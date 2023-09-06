Hizmet Olarak Platform (PaaS), web, mobil ve arka uç uygulamalarını oluşturmak, test etmek, entegre etmek, dağıtmak ve yönetmek için çok çeşitli araçlar ve hizmetler sağlayan bulut tabanlı, kapsamlı bir geliştirme ortamıdır. Tamamen entegre bir teklif olarak PaaS, geliştiriciler ve kuruluşlar için yazılım geliştirme yaşam döngüsünü kolaylaştırmak, uygulama dağıtımını hızlandırmalarına ve rekabetçi pazarda daha fazla çeviklik elde etmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Üstelik PaaS, uygulama geliştirme sürecini kökten basitleştirirken geliştiricilerin pahalı donanım, yazılım ve altyapıya yatırım yapma ihtiyacını en aza indirir.

Mobil Uygulama Geliştirme bağlamında PaaS, geliştiricilerin sunucular, ağlar veya veritabanları gibi temel altyapı bileşenlerini yönetmeye gerek kalmadan ölçeklenebilir ve yüksek düzeyde kullanılabilir mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Bu güçlü dağıtım modeli, daha düşük bir başlangıç ​​yatırımı, daha hızlı pazara sürüm süresi, kolay dağıtım, zahmetsiz bakım ve basitleştirilmiş iş akışı gibi çok sayıda avantaj sunar. Üstelik geliştiriciler, temel altyapıyla ilişkili karmaşık operasyonel görevleri PaaS sağlayıcısına bırakarak yüksek kaliteli mobil uygulamalar geliştirmeye odaklanabilirler.

AppMaster PaaS modelini kullanan, hem profesyonel hem de vatandaş geliştiricilerin karmaşık kod yazmaya veya altyapıyı yönetmeye gerek kalmadan gelişmiş arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan gelişmiş no-code bir platformdur. AppMaster drag-and-drop arayüzü ve güçlü görsel tasarımcı bileşenleri aracılığıyla çok sayıda hizmet sunarak, onu hızlı uygulama oluşturma, test etme, derleme ve devreye alma için hepsi bir arada bir çözüm haline getiriyor.

Kalabalık PaaS pazarında AppMaster öne çıkaran önemli yönlerden biri, uygulamalar için kaynak kodu oluşturma ve bunları derleme yeteneğidir; geliştiricilerin yürütülebilir ikili dosyalar ve hatta şirket içi barındırma için tam kaynak kodu elde etmelerine olanak tanır. Go (golang) kullanarak arka uç uygulamaları oluşturmayı, Vue3 çerçevesi ve JS/TS ile web uygulamalarını ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI tabanlı mobil uygulamaları oluşturmayı destekler. Ek olarak, sunucu odaklı mimari, müşterilerin mobil uygulamaların kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını güncellemelerine olanak tanıyarak, yeni sürümlerin uygulama mağazalarına gönderilmesi gibi sıkıcı süreçleri ortadan kaldırır.

AppMaster platformunu küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar çeşitli kullanıcı türlerini barındıracak şekilde uyarladı. Geniş kapsamlı yetenekleri ve esnek abonelik seçenekleriyle AppMaster, tek bir geliştiricinin sunucu arka ucunu, web sitelerini, müşteri portalını ve yerel mobil uygulamaları kapsayan kapsamlı, ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturmasına olanak tanır. Geleneksel yazılım geliştirme yöntemleriyle karşılaştırıldığında AppMaster yaklaşımı, geliştiricilerin 10 kat daha hızlı uygulama geliştirme deneyimi ve 3 kata kadar daha uygun maliyetli sonuçlar elde etmesine yardımcı olur.

AppMaster dikkat çeken bir diğer özelliği ise diğer uygulama geliştirme platformlarını kullanırken ortaya çıkan teknik borcun ortadan kaldırılmasıdır. AppMaster, uygulamaları sıfırdan oluşturarak geliştiricilerin, uygulamalarının gereksinimleri değiştikçe teknik borç birikimi yaşamamalarını sağlar. Bu yaklaşım tutarlı, yüksek kaliteli mobil uygulama geliştirmeye yardımcı olurken uygulama geliştirme süresini ve mühendislik maliyetlerini de önemli ölçüde azaltır.

AppMaster PaaS yetenekleri, birincil veri depolama alanı olarak Postgresql uyumlu herhangi bir veritabanıyla uyumluluğuyla güçlendirilmiş olup, geliştiriciler için dikkate değer bir esneklik sağlar. Ek olarak, Go tabanlı durum bilgisi olmayan arka uç uygulamaları sayesinde AppMaster, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarına kolayca hitap edebilen etkileyici ölçeklenebilirlik sergiliyor. Bu, AppMaster pazardaki diğer PaaS platformları arasında zorlu bir rakip olarak konumlandırıyor.

AppMaster, temel no-code geliştirme platformunun ötesinde, geliştirici iş akışlarını kolaylaştıran tamamlayıcı işlevler sunar. Sunucu endpoints için Swagger (Açık API) belgelerini ve veritabanı şemaları için geçiş komut dosyalarını otomatik olarak oluşturarak yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca geliştiricilerin üretkenliğini artırır. Hızlı bir şekilde yineleme ve 30 saniyeden kısa sürede yeni bir dizi uygulama oluşturma yeteneği, AppMaster hızlı hareket etmek ve dinamik pazar gereksinimlerine hızla uyum sağlamak isteyenler için cazip bir seçim haline getiriyor.

Özetle, Hizmet Olarak Platform (PaaS), mobil uygulama geliştiricilerine sayısız fayda sağlayan, daha az zaman, çaba ve harcamayla sağlam, ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmalarına olanak tanıyan güçlü ve esnek bir geliştirme paradigmasıdır. AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulamalar için olağanüstü no-code geliştirme yetenekleri ve kapsamlı hizmetler sunan bunun başlıca örneğidir. Yenilikçi görsel tasarım araçları, kod oluşturma özellikleri ve sunucu odaklı mimarisiyle AppMaster, geniş müşteri tabanının değişen ihtiyaçlarını karşılamak için kesintisiz ve verimli bir uygulama geliştirme deneyimi sunarak onu hem işletmeler hem de geliştiriciler için ideal bir seçim haline getiriyor.