Shopify 开源 Ruvy：将 Ruby 代码转换为 WebAssembly 的工具

软件开发社区对此非常感兴趣，领先的电子商务基础设施提供商 Shopify 决定将其内部项目 Ruvy 向公众开放。 Ruvy 充当一个工具包，接受 Ruby（一种动态开源编程语言）作为输入，并生成相应的WebAssembly (Wasm) 模块来执行。进行这一开源举措是希望从整个开发社区的多样化投入中受益。

Ruvy 于 10 月 18 日首次发布，可通过GitHub访问。 Shopify 启动了 Ruvy 的开发，其具体目标是利用执行 Ruby 的虚拟机 (VM) 的初步激活所带来的增强性能。它还优化了通过 Ruby 脚本合并到 Ruby VM 中的 Ruby 文件的性能。

Ruvy 的显着属性之一是它无需在运行时配置 WebAssembly 系统接口 (WASI) 参数。根据 Shopify 的报告，Ruvy 创建的 Wasm 模块在编译为本机代码的过程中减少了大约 70% 的时间，从而提高了性能。性能增强是通过在构建 Wasm 模块时预激活 Ruby VM 来实现的。

Ruvy 是基于 Ruby.wasm 构建的，Ruby.wasm 是属于 CRuby 的 Wasm 端口的独特分类。截至该项目的当前状态，Ruvy 尚未配备预编译的二进制文件。因此，安装构建依赖项并随后执行 Ruvy 的预使用编译是强制性的预先步骤。与项目相关的ReadMe部分提供了安装这些依赖项的详细步骤。

使用 Ruvy 生成的 Wasm 文件避免了将文件路径包含为 WASI 参数的必要性。这是一个额外的优势，因为这提供了对计算环境的兼容性，例如某些边缘计算服务，这些服务无法调整为启动函数提供补充 WASI 参数。 Shopify 在最近的沟通中提供了这一额外的细节。

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