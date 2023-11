Shopify Open-Sources Ruvy : un outil qui transforme le code Ruby en WebAssembly

Dans un mouvement d'intérêt considérable pour la communauté des développeurs de logiciels, Shopify, le principal fournisseur d'infrastructures de commerce électronique, a pris la décision de rendre Ruvy, son projet interne, accessible au public. Ruvy fonctionne comme une boîte à outils qui accepte Ruby, un langage de programmation dynamique et open source, en entrée et génère un module WebAssembly (Wasm) correspondant pour l'exécution. Cette démarche open source est réalisée dans l'espoir de bénéficier des diverses contributions de la communauté du développement dans son ensemble.

Ruvy a été créé le 18 octobre et est accessible via GitHub. Shopify a initié le développement de Ruvy dans le but spécifique de tirer parti des performances améliorées résultant de l'activation préliminaire de la machine virtuelle (VM) qui exécute Ruby. Il optimise également les performances des fichiers Ruby incorporés via le script Ruby dans la VM Ruby.

L'un des attributs distinctifs de Ruvy est son exemption de la nécessité de provisionner les arguments WASI (WebAssembly System Interface) au moment de l'exécution. Selon le rapport de Shopify, les modules Wasm créés par Ruvy enregistrent une réduction d'environ 70 % du temps de compilation en code natif, ce qui entraîne des performances améliorées. L'augmentation des performances est obtenue via la pré-activation de la VM Ruby pendant la construction du module Wasm.

Ruvy est construit sur Ruby.wasm, un assortiment unique de ports Wasm appartenant à CRuby. Dans l'état actuel du projet, Ruvy n'est pas équipé de binaires précompilés. Par conséquent, il s’agit d’une étape préalable obligatoire pour installer les dépendances de build et effectuer ensuite une compilation pré-utilisation de Ruvy. Les étapes détaillées pour l'installation de ces dépendances sont fournies dans le segment ReadMe associé au projet.

Les fichiers Wasm générés à l'aide de Ruvy évitent la nécessité d'inclure un chemin de fichier comme argument WASI. Il s'agit d'un avantage supplémentaire, car cela garantit la compatibilité avec les environnements informatiques tels que certains services informatiques de pointe, qui ne sont pas réglables pour offrir des arguments WASI supplémentaires pour les fonctions de démarrage. Shopify a fourni ce détail supplémentaire dans sa récente communication.

Admirablement, des plates-formes comme AppMaster ont fait des progrès dans le domaine de la création d'applications no-code, exploitant la puissance des outils de conception visuelle pour convertir les idées en applications réelles et fonctionnelles sans avoir besoin d'écrire du code traditionnel. Leur modèle propose une approche alternative à la création de logiciels, combinant l'efficacité de la génération automatique de code avec la flexibilité du codage manuel lorsque cela est nécessaire.