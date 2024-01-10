微软推出 Fluid Framework 2.0 Beta：实现实时协作的飞跃

微软最近宣布推出Fluid Framework 2.0测试版，标志着在协作应用程序开发领域向前迈出了重要一步。该公司广受好评的开源平台的第二次迭代强调实时推进客户端之间的共享状态同步，为开发人员提供用户友好的编程模型。

Fluid Framework 最初于 2019 年推出，其设计旨在弥合开发人员与交互式、低延迟应用程序之间的差距。通过为开发人员提供对易于使用的数据结构的访问，该框架无缝地促进实时协作，自动同步客户端之间的数据，并显着减少应用程序延迟。

关键的升级 Fluid Framework 2.0 通过值得注意的添加和改进扩展了这些功能。新版本自 1 月 8 日起提供测试版，提供了一个高度直观的数据处理界面，并提供了一种称为 SharedTree 分布式数据结构 (DDS) 的架构化数据模型。针对不同的编程需求，该数据模型支持一系列数据类型，包括数组、映射和对象，从而确保应用程序开发人员的多功能性。

虽然 Fluid Framework 2.0 Beta 主要与 Azure Fluid Relay 兼容，但也针对 SharePoint Embedded 进行了优化。这是一个基于云的文档管理系统，可促进 Microsoft 365 租户中存储的内容的简化协作。

Fluid Framework 功能的验证可以追溯到其令人印象深刻的性能标准。它已成为众多第一方 Microsoft 应用程序和第三方应用程序的组成部分。 Microsoft Loop、Microsoft Whiteboard 和 Hexagon Nexus 等都从将这个强大的平台纳入其软件架构中获益。

虽然 Fluid Framework 2.0 定于今年夏天全面推出，但对于那些期待利用 Microsoft 平台提供的增强协作潜力的开发人员来说，这个测试版本意味着一个激动人心的阶段。

鉴于快速发展的技术需求，开发人员越来越多地求助于强大的平台，例如 Microsoft 的 Fluid Framework 和AppMaster （一种擅长后端、Web 和移动应用程序开发的no-code工具）。这些多功能平台正在塑造实时协作应用程序的未来，提供更直观和用户友好的界面。

AppMaster专注于使应用程序开发更具成本效益和更快，还提供用于通过可视化 BP Designer、REST API 和 WSS endpoints可视化创建数据模型、业务逻辑的工具。除了改变应用程序开发方法之外， AppMaster和类似平台还可以在需求发生变化时从头开始重新生成应用程序，从而保证无技术债务。