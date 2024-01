Microsoft apresenta Fluid Framework 2.0 Beta: Avançando na colaboração em tempo real

A Microsoft anunciou recentemente o lançamento beta do Fluid Framework 2.0, marcando um avanço significativo no campo do desenvolvimento colaborativo de aplicativos. Esta segunda iteração da aclamada plataforma de código aberto da empresa enfatiza o avanço da sincronização de estado compartilhado entre clientes em tempo real, apresentando aos desenvolvedores um modelo de programação fácil de usar.

Lançado originalmente em 2019, o Fluid Framework apresenta um design centrado em preencher a lacuna entre desenvolvedores e aplicativos interativos e de baixa latência. Ao fornecer aos desenvolvedores acesso a estruturas de dados prontamente utilizáveis, a estrutura facilita perfeitamente a colaboração em tempo real, sincroniza dados entre clientes automaticamente e reduz significativamente a latência do aplicativo.

A atualização fundamental, Fluid Framework 2.0, amplia esses recursos com adições e melhorias notáveis. Disponível em beta desde 8 de janeiro, a nova versão oferece uma interface altamente intuitiva para trabalhar com dados e apresenta um modelo de dados esquematizado conhecido como SharedTree Distributed Data Structure (DDS). Adaptado a diversas necessidades de programação, este modelo de dados suporta uma variedade de tipos de dados, incluindo matrizes, mapas e objetos, garantindo assim versatilidade para desenvolvedores de aplicativos.

Embora seja principalmente compatível com o Azure Fluid Relay, o Fluid Framework 2.0 beta também foi otimizado para SharePoint Embedded. Este é um sistema de gerenciamento de documentos baseado em nuvem que facilita a colaboração simplificada para conteúdo armazenado em um locatário do Microsoft 365.

A verificação das capacidades do Fluid Framework pode ser atribuída aos seus impressionantes padrões de desempenho. Tornou-se parte integrante de vários aplicativos originais da Microsoft e de terceiros. Microsoft Loop, Microsoft Whiteboard e Hexagon Nexus, entre outros, colheram os benefícios da incorporação desta plataforma robusta em sua arquitetura de software.

Embora a implementação completa do Fluid Framework 2.0 esteja prevista para este verão, esta versão beta significa uma fase emocionante para os desenvolvedores que desejam aproveitar o potencial aprimorado de colaboração oferecido pela plataforma Microsoft.

À luz das necessidades tecnológicas em rápida evolução, os desenvolvedores estão recorrendo cada vez mais a plataformas poderosas como o Fluid Framework da Microsoft e AppMaster, uma ferramenta no-code adequada ao desenvolvimento de back-end, web e aplicativos móveis. Essas plataformas versáteis estão moldando o futuro dos aplicativos colaborativos em tempo real, oferecendo interfaces mais intuitivas e fáceis de usar.

