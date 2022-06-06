构建使用数据库的应用程序可以使用户更容易访问、在其中存储数据以及获取与其需求相关的信息。大多数数据库都很庞大，包含大量反馈良好的信息，这使得在典型的移动网页上加载数据变得更加困难。此外，网页加载时可能会出现安全问题。这个问题可以通过使用这个应用程序来解决，它允许快速有效的数据检索，无论位置如何。

如何在不编程的情况下创建数据库网站？

无需编程即可创建在线数据库网站，您可以使用 AppMaster。为了在 AppMaster 创建在线数据库，您不需要专业知识。 AppMaster.io 是一个无代码平台，旨在帮助组织通过代码生成创建生产级应用程序。这些应用程序包括后端、Web 和本机移动应用程序。

您将使用 AppMaster.io 完全控制您的应用程序的部署位置，并且您将能够通过导出源代码来保持您对平台的独立性。这将使您能够从最小可行产品 (MVP) 扩展到能够每分钟处理数百万个请求的企业解决方案。尽管使用在线数据库服务提供商消除了对编码知识的要求，但某些网站可能要求您具备一些基本的编程知识。您可以在这些网站上查看反馈。这些平台通常需要了解 JavaScript、HTML 和 CSS 语言。

什么是无代码编程？

无代码程序是一种工具，允许用户创建在线数据库或网站、应用程序、聊天机器人和其他类型的编程，而无需程序员直接编写代码。无代码开发是更传统的软件创建方法的有效替代方法。不需要编码程序的平台的用户通常不需要了解布局或编程语言，也不需要招聘程序员。

无代码工具的用户通过使用可视块构造器开发应用程序，然后填充所需的内容和功能。无代码平台本身处理程序的请求和编译过程。它要么通过使用人工智能创建代码，要么包含程序员先前编写的代码块。

如何制作数据库网站？

大多数现代无代码平台可以使用一种相对标准的方法通过用户界面启动应用程序创建过程。尽管这样的策略给人以顺利开始的印象，但它并不适合中型或大型项目。除了一个小例外，AppMaster 的软件开发过程是以传统方式进行的，全世界的程序员已经使用了相当长的时间。要为您的网站创建在线数据库，您必须建立与服务器的连接并使用各种软件应用程序来设计数据库及其组织组件。它将存储所有信息。开始之前需要以下项目：

登录您的服务器帐户

您与在线数据库服务提供商的第一项任务是登录您的服务器帐户。然后，在线数据库服务提供商将为您提供必要的工具来为您的网站创建在线数据库。您获得的工具将有助于实现这一目标。该软件通常由 Microsoft SQL Server、MySQL、Oracle 和 MongoDB 组成。这些以及其他类似的网站非常适合繁忙的网站，因为它们的响应时间很快。您无需支付任何费用来建立数据库，但如果您想要一个更高质量的服务器，花一点钱来获得您需要的服务器可能是值得的。

它必须有有用的数据

如果它没有实现任何有用的信息，这本质上只是一个空结构。有用数据的含义如下所示：如果您经营一家在线书店，它将需要一个库存数据库来描述每本待售书籍。这些记录将包括作品的描述、书名、作者姓名和价格。数据库中的数据需要正常运行。有些公司可能已经在电子表格中记录了这些信息；如果是这种情况，您可以简单地使用工具来创建它的副本。

连接到网络程序

您的数据必须链接到网络应用程序，以便一切顺利运行。这是因为软件会检查从您的在线数据库接收到的数据。然后，它根据数据库中包含的信息为用户提供网页。它是通过使用称为链接的东西来链接的。连接链接包含操作所需的信息。此信息包括数据库名称、服务器的 Internet 协议 (IP) 地址、登录 ID 和密码。 Web 应用程序的其他组件用于搜索数据、修改现有条目以及为您的网站创建在线数据库。

创建基于网站的数据库的好处

业务人员使用 Excel 电子表格和其他包含产品库存、客户信息和财务报告等数据的文件。然后，还有电子邮件、电话和文书工作需要填写。那么，如何更有效地管理所有这些数据？创建一个由数据库管理的网站！

以下是构建一个的一些好处的列表：

消除不必要的数据输入和管理并节省时间。作为网站管理员或业务专家，您希望专注于管理您的团队，而不是手动和繁琐地修改包含您之前在电子表格或其他区域中更新的信息的网页。

确保网站上的信息不断更新。当客户就公司网站上发布的好报价与公司联系时，这种体验可能会变得更加烦人，因为该报价已被修改或已经完成。停止以这种方式对待您的消费者。您应该将您的在线数据库驱动网站与您的云同步，以仅显示最近更新的信息。

数据库最佳实践

每个在线数据库构建器的分步构建说明都不同，并且阶段非常相似，您可以使用这些最佳实践来获得更好的结果。您可以在 Internet 上轻松找到数据库构建器。数据建模是使用数据库构建器完成的，因为这些是简化数据库建模的工具。您可以根据您的要求使用任何具有良好反馈的数据库构建器。

选择优秀的服务商

选择优秀的数据库服务器至关重要。任何值得考虑的定制在线数据库解决方案都将满足您的库存需求和外观。选择具有专业创建主题或工具的数据库服务器提供商来创建创新的应用程序设计。设计应用程序时，需要工具。

照顾好您的安全

您的在线数据库带有管理员的用户 ID 和密码。为专门的数据项访问创建额外的用户 ID 和密码，以防止安全故障和任何信息丢失。

表格应该是基于名词的

所有表格都应该是基于名词的。在确定要存储哪些数据后，创建表。确定什么变成表格的一个好方法是在声明中描述您的业务；名词将指示需要在数据库表中存储的内容。命名表时有两种可能性，一种是单数，另一种是复数。我的建议是在表格中始终使用单数形式的名称。

永远不要过度连接

设计一个工作应用程序最重要的一步是弄清楚表连接。过度使用相同的两个表可能会使您的应用程序无法管理。因此，每次制作不同的表格是件好事。映射表连接有助于可视化它们应该如何放置。

AppMaster为无编码程序提供的功能

构建功能齐全的企业级应用程序，而不仅仅是原型或最小可行产品 (MVP)。为此，我们的无代码平台具有以下功能和更多功能：



利用简单的拖放界面，可以轻松管理复杂的业务逻辑。



利用中间件，可以配置端点，并且可以自定义 API 访问。



观察该过程，因为 API 技术文档是自动创建的。



修改程序的结构和外观以方便设计人员。



利用预制组件库和页面（屏幕）的自动化生产。



使用预建模板更快地构建您的应用程序。



为 iOS 和 Android 构建原生应用程序，然后将它们分发到应用程序市场。



在您的服务器上、AppMaster.io 提供的云中或您想要的任何其他存储库中安装应用程序。



如果您导出二进制文件和源代码，则不仅限于使用平台。



与其他方提供的资源集成，通过模块添加功能。

最后的想法

如果您还没有在 AppMaster.io 上加入我们，并且您在那里没有帐户，请加入我们。注册后，您将获得 14 天的免费试用期，在此期间您将可以访问平台的基本功能。您可以访问该网站查看客户提供的反馈。您将能够理解专业级无代码程序的可能性，并掌握使用无代码程序所涉及的复杂性。因此，您无需编程即可轻松创建在线数据库应用程序。







