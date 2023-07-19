Понятие доступности веб-сайта

Под доступностью веб-сайтов понимается инклюзивная практика проектирования, создания и поддержки веб-сайтов, удобных и доступных для пользователей с любыми возможностями, независимо от их инвалидности и ограничений. Эта концепция имеет большое значение для обеспечения открытости, равноправия и доступности Интернета для всех, способствуя формированию более инклюзивной цифровой среды.

Доступность Интернета охватывает целый ряд аспектов, включая зрительные, слуховые, когнитивные, неврологические, физические и речевые нарушения. Поскольку использование Интернета продолжает расти, очень важно поддерживать пользователей с различными потребностями и обеспечивать равный доступ для расширения возможностей работы в сети.

Универсальный доступ к онлайновому контенту достигается за счет соблюдения установленных рекомендаций и лучших практик по обеспечению доступности, понимания требований различных видов инвалидности и нарушений, а также использования инструментов и методик тестирования. Учет этих факторов в дизайне и процессе разработки позволяет сделать веб-сайты и приложения более доступными, что приносит пользу пользователям и компаниям.

Важность доступности

Доступность веб-сайтов имеет большое значение по разным причинам, в том числе и по следующим:

Инклюзивность: Доступность гарантирует, что пользователи с различными способностями смогут получить доступ к онлайновому контенту и услугам и взаимодействовать с ними, обеспечивая более инклюзивную среду для участия всех людей в цифровых технологиях. Охват рынка: Обеспечение доступности веб-сайтов расширяет их потенциальную пользовательскую базу за счет людей с ограниченными возможностями и позволяет компаниям охватить большую аудиторию и войти в сегмент рынка, который иначе не был бы охвачен. Опыт пользователей: Доступные веб-сайты, как правило, обеспечивают лучший пользовательский опыт, поскольку они учитывают более широкий спектр потребностей и предпочтений пользователей, обеспечивая оптимизацию работы как для людей с ограниченными возможностями, так и для людей без них. SEO-преимущества: Доступные сайты часто занимают более высокие позиции в результатах поиска, поскольку они лучше оптимизированы под алгоритмы поисковых систем. Улучшение рейтинга повышает видимость сайта и увеличивает посещаемость, способствуя успеху и росту бизнеса. Соответствие требованиям законодательства: Во многих юрисдикциях доступность веб-сайтов является юридическим требованием в соответствии с антидискриминационными законами или нормативными актами. Обеспечение доступности может помочь компаниям избежать потенциальных юридических проблем и штрафов за несоблюдение требований.

Руководство по обеспечению доступности веб-контента (WCAG)

Руководство по обеспечению доступности веб-контента (WCAG) - это набор глобальных стандартов и лучших практик, разработанных Консорциумом Всемирной паутины (W3C) с целью сделать онлайн-контент более доступным для людей с ограниченными возможностями. WCAG содержит рекомендации по проектированию, разработке и поддержке доступных веб-сайтов и приложений, учитывающие широкий спектр нарушений, включая зрительные, слуховые, когнитивные, учебные и двигательные расстройства.

WCAG состоит из четырех принципов, известных как POUR:

Воспринимаемость: Пользователи должны иметь возможность воспринимать представленную информацию независимо от их способностей. Это включает в себя предоставление альтернативного текста для изображений, субтитров для видео и транскриптов для аудиоконтента. Работоспособность: Все интерактивные элементы сайта должны быть доступны пользователям с разными способностями. Этого можно достичь с помощью правильной клавиатурной навигации, настраиваемых временных регуляторов, а также доступных ссылок и кнопок. Понятность: Информация и функциональные возможности сайта должны быть понятны пользователям, включая четкую навигацию, последовательную компоновку и описательные надписи для элементов форм. Мощный: Контент должен быть совместим с различными пользовательскими агентами, такими как браузеры и вспомогательные технологии, например, устройства чтения с экрана, чтобы обеспечить постоянный доступ для всех пользователей.

WCAG предлагает три уровня соответствия требованиям доступности:

Уровень A: самый базовый уровень, на котором решаются наиболее важные вопросы доступности. Уровень AA: более полный уровень, учитывающий дополнительные барьеры, которые могут создавать существенные трудности для некоторых пользователей. Уровень AAA: Самый высокий уровень, который охватывает более широкий круг вопросов доступности и обеспечивает наиболее инклюзивный опыт для пользователей с ограниченными возможностями. Он может быть достигнут не для всех сайтов и приложений.

Соблюдение WCAG гарантирует, что веб-сайты и приложения создаются с учетом требований доступности, обеспечивая более широкий спектр возможностей для пользователей с различными потребностями и способностями. Соблюдение этих рекомендаций позволяет компаниям лучше охватить всю свою аудиторию и обеспечить равный доступ к своему интернет-контенту и услугам.

Проектирование для людей с различными нарушениями

Создание веб-сайта, доступного для людей с различными видами инвалидности, предполагает решение различных задач и учет нескольких важных факторов. При создании доступного сайта разработчики должны учитывать потребности пользователей с нарушениями зрения, слуха, двигательной, когнитивной и речевой функций. Чтобы создать действительно инклюзивный веб-сайт, необходимо следовать некоторым рекомендациям:

Предоставлять альтернативный текст для изображений: Добавление описательного alt-текста к изображениям гарантирует, что пользователи с нарушениями зрения, использующие программы чтения с экрана, смогут понять их содержание. Альтернативный текст должен быть кратким и точно отображать изображение, передавая его назначение. Предлагать транскрипты для аудиоконтента: Для пользователей с нарушениями слуха необходимо предоставлять транскрипты к подкастам и аудиофайлам. Они дают глухим и слабослышащим пользователям текстовую альтернативу для понимания содержания. Включить субтитры для видео: Для обеспечения доступности видеоматериалов для пользователей с нарушениями слуха к ним следует добавлять закрытые субтитры. Они отображают диалог в виде текста, позволяя пользователям следить за содержанием. Обеспечьте логичную структуру страниц: Четкая и последовательная структура страниц с заголовками и подзаголовками помогает пользователям легче ориентироваться на сайте. Она упрощает содержание для устройств чтения с экрана и пользователей с когнитивными нарушениями, позволяя им быстро находить нужную информацию. Обеспечьте возможность навигации с помощью клавиатуры: Некоторые пользователи, особенно с нарушениями опорно-двигательного аппарата, используют для навигации по сайту клавиатуру, а не мышь. Для таких пользователей очень важно обеспечить полную работоспособность сайта с помощью клавиатуры. Это включает в себя обеспечение доступности всех интерактивных элементов и возможности работы с ними только с помощью клавиатуры. Поддерживайте единообразие элементов навигации: Последовательность в размещении и оформлении элементов навигации, таких как меню и кнопки, помогает сориентировать пользователей и позволяет им легко перемещаться по сайту. Это особенно полезно для пользователей с когнитивными, неврологическими или визуальными нарушениями. Используйте высокий контраст между цветом текста и цветом фона: высокий контраст между текстом и его фоном улучшает читаемость, особенно для пользователей с дальтонизмом или слабым зрением. Очень важно проверять сочетания цветов на достаточную контрастность в соответствии с рекомендациями WCAG. Применяйте описательный текст ссылок: Вместо использования общих фраз типа "щелкните здесь" для гиперссылок лучше использовать описательный и содержательный текст ссылки, который информирует пользователя о содержимом ссылки. Такая практика повышает удобство работы с сайтом для пользователей, пользующихся программами чтения с экрана, и людей с когнитивными нарушениями. Учитывайте потребности пользователей с когнитивными, неврологическими и учебными нарушениями: Упрощение контента, использование ясного и понятного языка, разбиение сложной информации на части и предоставление определений технических терминов могут сделать ваш сайт более доступным для пользователей с когнитивными, неврологическими и учебными нарушениями.

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Выполнение этих рекомендаций поможет вам создать более инклюзивный онлайн-опыт для пользователей с различными способностями и ограниченными возможностями, что обеспечит доступность вашего сайта для широкой аудитории.

Инструменты для тестирования доступности

После разработки сайта или приложения с учетом требований доступности важно регулярно проверять его на соответствие установленным рекомендациям. Многочисленные инструменты помогут быстро и эффективно выявить нарушения и дать ценные рекомендации по улучшению. К числу популярных инструментов тестирования доступности относятся:

WAVE

WAVE (Web Accessibility Evaluation Tool) - бесплатный инструмент, разработанный компанией WebAIM. Он помогает выявить проблемы с доступностью и дает рекомендации по их устранению. Чтобы воспользоваться WAVE, достаточно ввести URL-адрес своего сайта, после чего инструмент генерирует отчет с подробным описанием потенциальных проблем и областей, требующих улучшения.

axe

Разработанный компанией Deque Systems инструмент axe представляет собой высокомасштабируемое средство тестирования доступности, доступное в виде бесплатного расширения для браузеров Chrome, Firefox и Edge. Он помогает выявлять и устранять нарушения доступности, предлагая конкретные рекомендации и ресурсы по улучшению доступности сайта.

Lighthouse

Lighthouse, разработанный компанией Google, - это инструмент с открытым исходным кодом, интегрированный в Chrome DevTools. Он проверяет производительность страницы, лучшие практики, SEO и доступность. Инструмент предоставляет практические рекомендации по улучшению сайта в каждой области и особенно полезен для разработчиков, которые часто работают с Chrome DevTools.

Эти инструменты тестирования доступности следует использовать в процессе разработки и поддержки сайта, чтобы обеспечить доступность, инклюзивность и соответствие контента отраслевым стандартам.

AppMasterПодход к обеспечению доступности

AppMaster - это мощная no-code платформа, позволяющая пользователям более эффективно создавать бэкенды, веб- и мобильные приложения. Осознавая важность доступности, AppMaster рекомендует внедрять практики доступного дизайна при создании приложений на своей платформе.

Используя AppMaster, разработчики должны учитывать потребности пользователей с разными возможностями с самого начала создания приложения. Такой проактивный подход способствует развитию принципов инклюзивного дизайна и помогает создать более доступную онлайн-среду для всех пользователей.

AppMaster В рамках этой программы не только генерируется код с использованием доступных соглашений, но и формируется четкое понимание вопросов доступности среди разработчиков, взаимодействующих с платформой. Встраивая понимание доступности в основную этику платформы, AppMaster вдохновляет разработчиков на более ответственный подход к решению проблем доступности и ориентированности на пользователя в своих проектах.

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Благодаря своей приверженности идее обеспечения доступности и широким возможностям, no-code платформа AppMaster представляет собой отличный выбор для разработчиков, стремящихся создавать доступные веб- и мобильные приложения.

Создание доступных приложений на базе AppMaster

Создание доступных приложений на базе AppMaster начинается с обеспечения соответствия веб- и мобильных приложений требованиям Руководства по доступности веб-контента (WCAG). AppMaster Комплексная платформа no-code для создания внутренних, веб- и мобильных приложений позволяет с самого начала следовать лучшим практикам обеспечения доступности и создавать приложения, ориентированные на пользователей с разными возможностями.

Вот некоторые практические шаги, которые можно предпринять, чтобы сделать свои приложения на базе AppMaster доступными:

Альтернативный текст: Используйте альтернативный текст для изображений и других нетекстовых элементов пользовательского интерфейса, чтобы программы чтения с экрана могли донести их смысл до пользователей с нарушениями зрения.

Используйте альтернативный текст для изображений и других нетекстовых элементов пользовательского интерфейса, чтобы программы чтения с экрана могли донести их смысл до пользователей с нарушениями зрения. Клавиатурная навигация: Обеспечьте удобство навигации по клавиатуре, сделав все интерактивные элементы доступными с помощью клавиатуры и обеспечив визуальную обратную связь для сфокусированных элементов.

Обеспечьте удобство навигации по клавиатуре, сделав все интерактивные элементы доступными с помощью клавиатуры и обеспечив визуальную обратную связь для сфокусированных элементов. Логическая структура и заголовки: Создавайте логическую и иерархическую структуру содержимого приложения, используя заголовки для организации структуры содержимого. Это позволяет пользователям с программами чтения с экрана лучше понимать содержимое и ориентироваться в нем.

Создавайте логическую и иерархическую структуру содержимого приложения, используя заголовки для организации структуры содержимого. Это позволяет пользователям с программами чтения с экрана лучше понимать содержимое и ориентироваться в нем. Подписи и транскрипты: Включите субтитры для видеоэлементов и транскрипты для аудиоконтента, чтобы обеспечить глухим и слабослышащим пользователям равный доступ к мультимедийному контенту.

Включите субтитры для видеоэлементов и транскрипты для аудиоконтента, чтобы обеспечить глухим и слабослышащим пользователям равный доступ к мультимедийному контенту. Высокая контрастность и изменение размера текста: Создайте приложение с высококонтрастными цветовыми сочетаниями и предоставьте пользователям возможность изменять размер текста для лучшей читабельности, чтобы удовлетворить потребности пользователей с разным уровнем зрения.

Создайте приложение с высококонтрастными цветовыми сочетаниями и предоставьте пользователям возможность изменять размер текста для лучшей читабельности, чтобы удовлетворить потребности пользователей с разным уровнем зрения. Избегайте временных ограничений и автовоспроизведения мультимедиа: Временные ограничения могут быть сложны для пользователей с различными нарушениями. Воздержитесь от применения действий, чувствительных к времени, и автовоспроизведения мультимедийных файлов, либо дайте пользователям возможность отключить или настроить временные ограничения по мере необходимости.

Временные ограничения могут быть сложны для пользователей с различными нарушениями. Воздержитесь от применения действий, чувствительных к времени, и автовоспроизведения мультимедийных файлов, либо дайте пользователям возможность отключить или настроить временные ограничения по мере необходимости. Обработка ошибок: Предоставляйте четкие, информативные и действенные сообщения об ошибках, чтобы помочь пользователям решить любые проблемы, с которыми они могут столкнуться при работе с приложением. Это особенно важно для пользователей с ограниченными возможностями познания и обучения.

Если при создании приложения с помощью AppMaster учитывается принцип веб-доступности, то это позволяет создать более удобный, справедливый и эффективный продукт, способный охватить большую аудиторию.

Стратегии поддержания веб-доступности

Поддержание веб-доступности - это постоянный процесс, который должен быть включен в процесс разработки и сопровождения приложений. По мере развития сайта, добавления новых функций и контента может потребоваться корректировка доступности для обеспечения постоянного соответствия стандартам WCAG. Ниже приведены некоторые стратегии, которые помогут вам поддерживать и контролировать доступность ваших веб-приложений:

Регулярный аудит доступности: Регулярно проводите аудит доступности, как своими силами, так и с привлечением сторонних экспертов. Используйте стандарты WCAG в качестве руководящего принципа для выявления и устранения любых препятствий к доступу до того, как они станут проблемой. Средства мониторинга: Используйте инструменты мониторинга доступности, такие как WAVE, axe или Lighthouse, для периодической проверки на наличие нарушений доступности и обеспечения полного соответствия сайта требованиям WCAG. Обучайте своих сотрудников: Поощряйте внедрение передовых методов обеспечения доступности среди своих сотрудников путем регулярного обучения и предоставления ресурсов. Формируйте культуру разработки и проектирования с учетом требований доступности, чтобы обеспечить последовательное следование стандартам WCAG в рамках всей организации. Обратная связь с пользователями: Активно прислушивайтесь к мнению пользователей и поддерживайте обратную связь по вопросам доступности, с которыми они могут столкнуться при работе с вашим приложением. В конце концов, пользователи с ограниченными возможностями наиболее квалифицированы для того, чтобы из первых рук получить информацию о потенциальных барьерах доступа, которые могут быть упущены в процессе аудита и тестирования. Будьте в курсе последних событий: Регулярно просматривайте и знакомьтесь с обновлениями WCAG и региональных требований к доступности, чтобы всегда быть на шаг впереди в обеспечении инклюзивного пользовательского опыта. Интегрируйте доступность в процесс разработки: Включите тестирование и анализ доступности в процесс разработки и обеспечения качества (QA), чтобы выявлять и решать проблемы доступности на ранних этапах жизненного цикла продукта. Это позволяет улучшить общее впечатление пользователей с ограниченными возможностями и избежать дорогостоящих и трудоемких исправлений в дальнейшем.

Приоритетность поддержки веб-доступности и ее интеграция в процесс разработки и контроля качества позволяют создать благоприятную и инклюзивную среду для пользователей и продемонстрировать свое стремление удовлетворять потребности всех пользователей, независимо от их способностей или ограничений.