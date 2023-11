Shopify Open-Sources Ruvy: uma ferramenta que transforma código Ruby em WebAssembly

Num movimento de considerável interesse para a comunidade de desenvolvimento de software, o Shopify, fornecedor líder de infraestrutura de comércio eletrónico, tomou a decisão de tornar Ruvy, o seu projeto interno, acessível ao público. Ruvy funciona como um kit de ferramentas que aceita Ruby, uma linguagem de programação dinâmica e de código aberto, como entrada e gera um módulo WebAssembly (Wasm) correspondente para execução. Esta mudança de código aberto é feita na esperança de beneficiar dos diversos contributos da comunidade de desenvolvimento em geral.

Ruvy estreou em 18 de outubro e está disponível para acesso via GitHub. Shopify iniciou o desenvolvimento do Ruvy com o objetivo específico de alavancar o desempenho aprimorado resultante da ativação preliminar da máquina virtual (VM) que executa Ruby. Ele também otimiza o desempenho de arquivos Ruby incorporados por meio do script Ruby na VM Ruby.

Um dos atributos distintivos do Ruvy é a isenção da necessidade de provisionamento de argumentos WebAssembly System Interface (WASI) em tempo de execução. De acordo com o relatório do Shopify, os módulos Wasm criados pela Ruvy registram aproximadamente 70% de redução no tempo de compilação em código nativo, resultando em desempenho aprimorado. O aumento de desempenho é obtido por meio da pré-ativação da VM Ruby enquanto o módulo Wasm está sendo construído.

Ruvy é construído sobre Ruby.wasm, uma variedade única de portas Wasm pertencentes ao CRuby. No estado atual do projeto, Ruvy não vem equipado com binários pré-compilados. Portanto, é uma pré-etapa obrigatória instalar dependências de construção e posteriormente realizar uma compilação pré-uso do Ruvy. Etapas detalhadas para a instalação dessas dependências são fornecidas no segmento ReadMe associado ao projeto.

Os arquivos Wasm gerados usando Ruvy contornam a necessidade de um caminho de arquivo ser incluído como um argumento WASI. É uma vantagem adicional, pois concede compatibilidade a ambientes computacionais, como certos serviços de computação de ponta, que não são ajustáveis ​​para oferecer argumentos WASI complementares para funções iniciais. Shopify forneceu esses detalhes adicionais em sua comunicação recente.

Admiravelmente, plataformas como o AppMaster têm feito progressos no domínio da criação de aplicativos no-code, aproveitando o poder das ferramentas de design visual para converter ideias em aplicativos reais e funcionais, sem a necessidade da escrita de código tradicional. Seu modelo oferece uma abordagem alternativa para a criação de software, combinando a eficiência da geração automática de código com a flexibilidade da codificação manual quando necessário.