Capire l'accessibilità dei siti web

L'accessibilità dei siti web si riferisce alla pratica inclusiva di progettare, costruire e mantenere siti web utilizzabili e accessibili agli utenti di tutte le abilità, indipendentemente da eventuali disabilità o handicap. Questo concetto è importante per garantire che Internet sia aperto, equo e disponibile per tutti, favorendo un ambiente digitale più inclusivo.

L'accessibilità del Web comprende una serie di considerazioni, tra cui le disabilità visive, uditive, cognitive, neurologiche, fisiche e del linguaggio. Poiché l'uso di Internet continua a crescere, è essenziale supportare gli utenti con esigenze diverse e fornire un accesso paritario per una migliore esperienza online.

L'accesso universale ai contenuti online si ottiene aderendo alle linee guida e alle best practice sull'accessibilità, comprendendo i requisiti delle varie disabilità e menomazioni e utilizzando strumenti e metodologie di test. Incorporando queste considerazioni nel processo di progettazione e sviluppo, i siti web e le applicazioni possono diventare più accessibili, a vantaggio di utenti e aziende.

L'importanza dell'accessibilità

L'accessibilità dei siti web riveste una notevole importanza per vari motivi, tra cui i seguenti:

Inclusività: L'accessibilità garantisce che gli utenti con diverse abilità possano accedere e interagire con i contenuti e i servizi online, fornendo un ambiente più inclusivo per tutte le persone che partecipano alle esperienze digitali. Portata sul mercato: L'accessibilità dei siti web amplia la base di utenti potenziali includendo le persone con disabilità e consente alle aziende di raggiungere un pubblico più vasto e di attingere a un segmento di mercato altrimenti poco servito. Esperienza utente: I siti web accessibili offrono generalmente una migliore esperienza utente, in quanto soddisfano una gamma più ampia di esigenze e preferenze, fornendo un'esperienza ottimizzata per le persone con e senza disabilità. Vantaggi SEO: I siti web accessibili spesso si posizionano più in alto nei risultati dei motori di ricerca, poiché sono meglio ottimizzati per gli algoritmi dei motori di ricerca. Il miglioramento del posizionamento aumenta la visibilità e il traffico, contribuendo al successo e alla crescita dell'azienda. Conformità legale: In molte giurisdizioni, l'accessibilità dei siti web è un requisito legale previsto dalle leggi o dai regolamenti anti-discriminazione. Garantire l'accessibilità può aiutare le aziende a evitare potenziali problemi legali e sanzioni per mancata conformità.

Linee guida per l'accessibilità dei contenuti web (WCAG)

Le linee guida per l'accessibilità dei contenuti web (WCAG) sono un insieme di standard globali e di best practice sviluppate dal World Wide Web Consortium (W3C) per rendere i contenuti online più accessibili alle persone con disabilità. Le WCAG forniscono raccomandazioni per la progettazione, lo sviluppo e la manutenzione di siti web e applicazioni accessibili, tenendo conto di un'ampia gamma di disabilità, tra cui quelle visive, uditive, cognitive, di apprendimento e motorie.

Le WCAG sono organizzate in quattro principi, noti come POUR:

Percepibile: Gli utenti devono essere in grado di percepire le informazioni presentate, indipendentemente dalle loro capacità. Ciò include la fornitura di testi alternativi per le immagini, didascalie per i video e trascrizioni per i contenuti audio. Utilizzabile: Tutti gli elementi interattivi del sito web devono essere utilizzabili da utenti con abilità diverse. Ciò può essere ottenuto attraverso una corretta navigazione da tastiera, controlli temporali regolabili e la fornitura di link e pulsanti accessibili. Comprensibile: Le informazioni e le funzionalità del sito web devono essere facilmente comprensibili per gli utenti, anche grazie a una navigazione chiara, a un layout coerente e a etichette descrittive per gli elementi dei moduli. Potente: I contenuti devono essere compatibili con una varietà di user agent, come i browser e le tecnologie assistive come gli screen reader, per garantire un accesso coerente a tutti gli utenti.

Le WCAG offrono tre livelli di conformità all'accessibilità:

Livello A: il livello più elementare, che affronta i problemi di accessibilità più critici. Livello AA: un livello più completo, che affronta le barriere aggiuntive che possono ancora creare problemi sostanziali per alcuni utenti. Livello AAA: Il livello più alto, che copre una gamma più ampia di problemi di accessibilità e fornisce l'esperienza più inclusiva per gli utenti con disabilità. Potrebbe non essere raggiungibile per tutti i siti web e le applicazioni.

L'adesione alle WCAG garantisce che i siti web e le applicazioni siano costruiti tenendo conto dell'accessibilità, offrendo un'esperienza più inclusiva agli utenti con esigenze e abilità diverse. Rispettando queste linee guida, le aziende possono raggiungere meglio l'intero pubblico e fornire un accesso paritario ai loro contenuti e servizi online.

Progettare per diverse disabilità

Creare un sito web accessibile a persone con diverse disabilità significa affrontare diverse sfide e considerare diversi fattori essenziali. Quando progettano un sito web accessibile, gli sviluppatori devono considerare le esigenze degli utenti con disabilità visive, uditive, motorie, cognitive e del linguaggio. Per creare un'esperienza online davvero inclusiva, ecco alcune linee guida da seguire:

Fornire un testo alternativo per le immagini: L'aggiunta di un testo alternativo descrittivo alle immagini assicura che gli utenti con disabilità visive che utilizzano screen reader possano comprendere il contenuto. Il testo alternativo fornito deve essere conciso e rappresentare accuratamente l'immagine, trasmettendone lo scopo. Offrire trascrizioni per i contenuti audio: Le trascrizioni dovrebbero essere fornite per i podcast e i file audio, per agevolare gli utenti con problemi di udito. Queste trascrizioni offrono agli utenti non udenti e ipoacusici un'alternativa testuale per comprendere il contenuto. Includere didascalie per i video: Le didascalie chiuse dovrebbero essere aggiunte ai video per renderli accessibili agli utenti con problemi di udito. Esse visualizzano il dialogo parlato come testo, consentendo agli utenti di seguire il contenuto. Garantire una struttura logica delle pagine: Una struttura chiara e coerente delle pagine, con titoli e sottotitoli, aiuta gli utenti a navigare più facilmente nel sito. Semplifica il contenuto per gli screen reader e gli utenti con disabilità cognitive, consentendo loro di trovare rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno. Abilitate la navigabilità da tastiera: Alcuni utenti, soprattutto quelli con disabilità motorie, navigano sui siti web utilizzando la tastiera piuttosto che il mouse. Per questi utenti è fondamentale garantire che il sito sia completamente utilizzabile solo con la tastiera. Ciò include la garanzia che tutti gli elementi interattivi siano raggiungibili e utilizzabili solo con la tastiera. Mantenere elementi di navigazione coerenti: La coerenza nel posizionamento e nel design degli elementi di navigazione, come i menu e i pulsanti, aiuta gli utenti a orientarsi e a muoversi facilmente nel sito. È particolarmente utile per gli utenti con disabilità cognitive, neurologiche o visive. Utilizzare un elevato contrasto tra i colori del testo e dello sfondo: un elevato contrasto tra il testo e lo sfondo migliora la leggibilità, in particolare per gli utenti daltonici o ipovedenti. È fondamentale verificare che le combinazioni di colori abbiano un rapporto di contrasto sufficiente, come previsto dalle linee guida WCAG. Applicare un testo di collegamento descrittivo: Invece di usare frasi generiche come "clicca qui" per i collegamenti ipertestuali, optate per un testo di collegamento descrittivo e significativo che informi gli utenti sul contenuto collegato. Questa pratica migliora l'esperienza degli utenti che si affidano agli screen reader e alle persone con disabilità cognitive. Tenete conto delle esigenze degli utenti con disabilità cognitive, neurologiche e di apprendimento: Semplificare i contenuti, usare un linguaggio chiaro e diretto, suddividere le informazioni complesse e fornire definizioni per i termini tecnici può rendere il sito più accessibile agli utenti con disabilità cognitive, neurologiche e di apprendimento.

L'implementazione di queste linee guida vi aiuterà a creare un'esperienza online più inclusiva per gli utenti con diverse abilità e disabilità, garantendo che il vostro sito web sia disponibile per un pubblico più ampio.

Strumenti per testare l'accessibilità

Una volta progettato il sito web o l'applicazione tenendo conto dell'accessibilità, è importante verificarne regolarmente la conformità alle linee guida sull'accessibilità stabilite. Numerosi strumenti possono aiutarvi a identificare in modo rapido ed efficiente le violazioni dell'accessibilità e a fornire preziose raccomandazioni per i miglioramenti. Tra gli strumenti di verifica dell'accessibilità più diffusi vi sono:

WAVE

WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool) è uno strumento gratuito sviluppato da WebAIM. Aiuta a identificare i problemi di accessibilità e fornisce indicazioni su come risolverli. Per utilizzare WAVE, è sufficiente inserire l'URL del sito web e lo strumento genera un rapporto che illustra i potenziali problemi e le aree da migliorare.

ascia

Sviluppato da Deque Systems, axe è uno strumento di verifica dell'accessibilità altamente scalabile, disponibile come estensione gratuita del browser per Chrome, Firefox ed Edge. Aiuta a identificare e risolvere le violazioni dell'accessibilità, offrendo raccomandazioni e risorse specifiche per migliorare l'accessibilità del sito web.

Lighthouse

Lighthouse, sviluppato da Google, è uno strumento open-source integrato in Chrome DevTools. Controlla le prestazioni, le best practice, la SEO e l'accessibilità di una pagina. Lo strumento fornisce indicazioni utili per migliorare il sito web in ogni area ed è particolarmente utile per gli sviluppatori che lavorano spesso con Chrome DevTools.

Questi strumenti di verifica dell'accessibilità dovrebbero essere utilizzati come parte del processo di sviluppo e manutenzione del sito web per garantire che i contenuti rimangano accessibili, inclusivi e conformi agli standard del settore.

AppMasterL'approccio di AppMaster all'accessibilità

AppMaster è una potente piattaforma no-code che consente agli utenti di creare backend, applicazioni web e mobili in modo più efficiente. Riconoscendo l'importanza dell'accessibilità, AppMaster incoraggia l'implementazione di pratiche di progettazione accessibili durante la creazione di applicazioni attraverso la sua piattaforma.

Utilizzando AppMaster, gli sviluppatori sono invitati a prendere in considerazione e ad affrontare le esigenze degli utenti con diverse abilità fin dall'inizio della creazione dell'applicazione. Questo approccio proattivo promuove i principi del design inclusivo e contribuisce a creare un ambiente online più accessibile per tutti gli utenti.

AppMaster non solo genera codice utilizzando convenzioni accessibili, ma promuove anche una chiara consapevolezza dei problemi di accessibilità tra gli sviluppatori che interagiscono con la piattaforma. Incorporando la consapevolezza dell'accessibilità nell'etica di base della piattaforma, AppMaster ispira gli sviluppatori a lavorare in modo più responsabile per quanto riguarda i vincoli di accessibilità e l'adozione di prospettive incentrate sull'utente nei loro progetti.

Grazie alla sua dedizione alla promozione dell'accessibilità e alla pletora di funzionalità disponibili, la piattaforma no-code di AppMaster rappresenta una scelta eccellente per gli sviluppatori che desiderano creare applicazioni web e mobili accessibili.

Rendere accessibili le applicazioni alimentate da AppMaster

Per rendere accessibili le vostre applicazioni alimentate da AppMaster, dovete innanzitutto assicurarvi che le vostre applicazioni web e mobili soddisfino le linee guida sull'accessibilità dei contenuti web (WCAG). AppMaster Una piattaforma no-code completa per creare applicazioni backend, web e mobili vi consente di seguire le best practice di accessibilità fin dall'inizio, permettendovi di creare applicazioni che si rivolgono a utenti con diverse abilità.

Ecco alcune azioni che potete intraprendere per rendere accessibili le vostre applicazioni alimentate da AppMaster:

Testo alternativo: Utilizzate testi alternativi per le immagini e altri elementi non testuali dell'interfaccia utente, in modo che gli screen reader possano trasmettere il loro significato agli utenti con problemi di vista.

Utilizzate testi alternativi per le immagini e altri elementi non testuali dell'interfaccia utente, in modo che gli screen reader possano trasmettere il loro significato agli utenti con problemi di vista. Navigazione da tastiera: Assicuratevi che l'applicazione sia navigabile da tastiera, rendendo tutti gli elementi interattivi accessibili tramite azioni da tastiera e fornendo un feedback visivo per gli elementi focalizzati.

Assicuratevi che l'applicazione sia navigabile da tastiera, rendendo tutti gli elementi interattivi accessibili tramite azioni da tastiera e fornendo un feedback visivo per gli elementi focalizzati. Struttura logica e titoli: Progettate il contenuto dell'applicazione in modo logico e gerarchico, utilizzando titoli per organizzare la struttura del contenuto. Ciò consente agli utenti con screen reader di comprendere meglio e navigare tra i contenuti.

Progettate il contenuto dell'applicazione in modo logico e gerarchico, utilizzando titoli per organizzare la struttura del contenuto. Ciò consente agli utenti con screen reader di comprendere meglio e navigare tra i contenuti. Didascalie e trascrizioni: Includere didascalie per gli elementi video e trascrizioni per i contenuti audio, per garantire agli utenti sordi e ipoudenti un accesso paritario ai contenuti multimediali.

Includere didascalie per gli elementi video e trascrizioni per i contenuti audio, per garantire agli utenti sordi e ipoudenti un accesso paritario ai contenuti multimediali. Alto contrasto e ridimensionamento del testo: Progettate l'applicazione con combinazioni di colori ad alto contrasto e date agli utenti la possibilità di ridimensionare il testo per una migliore leggibilità, in modo da soddisfare gli utenti con diversi livelli di vista.

Progettate l'applicazione con combinazioni di colori ad alto contrasto e date agli utenti la possibilità di ridimensionare il testo per una migliore leggibilità, in modo da soddisfare gli utenti con diversi livelli di vista. Evitare i limiti di tempo e la riproduzione automatica dei media: I limiti di tempo possono rappresentare una sfida per gli utenti con diverse disabilità. Evitate di implementare azioni sensibili al tempo e media a riproduzione automatica, oppure consentite agli utenti di disabilitare o regolare il limite di tempo secondo le necessità.

I limiti di tempo possono rappresentare una sfida per gli utenti con diverse disabilità. Evitate di implementare azioni sensibili al tempo e media a riproduzione automatica, oppure consentite agli utenti di disabilitare o regolare il limite di tempo secondo le necessità. Gestione degli errori: Fornire messaggi d'errore chiari, informativi e praticabili per aiutare gli utenti a risolvere i problemi che possono incontrare durante l'uso dell'applicazione. Questo è particolarmente importante per gli utenti con disabilità cognitive e di apprendimento.

Tenendo presente l'accessibilità del Web durante la creazione dell'applicazione con AppMaster, si crea un prodotto più facile da usare, equo ed efficace che può raggiungere un pubblico più vasto.

Strategie per mantenere l'accessibilità del Web

Il mantenimento dell'accessibilità del Web è un processo continuo che dovrebbe essere integrato nella routine di sviluppo e manutenzione dell'applicazione. Con l'evoluzione del sito web e l'aggiunta di nuove funzionalità e contenuti, potrebbe essere necessario apportare modifiche all'accessibilità per garantire la continua conformità agli standard WCAG. Ecco alcune strategie per aiutarvi a mantenere e monitorare l'accessibilità delle vostre applicazioni web:

Controlli regolari dell'accessibilità: Conducete regolarmente controlli sull'accessibilità, sia internamente che tramite esperti di terze parti. Utilizzate gli standard WCAG come principio guida per identificare e correggere eventuali barriere all'accesso prima che diventino problematiche. Strumenti di monitoraggio: Utilizzate strumenti di monitoraggio dell'accessibilità, come WAVE, axe o Lighthouse, per verificare periodicamente la presenza di violazioni dell'accessibilità e garantire che il vostro sito web rimanga pienamente conforme alle WCAG. Formare il team: Incoraggiate l'adozione delle migliori pratiche di accessibilità da parte del vostro team, fornendo regolarmente formazione e risorse. Promuovete una cultura di sviluppo e progettazione consapevole dell'accessibilità per garantire un'adesione coerente agli standard WCAG in tutta l'organizzazione. Feedback degli utenti: Ascoltate attivamente gli utenti e incoraggiate il feedback sui problemi di accessibilità che potrebbero riscontrare utilizzando la vostra applicazione. Dopo tutto, gli utenti con disabilità sono i più qualificati a fornire informazioni di prima mano su potenziali barriere all'accesso che potrebbero essere trascurate nei processi di verifica e test. Rimanere aggiornati: Rivedete e familiarizzate regolarmente con gli aggiornamenti delle WCAG e dei requisiti di accessibilità regionali, per essere certi di essere sempre un passo avanti nel mantenere un'esperienza utente inclusiva. Integrare l'accessibilità nel processo di sviluppo: Incorporate i test e la revisione dell'accessibilità nel vostro processo di sviluppo e di assicurazione della qualità (QA) per identificare e risolvere i problemi di accessibilità fin dalle prime fasi del ciclo di vita del prodotto. Questo garantisce una migliore esperienza complessiva per gli utenti con disabilità e aiuta a evitare costose e lunghe correzioni in seguito.

Dando priorità alla manutenzione dell'accessibilità web e integrandola come componente vitale del processo di sviluppo e QA, si crea un'esperienza utente accogliente e inclusiva e si dimostra il proprio impegno a soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, indipendentemente dalle loro abilità o disabilità.