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Microsoft представляет бета-версию Fluid Framework 2.0: шаг вперед в совместной работе в реальном времени

10, янв. 2024
Microsoft представляет бета-версию Fluid Framework 2.0: шаг вперед в совместной работе в реальном времени

Недавно Microsoft объявила о запуске бета-версии Fluid Framework 2.0, что ознаменовало значительный шаг вперед в области совместной разработки приложений. Эта вторая версия знаменитой платформы с открытым исходным кодом компании делает упор на улучшение синхронизации общего состояния между клиентами в режиме реального времени, предоставляя разработчикам удобную для пользователя модель программирования.

Первоначально запущенная в 2019 году, Fluid Framework может похвастаться дизайном, направленным на устранение разрыва между разработчиками и интерактивными приложениями с малой задержкой. Предоставляя разработчикам доступ к легко используемым структурам данных, платформа легко облегчает совместную работу в режиме реального времени, автоматически синхронизирует данные между клиентами и значительно снижает задержку приложений.

Ключевое обновление Fluid Framework 2.0 расширяет эти возможности за счет заслуживающих внимания дополнений и улучшений. Доступная в бета-версии с 8 января, новая версия предлагает интуитивно понятный интерфейс для работы с данными и представляет схематизированную модель данных, известную как распределенная структура данных SharedTree (DDS). Эта модель данных, адаптированная к разнообразным потребностям программирования, поддерживает множество типов данных, включая массивы, карты и объекты, тем самым обеспечивая универсальность для разработчиков приложений.

Хотя бета-версия Fluid Framework 2.0 в первую очередь совместима с Azure Fluid Relay, она также оптимизирована для SharePoint Embedded. Это облачная система управления документами, которая упрощает совместную работу над контентом, хранящимся в клиенте Microsoft 365.

Проверка возможностей Fluid Framework связана с впечатляющими стандартами производительности. Он стал неотъемлемой частью многочисленных приложений Microsoft и сторонних разработчиков. Microsoft Loop, Microsoft Whiteboard и Hexagon Nexus, среди прочих, воспользовались преимуществами включения этой надежной платформы в свою программную архитектуру.

Хотя полное внедрение Fluid Framework 2.0 запланировано на это лето, эта бета-версия означает захватывающий этап для разработчиков, которые с нетерпением ждут возможности использовать расширенный потенциал совместной работы, предлагаемый платформой Microsoft.

В свете быстро развивающихся технологических потребностей разработчики все чаще прибегают к мощным платформам, таким как Microsoft Fluid Framework и AppMaster, инструменту no-code, предназначенному для разработки серверных приложений, веб-приложений и мобильных приложений. Эти универсальные платформы формируют будущее приложений для совместной работы в реальном времени, предлагая более интуитивно понятные и удобные интерфейсы.

Ориентируясь на то, чтобы сделать разработку приложений более экономичной и быстрой, AppMaster также предлагает инструменты для визуального создания моделей данных, бизнес-логики с помощью визуального BP Designer, REST API и endpoints WSS. Помимо трансформации подхода к разработке приложений, AppMaster и аналогичные платформы гарантируют отсутствие технического долга за счет восстановления приложений с нуля при изменении требований.

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