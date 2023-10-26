Shopify Ruvy مفتوحة المصدر: أداة تقوم بتحويل Ruby Code إلى WebAssembly

في خطوة ذات أهمية كبيرة لمجتمع تطوير البرمجيات، اتخذت Shopify، المزود الرائد للبنية التحتية للتجارة الإلكترونية، قرارًا بجعل مشروع Ruvy، وهو مشروعها الداخلي، في متناول الجمهور. تعمل Ruvy كمجموعة أدوات تقبل Ruby، وهي لغة برمجة ديناميكية مفتوحة المصدر، كمدخل وتنتج وحدة WebAssembly (Wasm) المقابلة للتنفيذ. تتم هذه الخطوة مفتوحة المصدر على أمل الاستفادة من المدخلات المتنوعة لمجتمع التنمية ككل.

تم عرض Ruvy لأول مرة في 18 أكتوبر وهو متاح للوصول عبر GitHub. بدأ Shopify في تطوير Ruvy بهدف محدد وهو الاستفادة من الأداء المحسن الناتج عن التنشيط الأولي للجهاز الظاهري (VM) الذي ينفذ Ruby. كما أنه يعمل على تحسين أداء ملفات Ruby المدمجة عبر برنامج Ruby النصي في Ruby VM.

إحدى السمات المميزة لـ Ruvy هي إعفاءها من الحاجة إلى توفير وسيطات WebAssembly System Interface (WASI) في وقت التشغيل. وفقًا لتقرير Shopify، تسجل وحدات Wasm التي أنشأها Ruvy وقتًا أقل بنسبة 70٪ تقريبًا في تجميعها إلى كود أصلي، مما يؤدي إلى تعزيز الأداء. يتم تحقيق تعزيز الأداء من خلال التنشيط المسبق لـ Ruby VM أثناء إنشاء وحدة Wasm.

تم إنشاء Ruvy على Ruby.wasm، وهي مجموعة فريدة من منافذ Wasm التابعة لشركة CRuby. اعتبارًا من الوضع الحالي للمشروع، لا يأتي Ruvy مزودًا بالثنائيات المترجمة مسبقًا. ومن ثم، فهي خطوة إلزامية مسبقة لتثبيت تبعيات البناء ومن ثم إجراء تجميع ما قبل الاستخدام لـ Ruvy. يتم توفير الخطوات التفصيلية لتثبيت هذه التبعيات في مقطع ReadMe المرتبط بالمشروع.

تتحايل ملفات Wasm التي تم إنشاؤها باستخدام Ruvy على ضرورة تضمين مسار الملف كوسيطة WASI. إنها ميزة إضافية، حيث يمنح ذلك التوافق مع البيئات الحسابية مثل بعض خدمات الحوسبة الطرفية، والتي لا يمكن ضبطها لتقديم وسيطات WASI التكميلية لوظائف البدء. قدمت Shopify هذه التفاصيل الإضافية في اتصالاتها الأخيرة.

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