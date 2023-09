L'architecture sans serveur est une approche de conception logicielle innovante qui élimine le besoin de provisionnement, de gestion ou de maintenance de l'infrastructure de serveur en éliminant les tâches et les complexités liées à l'infrastructure. Dans un environnement sans serveur, les développeurs peuvent se concentrer uniquement sur l'écriture, le déploiement et l'affinement du code, tandis que les aspects liés au serveur sont automatiquement gérés par des fournisseurs de services tiers basés sur le cloud. Cela libère du temps pour les développeurs qui peuvent se concentrer sur la création d'applications évolutives, flexibles et rentables.

Au cœur de l'architecture sans serveur se trouve le concept de fonctions en tant que service (FaaS), qui permet aux développeurs d'écrire et d'exécuter des morceaux de code ou des fonctions granulaires, sans se soucier de l'infrastructure du serveur. Ces fonctions sont déclenchées par des événements ou des demandes spécifiques, et des fonctions individuelles peuvent être créées, modifiées et exécutées sans affecter l'ensemble de l'application. Les fournisseurs FaaS, tels qu'AWS Lambda, Azure Functions et Google Cloud Functions, gèrent entièrement l'environnement d'exécution, mettant automatiquement à l'échelle les ressources en réponse à la demande tout en facturant uniquement le temps de calcul réel utilisé.

L’un des avantages les plus importants de l’architecture sans serveur est son approche résolument rentable. Comme mentionné, les fournisseurs FaaS ne facturent que les ressources de calcul consommées lors de l'exécution du code ; cela contraste fortement avec les solutions traditionnelles basées sur serveur, dans lesquelles les développeurs doivent payer pour la capacité de serveur désignée, quelle que soit l'utilisation réelle. De plus, l'architecture sans serveur peut être facilement mise à l'échelle à mesure que l'application se développe, réduisant ainsi la complexité opérationnelle et les coûts de mise à l'échelle associés. Cela permet aux organisations de toutes tailles d’optimiser leurs dépenses, augmentant ainsi considérablement leur retour sur investissement.

Un exemple frappant d'architecture sans serveur est la plate-forme AppMaster, une solution no-code leader pour la création d'applications backend, Web et mobiles. AppMaster permet aux utilisateurs de concevoir visuellement leur schéma de base de données, leur logique métier, leur API REST et endpoints WSS et, à l'aide du puissant bouton « Publier », génère le code source de l'application en moins de 30 secondes. Contrairement aux environnements de développement traditionnels, les applications AppMaster sont générées à partir de zéro à chaque fois, garantissant ainsi l'absence d'accumulation de dettes techniques. De plus, étant donné que les applications AppMaster sont construites sur des bases de données compatibles Postgresql et utilisent une architecture backend sans état produite avec Go, elles présentent une évolutivité remarquable.

L'architecture sans serveur favorise également une conception hautement événementielle, intégrant souvent l'utilisation de microservices. Cela permet une approche modulaire et découplée, permettant aux développeurs d'organiser leurs applications en services individuels qui peuvent être facilement mis à jour, maintenus et mis à l'échelle de manière indépendante. Le résultat est une architecture hautement agile qui accélère le déploiement de nouvelles fonctionnalités et rationalise le processus global de gestion du cycle de vie des applications.

L’architecture sans serveur est notamment bien adaptée aux applications dont les charges de travail sont très variables ou imprévisibles. Par exemple, les modèles d'apprentissage automatique, les pipelines de traitement de données en temps réel et les appareils IoT sont particulièrement propices à la mise en œuvre sans serveur en raison de leur nature à générer par intermittence de grands volumes de requêtes. En tirant parti de l'architecture sans serveur, les développeurs peuvent facilement s'adapter à ces fluctuations, garantissant ainsi que des ressources adéquates sont disponibles à la demande pour traiter les demandes entrantes en temps réel sans risque de goulots d'étranglement dans l'infrastructure ou de gaspillage de ressources.

Cependant, il est important de reconnaître que l’architecture sans serveur n’est pas sans limites et qu’elle n’est peut-être pas le choix optimal pour chaque projet. Les inconvénients connus incluent la dépendance vis-à-vis du fournisseur, car les fournisseurs FaaS utilisent souvent des technologies et des formats de configuration propriétaires qui peuvent entraver la migration entre fournisseurs. De plus, les retards de démarrage à froid (le temps nécessaire à la plate-forme FaaS pour allouer des ressources et initialiser un environnement d'exécution pour une fonction inactive) peuvent nuire aux performances. Les applications sensibles à la latence, telles que les plateformes de jeux, pourraient donc être affectées par l'adoption d'une architecture sans serveur.

En conclusion, l'architecture sans serveur présente un changement de paradigme dans le développement de logiciels en éliminant les complexités de la gestion des serveurs, permettant ainsi aux développeurs de se concentrer sur la création d'applications hautement évolutives, flexibles et rentables. Avec la prédominance des fournisseurs de services cloud proposant des solutions FaaS, l'architecture sans serveur continue de gagner du terrain, permettant aux développeurs de redéfinir la manière dont les applications modernes sont conçues, construites et déployées. En prenant en compte des facteurs tels que le coût, l'évolutivité et la conception architecturale, l'architecture sans serveur est un outil puissant pour pérenniser les applications logicielles et permettre une innovation rapide.