SEO avantajları: Erişilebilir web siteleri, arama motoru algoritmaları için daha iyi optimize edildiğinden, genellikle arama motoru sonuçlarında daha üst sıralarda yer alır. İyileştirilmiş sıralamalar görünürlüğü ve daha yüksek trafiği artırarak iş başarısına ve büyümeye katkıda bulunur. Yasal uyumluluk: Birçok yargı alanında, web sitesine erişilebilirlik, ayrımcılıkla mücadele yasaları veya düzenlemeleri kapsamında yasal bir gerekliliktir. Erişilebilirliğin sağlanması, işletmelerin potansiyel yasal sorunlardan ve uyumsuzluk cezalarından kaçınmasına yardımcı olabilir.

Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG)

Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG), çevrimiçi içeriği engelli kişiler için daha erişilebilir hale getirmek için World Wide Web Consortium (W3C) tarafından geliştirilen bir dizi küresel standart ve en iyi uygulamadır. WCAG, görsel, işitsel, bilişsel, öğrenme ve motor bozukluklar dahil olmak üzere çok çeşitli engelleri ele alan erişilebilir web siteleri ve uygulamaların tasarlanması, geliştirilmesi ve sürdürülmesine ilişkin öneriler sunar.

WCAG, POUR olarak bilinen dört ilke halinde düzenlenmiştir:

Algılanabilir: Kullanıcılar, yetenekleri ne olursa olsun sunulan bilgileri algılayabilmelidir. Bu, resimler için alternatif metin, videolar için altyazılar ve ses içeriği için dökümler sağlamayı içerir. Çalıştırılabilir: Web sitesinin tüm etkileşimli öğeleri, farklı yeteneklere sahip kullanıcılar tarafından çalıştırılabilir olmalıdır. Bu, uygun klavye gezintisi, ayarlanabilir zaman kontrolleri ve erişilebilir bağlantılar ve düğmeler sağlayarak elde edilebilir. Anlaşılabilir: Web sitesindeki bilgiler ve işlevsellik, net gezinme, tutarlı düzen ve form öğeleri için açıklayıcı etiketler dahil olmak üzere kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılabilmelidir. Güçlü: Tüm kullanıcılar için tutarlı erişim sağlamak üzere içerik, tarayıcılar ve ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojiler gibi çeşitli kullanıcı aracılarıyla uyumlu olmalıdır.

WCAG, üç düzeyde erişilebilirlik uygunluğu sunar:

A Düzeyi: En kritik erişilebilirlik sorunlarını ele alan en temel düzey. AA Düzeyi: Bazı kullanıcılar için hala önemli zorluklar yaratabilecek ek engelleri ele alan daha kapsamlı bir düzey. AAA Düzeyi: Daha geniş bir yelpazedeki erişilebilirlik sorunlarını kapsayan ve engelli kullanıcılar için en kapsayıcı deneyimi sağlayan en yüksek düzey. Tüm web siteleri ve uygulamalar için elde edilemeyebilir.

WCAG'ye bağlı kalmak, web sitelerinin ve uygulamaların erişilebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanmasını sağlar ve farklı ihtiyaç ve yeteneklere sahip kullanıcılar için daha kapsayıcı bir deneyim sağlar. İşletmeler, bu yönergelere uyarak tüm hedef kitlelerine daha iyi ulaşabilir ve çevrimiçi içerik ve hizmetlerine eşit erişim sağlayabilir.

Çeşitli Engeller İçin Tasarım

Çeşitli engellere sahip bireylerin erişebileceği bir web sitesi oluşturmak, çeşitli zorlukların ele alınmasını ve birkaç temel faktörün dikkate alınmasını gerektirir. Geliştiriciler, erişilebilir bir web sitesi tasarlarken görsel, işitsel, motor, bilişsel ve konuşma engelli kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate almalıdır. Gerçekten kapsayıcı bir çevrimiçi deneyim oluşturmak için izlenecek bazı yönergeler şunlardır:

Resimler için alternatif metin sağlayın: Görsellere açıklayıcı bir alternatif metin eklemek, ekran okuyucu kullanan görme engelli kullanıcıların içeriği anlayabilmesini sağlar. Sağlanan alternatif metin özlü olmalı ve amacını aktarırken görseli doğru bir şekilde temsil etmelidir. Ses içeriği için transkript sunun: İşitme bozukluğu olan kullanıcılara uyum sağlamak için podcast'ler ve ses dosyaları için transkriptler sağlanmalıdır. Sağır ve işitme güçlüğü çeken kullanıcılara içeriği anlamaları için metin tabanlı bir alternatif sunarlar. Videolar için altyazı ekleyin: Videolara, işitme engelli kullanıcıların erişebilmesini sağlamak için altyazılar eklenmelidir. Sözlü diyaloğu metin olarak görüntüleyerek kullanıcıların içerikle birlikte takip etmelerini sağlar. Mantıklı sayfa yapısı sağlayın: Başlıkları ve alt başlıkları olan açık ve tutarlı bir sayfa yapısı, kullanıcıların sitenizde daha kolay gezinmesine yardımcı olur. Ekran okuyucular ve bilişsel engelli kullanıcılar için içeriği basitleştirerek ihtiyaç duydukları bilgileri hızlı bir şekilde bulmalarını sağlar. Klavyede gezinilebilirliği etkinleştirin: Bazı kullanıcılar, özellikle motor engelli olanlar, web sitelerinde fare yerine klavye kullanarak gezinirler. Sitenizin yalnızca bir klavye kullanılarak tamamen çalıştırılabilir olmasını sağlamak, bu kullanıcılar için çok önemlidir. Tüm etkileşimli öğelerin yalnızca klavye kullanılarak erişilebilir ve çalıştırılabilir olmasını sağlamayı içerir. Tutarlı gezinme öğelerini koruyun: Menüler ve düğmeler gibi gezinme öğelerinin yerleşimi ve tasarımındaki tutarlılık, kullanıcıların yönünü belirlemeye yardımcı olur ve sitenizde kolayca hareket etmelerini sağlar. Bilişsel, nörolojik veya görsel engelleri olan kullanıcılar için özellikle yararlıdır. Metin ve arka plan renkleri arasında yüksek kontrast kullanın: Metin ve arka planı arasındaki yüksek kontrast, özellikle renk körlüğü veya az gören kullanıcılar için okunabilirliği artırır. WCAG yönergelerine göre yeterli kontrast oranı için renk kombinasyonlarını kontrol etmek çok önemlidir. Açıklayıcı bağlantı metni uygulayın: Köprüler için "burayı tıklayın" gibi genel ifadeler kullanmak yerine, kullanıcıları bağlantılı içerik hakkında bilgilendiren açıklayıcı ve anlamlı bağlantı metnini seçin. Bu uygulama, ekran okuyuculara güvenenler ve bilişsel engelli bireyler için kullanıcı deneyimini geliştirir. Bilişsel, nörolojik ve öğrenme güçlüğü çeken kullanıcıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun: İçeriğinizi basitleştirmek, açık ve anlaşılır bir dil kullanmak, karmaşık bilgileri parçalara ayırmak ve teknik terimlerin tanımlarını sağlamak, sitenizi bilişsel, nörolojik ve öğrenme sorunları olan kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirebilir. engelliler.

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Bu tasarım yönergelerini uygulamak, farklı yeteneklere ve engellere sahip kullanıcılar için daha kapsayıcı bir çevrimiçi deneyim oluşturmanıza yardımcı olacak ve web sitenizin daha geniş bir kitle tarafından kullanılabilir olmasını sağlayacaktır.

Erişilebilirliği Test Etme Araçları

Web sitenizi veya uygulamanızı erişilebilirliği göz önünde bulundurarak tasarladıktan sonra, yerleşik erişilebilirlik yönergelerine uygunluğunu düzenli olarak test etmeniz önemlidir. Çok sayıda araç, erişilebilirlik ihlallerini hızlı ve verimli bir şekilde belirlemenize ve iyileştirmeler için değerli öneriler sağlamanıza yardımcı olabilir. Bazı popüler erişilebilirlik testi araçları şunları içerir:

DALGA

WAVE (Web Erişilebilirlik Değerlendirme Aracı), WebAIM tarafından geliştirilmiş ücretsiz bir araçtır. Erişilebilirlik sorunlarının belirlenmesine yardımcı olur ve bunların nasıl ele alınacağı konusunda rehberlik sağlar. WAVE'i kullanmak için, web sitenizin URL'sini girmeniz yeterlidir; araç, potansiyel sorunları ve iyileştirme alanlarını ayrıntılarıyla açıklayan bir rapor oluşturur.

balta

Deque Systems tarafından geliştirilen axe, Chrome, Firefox ve Edge için ücretsiz bir tarayıcı uzantısı olarak kullanılabilen yüksek oranda ölçeklenebilir bir erişilebilirlik testi aracıdır. Web sitenizin erişilebilirliğini geliştirmeye yönelik özel öneriler ve kaynaklar sunarak erişilebilirlik ihlallerini belirlemeye ve çözmeye yardımcı olur.

deniz feneri

Google tarafından geliştirilen Lighthouse, Chrome DevTools'a entegre edilmiş açık kaynaklı bir araçtır. Bir sayfanın performansını, en iyi uygulamalarını, SEO'yu ve erişilebilirliğini denetler. Araç, web sitenizi her alanda iyileştirme konusunda eyleme geçirilebilir rehberlik sunar ve özellikle sık sık Chrome DevTools ile çalışan geliştiriciler için yararlıdır.

Bu erişilebilirlik testi araçları, içeriğinizin erişilebilir, kapsayıcı ve endüstri standartlarıyla uyumlu kalmasını sağlamak için web sitesi geliştirme ve bakım sürecinizin bir parçası olarak kullanılmalıdır.

AppMaster Erişilebilirliğe Yaklaşımı

AppMaster , kullanıcıların arka uçları, web ve mobil uygulamaları daha verimli bir şekilde oluşturmasını sağlayan güçlü bir kodsuz platformdur. Erişilebilirliğin önemini kabul eden AppMaster, platformu aracılığıyla uygulamalar oluştururken erişilebilir tasarım uygulamalarının uygulanmasını teşvik eder.

AppMaster kullanan geliştiriciler, uygulama oluşturmanın en başından itibaren farklı becerilere sahip kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate almaya ve karşılamaya teşvik edilir. Bu proaktif yaklaşım, kapsayıcı tasarım ilkelerini destekler ve tüm kullanıcılar için daha erişilebilir bir çevrimiçi ortam yaratılmasına yardımcı olur.

AppMaster yalnızca erişilebilir kuralları kullanarak kod üretmekle kalmaz, aynı zamanda platformla etkileşime giren geliştiriciler arasında erişilebilirlik sorunları konusunda net bir bilinç geliştirir. AppMaster, erişilebilirlik bilincini platformun temel değerlerine yerleştirerek, geliştiricilere erişilebilirlik kısıtlamalarını ele alma ve projelerinde kullanıcı merkezli bakış açıları benimseme açısından daha sorumlu bir şekilde çalışmaları için ilham veriyor.

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AppMaster'ın erişilebilirliği teşvik etmeye kendini adaması ve çok sayıda mevcut özellik ile, AppMaster kodsuz platformu , erişilebilir web ve mobil uygulamalar oluşturmak isteyen geliştiriciler için mükemmel bir seçim sunar.

AppMaster Destekli Uygulamalarınızı Erişilebilir Hale Getirme

AppMaster destekli uygulamalarınızı erişilebilir hale getirdiğinizde, işe web ve mobil uygulamalarınızın Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergelerini (WCAG) karşılamasını sağlayarak başlarsınız. Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kapsamlı bir no-code platform olan AppMaster, çeşitli yeteneklere sahip kullanıcılara hitap eden uygulamalar oluşturmanıza olanak tanıyarak en baştan erişilebilirlikle ilgili en iyi uygulamaları takip etmenizi sağlar.

AppMaster destekli uygulamalarınızı erişilebilir kılmak için uygulayabileceğiniz bazı eyleme geçirilebilir adımlar şunlardır:

Alternatif Metin: Ekran okuyucuların anlamlarını görme engelli kullanıcılara iletebilmesi için, kullanıcı arayüzündeki resimler ve diğer metin olmayan öğeler için alternatif metin kullanın.

Ekran okuyucuların anlamlarını görme engelli kullanıcılara iletebilmesi için, kullanıcı arayüzündeki resimler ve diğer metin olmayan öğeler için alternatif metin kullanın. Klavyede Gezinme: Tüm etkileşimli öğeleri klavye eylemleriyle erişilebilir hale getirerek ve odaklanan öğeler için görsel geri bildirim sağlayarak uygulamanızın klavyeyle gezinilebilir olmasını sağlayın.

Tüm etkileşimli öğeleri klavye eylemleriyle erişilebilir hale getirerek ve odaklanan öğeler için görsel geri bildirim sağlayarak uygulamanızın klavyeyle gezinilebilir olmasını sağlayın. Mantıksal Yapı ve Başlıklar: İçerik yapısını düzenlemek için başlıkları kullanarak uygulamanızın içeriğini mantıksal ve hiyerarşik olarak tasarlayın. Bu, ekran okuyucusu olan kullanıcıların içeriği daha iyi anlamasını ve içerikte gezinmesini sağlar.

İçerik yapısını düzenlemek için başlıkları kullanarak uygulamanızın içeriğini mantıksal ve hiyerarşik olarak tasarlayın. Bu, ekran okuyucusu olan kullanıcıların içeriği daha iyi anlamasını ve içerikte gezinmesini sağlar. Altyazılar ve Transkriptler: Sağır ve işitme güçlüğü çeken kullanıcıların multimedya içeriğine eşit erişime sahip olmasını sağlamak için video öğeleri için altyazılar ve ses içeriği için transkriptler ekleyin.

Sağır ve işitme güçlüğü çeken kullanıcıların multimedya içeriğine eşit erişime sahip olmasını sağlamak için video öğeleri için altyazılar ve ses içeriği için transkriptler ekleyin. Yüksek Kontrast ve Metin Yeniden Boyutlandırma: Uygulamanızı yüksek kontrastlı renk kombinasyonları ile tasarlayın ve farklı görüş düzeylerine sahip kullanıcılara hitap ederek kullanıcılara daha iyi okunabilirlik için metni yeniden boyutlandırma seçeneği sunun.

Uygulamanızı yüksek kontrastlı renk kombinasyonları ile tasarlayın ve farklı görüş düzeylerine sahip kullanıcılara hitap ederek kullanıcılara daha iyi okunabilirlik için metni yeniden boyutlandırma seçeneği sunun. Zaman Sınırlarından ve Medyayı Otomatik Oynatmaktan Kaçının: Çeşitli engelleri olan kullanıcılar için zaman sınırları zorlayıcı olabilir. Zamana duyarlı eylemler ve otomatik oynatılan medya uygulamaktan kaçının veya kullanıcıların zaman sınırını gerektiği gibi devre dışı bırakmasına veya ayarlamasına izin verin.

Çeşitli engelleri olan kullanıcılar için zaman sınırları zorlayıcı olabilir. Zamana duyarlı eylemler ve otomatik oynatılan medya uygulamaktan kaçının veya kullanıcıların zaman sınırını gerektiği gibi devre dışı bırakmasına veya ayarlamasına izin verin. Hata İşleme: Kullanıcıların uygulamayı kullanırken karşılaşabilecekleri sorunları çözmelerine yardımcı olmak için net, bilgilendirici ve işlem yapılabilir hata mesajları sağlayın. Bu özellikle bilişsel ve öğrenme güçlüğü çeken kullanıcılar için önemlidir.

AppMaster ile uygulamanızı oluştururken web erişilebilirliğini göz önünde bulundurarak, daha geniş bir kitleye ulaşabilen daha kullanıcı dostu, eşitlikçi ve etkili bir ürün yaratırsınız.

Web Erişilebilirliğini Koruma Stratejileri

Web erişilebilirliğini sürdürmek, uygulama geliştirme ve bakım rutininize entegre edilmesi gereken devam eden bir süreçtir. Web siteniz geliştikçe ve yeni özellikler ve içerik eklendikçe, WİEK standartlarına sürekli uyum sağlamak için erişilebilirlik ayarlamaları gerekebilir. Web uygulamalarınız için erişilebilirliği korumanıza ve izlemenize yardımcı olacak bazı stratejiler şunlardır:

Düzenli Erişilebilirlik Denetimleri: Dahili olarak veya üçüncü taraf uzmanlar aracılığıyla düzenli olarak erişilebilirlik denetimleri gerçekleştirin. Erişim engellerini sorun haline gelmeden önce belirlemek ve düzeltmek için WİEK standartlarını yol gösterici bir ilke olarak kullanın. İzleme Araçları: Erişilebilirlik ihlallerini düzenli olarak kontrol etmek ve web sitenizin WCAG ile tamamen uyumlu kalmasını sağlamak için WAVE, axe veya Lighthouse gibi erişilebilirlik izleme araçlarından yararlanın. Ekibinizi Eğitin: Düzenli eğitim ve kaynaklar sağlayarak ekibiniz arasında en iyi erişilebilirlik uygulamalarının benimsenmesini teşvik edin. Kuruluş genelinde WCAG standartlarına tutarlı bir şekilde uyulmasını sağlamak için erişilebilirliğe duyarlı geliştirme ve tasarım kültürünü teşvik edin. Kullanıcı Geri Bildirimi: Kullanıcıları aktif olarak dinleyin ve uygulamanızı kullanırken karşılaşabilecekleri erişilebilirlik sorunları hakkında geri bildirimde bulunmalarını teşvik edin. Ne de olsa, denetim ve test süreçlerinizde gözden kaçabilecek potansiyel erişim engellerine ilişkin ilk elden içgörü sağlama konusunda en yetkin kişiler engelli kullanıcılardır. Güncel Kalın: Kapsayıcı bir kullanıcı deneyimini sürdürmede her zaman bir adım önde olmanızı sağlamak için WİEK ve bölgesel erişilebilirlik gereksinimlerine yönelik güncellemeleri düzenli olarak inceleyin ve öğrenin. Erişilebilirliği Geliştirme Sürecinize Entegre Edin: Erişilebilirlik sorunlarını ürün yaşam döngünüzün başlarında belirlemek ve ele almak için erişilebilirlik testi ve incelemesini geliştirme ve kalite güvence (QA) sürecinize dahil edin. Bu, engelli kullanıcılar için daha iyi bir genel deneyim sağlar ve daha sonra maliyetli, zaman alıcı düzeltmelerden kaçınmaya yardımcı olur.

Web erişilebilirlik bakımına öncelik vererek ve bunu geliştirme ve kalite kontrol sürecinizin hayati bir bileşeni olarak entegre ederek, samimi ve kapsayıcı bir kullanıcı deneyimi yaratır ve yeteneklerine veya engellerine bakılmaksızın tüm kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılama taahhüdünüzü gösterirsiniz.