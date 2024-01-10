أعلنت Microsoft مؤخرًا عن إطلاق الإصدار التجريبي من Fluid Framework 2.0، مما يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في مجال تطوير التطبيقات التعاونية. يؤكد هذا الإصدار الثاني من منصة الشركة مفتوحة المصدر المشهورة على تعزيز مزامنة الحالة المشتركة بين العملاء في الوقت الفعلي، مما يقدم للمطورين نموذج برمجة سهل الاستخدام.

تم إطلاق Fluid Framework في الأصل في عام 2019، ويتميز بتصميم يتمحور حول سد الفجوة بين المطورين والتطبيقات التفاعلية ذات زمن الوصول المنخفض. ومن خلال تزويد المطورين بإمكانية الوصول إلى هياكل البيانات سهلة الاستخدام، يسهل إطار العمل التعاون في الوقت الفعلي بسلاسة، ويزامن البيانات بين العملاء تلقائيًا، ويقلل بشكل كبير من زمن استجابة التطبيق.

تعمل الترقية المحورية، Fluid Framework 2.0، على توسيع هذه الإمكانات من خلال إضافات وتحسينات جديرة بالملاحظة. يوفر الإصدار الجديد، المتوفر في النسخة التجريبية منذ 8 يناير، واجهة سهلة الاستخدام للغاية للعمل مع البيانات ويقدم نموذج بيانات مخططًا يُعرف باسم بنية البيانات الموزعة SharedTree (DDS). نظرًا لتصميمه لتلبية احتياجات البرمجة المتنوعة، يدعم نموذج البيانات هذا مجموعة من أنواع البيانات، بما في ذلك المصفوفات والخرائط والكائنات، وبالتالي ضمان تعدد الاستخدامات لمطوري التطبيقات.

على الرغم من توافقه بشكل أساسي مع Azure Fluid Relay، فقد تم أيضًا تحسين الإصدار التجريبي من Fluid Framework 2.0 لـ SharePoint Embedded. هذا هو نظام إدارة المستندات المستند إلى السحابة والذي يسهل التعاون المبسط للمحتوى المخزن داخل مستأجر Microsoft 365.

يمكن إرجاع التحقق من قدرات Fluid Framework إلى معايير الأداء الرائعة الخاصة به. لقد أصبح جزءًا لا يتجزأ من العديد من تطبيقات Microsoft التابعة للطرف الأول وتطبيقات الطرف الثالث. لقد حصدت Microsoft Loop وMicrosoft Whiteboard وHexagon Nexus، من بين آخرين، فوائد دمج هذه المنصة القوية في بنية برامجهم.

في حين أنه من المقرر أن يتم النشر الكامل لـ Fluid Framework 2.0 هذا الصيف، فإن هذا الإصدار التجريبي يمثل مرحلة مثيرة للمطورين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من إمكانات التعاون المحسنة التي توفرها منصة Microsoft.

في ضوء الاحتياجات التكنولوجية سريعة التطور، يلجأ المطورون بشكل متزايد إلى منصات قوية مثل Fluid Framework و AppMaster من Microsoft، وهي أداة no-code بارعة في تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول. تعمل هذه المنصات متعددة الاستخدامات على تشكيل مستقبل التطبيقات التعاونية في الوقت الفعلي، مما يوفر واجهات أكثر سهولة وسهولة في الاستخدام.

مع التركيز على جعل تطوير التطبيقات أكثر فعالية من حيث التكلفة وأسرع، يتميز AppMaster أيضًا بأدوات لإنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي ومنطق الأعمال عبر BP Designer المرئي وREST API endpoints WSS. وبصرف النظر عن تحويل النهج المتبع في تطوير التطبيقات، توفر AppMaster والمنصات المماثلة ضمانًا لعدم وجود أي ديون فنية من خلال إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات.