Shopify Open-Sources Ruvy: uno strumento che trasforma il codice Ruby in WebAssembly

Con una mossa di notevole interesse per la comunità di sviluppo software, Shopify, il principale fornitore di infrastrutture di e-commerce, ha deciso di rendere Ruvy, il suo progetto interno, accessibile al pubblico. Ruvy funziona come un toolkit che accetta Ruby, un linguaggio di programmazione dinamico e open source, come input e genera un modulo WebAssembly (Wasm) corrispondente per l'esecuzione. Questa mossa open source viene fatta nella speranza di trarre vantaggio dai diversi input della comunità di sviluppo in generale.

Ruvy è stato presentato in anteprima il 18 ottobre ed è disponibile per l'accesso tramite GitHub. Shopify ha avviato lo sviluppo di Ruvy con l'obiettivo specifico di sfruttare le prestazioni migliorate derivanti dall'attivazione preliminare della macchina virtuale (VM) che esegue Ruby. Ottimizza inoltre le prestazioni dei file Ruby incorporati tramite lo script Ruby nella VM Ruby.

Uno degli attributi distintivi di Ruvy è l'esenzione dalla necessità di fornire argomenti WASI (WebAssembly System Interface) in fase di runtime. Secondo il rapporto di Shopify, i moduli Wasm creati da Ruvy registrano un tempo ridotto di circa il 70% nella loro compilazione in codice nativo, con conseguente miglioramento delle prestazioni. L'aumento delle prestazioni si ottiene tramite la preattivazione di Ruby VM durante la creazione del modulo Wasm.

Ruvy è costruito su Ruby.wasm, un assortimento unico di port Wasm appartenenti a CRuby. Allo stato attuale del progetto, Ruvy non è dotato di binari precompilati. Pertanto, è un passaggio preliminare obbligatorio installare le dipendenze di build e successivamente eseguire una compilazione pre-utilizzo di Ruvy. I passaggi dettagliati per l'installazione di queste dipendenze sono forniti nel segmento ReadMe associato al progetto.

I file Wasm generati utilizzando Ruvy eludono la necessità di includere un percorso file come argomento WASI. Si tratta di un ulteriore vantaggio, poiché garantisce la compatibilità con ambienti computazionali come alcuni servizi di edge computing, che non sono configurabili per offrire argomenti WASI supplementari per le funzioni di avvio. Shopify ha fornito questo ulteriore dettaglio nella sua recente comunicazione.

