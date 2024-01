Microsoft présente Fluid Framework 2.0 Beta : Aller de l'avant dans la collaboration en temps réel

Microsoft a récemment annoncé le lancement bêta de Fluid Framework 2.0, marquant une avancée significative dans le domaine du développement d'applications collaboratives. Cette deuxième itération de la célèbre plateforme open source de l'entreprise met l'accent sur l'avancement de la synchronisation à état partagé entre les clients en temps réel, présentant aux développeurs un modèle de programmation convivial.

Initialement lancé en 2019, Fluid Framework présente une conception centrée sur la réduction du fossé entre les développeurs et les applications interactives à faible latence. En fournissant aux développeurs un accès à des structures de données facilement utilisables, le framework facilite de manière transparente la collaboration en temps réel, synchronise automatiquement les données entre les clients et réduit considérablement la latence des applications.

La mise à niveau cruciale, Fluid Framework 2.0, étend ces capacités avec des ajouts et des améliorations notables. Disponible en version bêta depuis le 8 janvier, la nouvelle version offre une interface très intuitive pour travailler avec les données et présente un modèle de données schématisé connu sous le nom de SharedTree Distributed Data Structure (DDS). Adapté aux divers besoins de programmation, ce modèle de données prend en charge un large éventail de types de données, notamment des tableaux, des cartes et des objets, garantissant ainsi la polyvalence des développeurs d'applications.

Bien que principalement compatible avec Azure Fluid Relay, la version bêta de Fluid Framework 2.0 a également été optimisée pour SharePoint Embedded. Il s'agit d'un système de gestion de documents basé sur le cloud qui facilite une collaboration rationalisée pour le contenu stocké dans un locataire Microsoft 365.

La vérification des capacités du Fluid Framework remonte à ses normes de performances impressionnantes. Il est devenu partie intégrante de nombreuses applications Microsoft propriétaires et applications tierces. Microsoft Loop, Microsoft Whiteboard et Hexagon Nexus, entre autres, ont tous profité des avantages de l'intégration de cette plateforme robuste dans leur architecture logicielle.

Alors que le déploiement complet de Fluid Framework 2.0 est prévu pour cet été, cette version bêta représente une phase passionnante pour les développeurs qui attendent avec impatience de tirer parti du potentiel de collaboration amélioré offert par la plateforme Microsoft.

À la lumière de l'évolution rapide des besoins technologiques, les développeurs ont de plus en plus recours à des plates-formes puissantes telles que Fluid Framework et AppMaster de Microsoft, un outil no-code adepte du développement d'applications backend, Web et mobiles. Ces plates-formes polyvalentes façonnent l’avenir des applications collaboratives en temps réel, offrant des interfaces plus intuitives et conviviales.

