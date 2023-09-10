Бессерверная архитектура — это инновационный подход к проектированию программного обеспечения, который устраняет необходимость в предоставлении, управлении или обслуживании серверной инфраструктуры за счет абстрагирования задач и сложностей, связанных с инфраструктурой. В бессерверной среде разработчики могут сосредоточиться исключительно на написании, развертывании и доработке кода, в то время как аспекты, связанные с сервером, автоматически управляются сторонними поставщиками облачных услуг. Это освобождает время разработчика, позволяя ему сосредоточиться на создании масштабируемых, гибких и экономичных приложений.

В основе бессерверной архитектуры лежит концепция «Функции как услуга» (FaaS), которая позволяет разработчикам писать и выполнять детальные фрагменты кода или функции, не беспокоясь о серверной инфраструктуре. Эти функции запускаются определенными событиями или запросами, а отдельные функции можно создавать, изменять и выполнять, не затрагивая все приложение. Поставщики FaaS, такие как AWS Lambda, Azure Functions и Google Cloud Functions, полностью управляют средой выполнения, автоматически масштабируя ресурсы в ответ на спрос и взимая плату только за фактическое использованное время вычислений.

Одним из наиболее значительных преимуществ бессерверной архитектуры является ее явно экономически эффективный подход. Как уже упоминалось, поставщики FaaS взимают плату только за вычислительные ресурсы, использованные во время выполнения кода; это резко контрастирует с традиционными серверными решениями, в которых разработчики должны платить за выделенную мощность сервера независимо от фактического использования. Более того, бессерверную архитектуру можно легко масштабировать по мере роста приложения, что снижает сложность эксплуатации и любые связанные с этим затраты на масштабирование. Это позволяет организациям любого размера оптимизировать расходы, значительно повышая рентабельность инвестиций.

Ярким примером бессерверной архитектуры является платформа AppMaster, ведущее решение no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений. AppMaster позволяет пользователям визуально проектировать схему базы данных, бизнес-логику, REST API и endpoints WSS, а с помощью мощной кнопки «Опубликовать» — генерировать исходный код приложения менее чем за 30 секунд. В отличие от традиционных сред разработки, приложения AppMaster каждый раз создаются с нуля, что исключает накопление технического долга. Более того, поскольку приложения AppMaster создаются на базе баз данных, совместимых с Postgresql, и используют серверную архитектуру без сохранения состояния, созданную с помощью Go, они демонстрируют замечательную масштабируемость.

Бессерверная архитектура также способствует проектированию, ориентированному на события, часто включающему использование микросервисов. Это обеспечивает модульный, несвязанный подход, позволяющий разработчикам организовывать свои приложения в отдельные сервисы, которые можно легко обновлять, обслуживать и масштабировать независимо друг от друга. Результатом является очень гибкая архитектура, которая ускоряет развертывание новых функций и оптимизирует общий процесс управления жизненным циклом приложения.

Примечательно, что бессерверная архитектура хорошо подходит для приложений с сильно изменчивыми или непредсказуемыми рабочими нагрузками. Например, модели машинного обучения, конвейеры обработки данных в реальном времени и устройства Интернета вещей особенно способствуют бессерверной реализации из-за их характера периодической генерации больших объемов запросов. Используя бессерверную архитектуру, разработчики могут легко компенсировать эти колебания, обеспечивая доступность достаточных ресурсов по требованию для обработки входящих запросов в режиме реального времени без риска возникновения узких мест в инфраструктуре или потери ресурсов.

Однако важно понимать, что бессерверная архитектура не лишена своих ограничений и не может быть оптимальным выбором для каждого проекта. Известные недостатки включают привязку к поставщику, поскольку поставщики FaaS часто используют собственные технологии и форматы конфигурации, которые могут препятствовать миграции между поставщиками. Кроме того, задержки при холодном запуске — время, необходимое платформе FaaS для выделения ресурсов и инициализации среды выполнения для функции ожидания — могут снизить производительность. Поэтому внедрение бессерверной архитектуры может отрицательно сказаться на приложениях, чувствительных к задержке, таких как игровые платформы.

В заключение, бессерверная архитектура представляет собой сдвиг парадигмы в разработке программного обеспечения, абстрагируя сложности управления серверами, что позволяет разработчикам сосредоточиться на создании масштабируемых, гибких и экономичных приложений. Учитывая преобладание поставщиков облачных услуг, предлагающих решения FaaS, бессерверная архитектура продолжает набирать обороты, предоставляя разработчикам возможность по-новому определить способы проектирования, создания и развертывания современных приложений. С учетом таких факторов, как стоимость, масштабируемость и архитектурный дизайн, бессерверная архитектура становится мощным инструментом для обеспечения перспективных программных приложений и обеспечения быстрых инноваций.