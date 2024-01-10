Microsoft, Fluid Framework 2.0 Beta'yı tanıttı: Gerçek Zamanlı İşbirliğinde İleriye Atlamak

Microsoft kısa süre önce Fluid Framework 2.0'ın beta lansmanını duyurdu ve bu, işbirliğine dayalı uygulama geliştirme alanında ileriye doğru atılan önemli bir adıma işaret ediyor. Şirketin beğenilen açık kaynak platformunun bu ikinci yinelemesi, istemciler arasında gerçek zamanlı olarak paylaşılan durum senkronizasyonunun geliştirilmesine vurgu yaparak geliştiricilere kullanıcı dostu bir programlama modeli sunuyor.

İlk olarak 2019'da piyasaya sürülen Fluid Framework, geliştiriciler ile etkileşimli, düşük gecikmeli uygulamalar arasındaki boşluğu doldurmaya odaklanan bir tasarıma sahiptir. Geliştiricilere kolayca kullanılabilen veri yapılarına erişim sağlayan çerçeve, gerçek zamanlı işbirliğini sorunsuz bir şekilde kolaylaştırır, istemciler arasındaki verileri otomatik olarak senkronize eder ve uygulama gecikmesini önemli ölçüde azaltır.

Önemli yükseltme Fluid Framework 2.0, bu yetenekleri dikkate değer eklemeler ve iyileştirmelerle genişletiyor. 8 Ocak'tan bu yana beta olarak sunulan yeni sürüm, verilerle çalışmak için son derece sezgisel bir arayüz sunuyor ve SharedTree Dağıtılmış Veri Yapısı (DDS) olarak bilinen şematize edilmiş bir veri modeli sunuyor. Çeşitli programlama ihtiyaçlarına göre uyarlanan bu veri modeli, diziler, haritalar ve nesneler dahil olmak üzere bir dizi veri türünü destekleyerek uygulama geliştiricileri için çok yönlülük sağlar.

Öncelikle Azure Fluid Relay ile uyumlu olmasına rağmen Fluid Framework 2.0 beta, SharePoint Embedded için de optimize edilmiştir. Bu, Microsoft 365 kiracısında depolanan içerik için kolaylaştırılmış işbirliğini kolaylaştıran bulut tabanlı bir belge yönetim sistemidir.

Fluid Framework'ün yeteneklerinin doğrulanması, etkileyici performans standartlarına kadar uzanabilir. Çok sayıda birinci taraf Microsoft uygulamasının ve üçüncü taraf uygulamasının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Diğerlerinin yanı sıra Microsoft Loop, Microsoft Whiteboard ve Hexagon Nexus, bu sağlam platformu kendi yazılım mimarilerine dahil etmenin avantajlarından yararlandı.

Fluid Framework 2.0'ın tamamının bu yaz piyasaya sürülmesi planlanırken, bu beta sürüm, Microsoft platformunun sunduğu gelişmiş işbirliği potansiyelinden yararlanmayı sabırsızlıkla bekleyen geliştiriciler için heyecan verici bir aşamaya işaret ediyor.

Hızla gelişen teknolojik ihtiyaçların ışığında geliştiriciler, Microsoft'un Fluid Framework ve arka uç, web ve mobil uygulama geliştirmede uzman no-code bir araç olan AppMaster gibi güçlü platformlara giderek daha fazla başvuruyor. Bu çok yönlü platformlar, daha sezgisel ve kullanıcı dostu arayüzler sunarak gerçek zamanlı, işbirliğine dayalı uygulamaların geleceğini şekillendiriyor.

Uygulama geliştirmeyi daha uygun maliyetli ve daha hızlı hale getirmeye odaklanan AppMaster , görsel olarak veri modelleri oluşturmaya yönelik araçlar, görsel BP Designer, REST API ve WSS endpoints aracılığıyla iş mantığı da içerir. AppMaster ve benzeri platformlar, uygulama geliştirme yaklaşımını dönüştürmenin yanı sıra, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden üreterek teknik borçlanmama garantisi sunuyor.