Shopify Açık Kaynak Ruvy: Ruby Kodunu WebAssembly'ye Dönüştüren Bir Araç

Önde gelen e-ticaret altyapı sağlayıcısı Shopify, yazılım geliştirme camiasının oldukça ilgisini çeken bir hareketle, şirket içi projesi Ruvy'yi halkın erişimine açma kararı aldı. Ruvy, dinamik, açık kaynaklı bir programlama dili olan Ruby'yi girdi olarak kabul eden ve yürütülmek üzere karşılık gelen bir WebAssembly (Wasm) modülünü oluşturan bir araç seti olarak işlev görür. Bu açık kaynak hareketi, genel olarak kalkınma topluluğunun çeşitli girdilerinden faydalanma umuduyla yapılıyor.

Ruvy'nin prömiyeri 18 Ekim'de yapıldı ve GitHub üzerinden erişime açık. Shopify, Ruby'yi çalıştıran sanal makinenin (VM) ön aktivasyonundan kaynaklanan gelişmiş performanstan yararlanmak amacıyla Ruvy'nin geliştirilmesini başlattı. Ayrıca Ruby betiği aracılığıyla Ruby VM'ye eklenen Ruby dosyalarının performansını da optimize eder.

Ruvy'nin ayırt edici özelliklerinden biri, WebAssembly Sistem Arayüzü (WASI) argümanlarını çalışma zamanında sağlama ihtiyacından muaf olmasıdır. Shopify'ın raporuna göre, Ruvy tarafından oluşturulan Wasm modülleri, yerel koda derlenme süresinde yaklaşık %70 oranında azalma kaydediyor ve bu da performansın artmasına neden oluyor. Wasm modülü oluşturulurken Ruby VM'nin önceden etkinleştirilmesiyle performans artışı sağlanır.

Ruvy, CRuby'ye ait benzersiz bir Wasm bağlantı noktası çeşidi olan Ruby.wasm üzerine inşa edilmiştir. Projenin mevcut durumu itibariyle Ruvy önceden derlenmiş ikili dosyalar ile donatılmış olarak gelmiyor. Bu nedenle, derleme bağımlılıklarını yüklemek ve ardından Ruvy'nin kullanım öncesi derlemesini gerçekleştirmek zorunlu bir ön adımdır. Bu bağımlılıkların kurulumuna ilişkin ayrıntılı adımlar, projeyle ilişkili ReadMe bölümünde sağlanmaktadır.

Ruvy kullanılarak oluşturulan Wasm dosyaları, bir dosya yolunun WASI argümanı olarak dahil edilmesi gerekliliğini ortadan kaldırır. Bu, başlangıç ​​işlevleri için tamamlayıcı WASI argümanları sunacak şekilde ayarlanamayan belirli uç bilgi işlem hizmetleri gibi bilgi işlem ortamlarına uyumluluk sağladığından ek bir avantajdır. Shopify bu ek ayrıntıyı son iletişiminde sağladı.

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