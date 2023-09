Architettura senza server

L'architettura serverless è un approccio innovativo alla progettazione software che elimina la necessità di fornire, gestire o mantenere l'infrastruttura server astraendo le attività e le complessità relative all'infrastruttura. In un ambiente serverless, gli sviluppatori possono concentrarsi esclusivamente sulla scrittura, distribuzione e perfezionamento del codice, mentre gli aspetti relativi al server vengono gestiti automaticamente da fornitori di servizi terzi basati su cloud. Ciò consente allo sviluppatore di dedicare più tempo alla creazione di applicazioni scalabili, flessibili ed economicamente vantaggiose.

Al centro dell’architettura serverless c’è il concetto di Functions-as-a-Service (FaaS), che consente agli sviluppatori di scrivere ed eseguire porzioni granulari di codice o funzioni, senza preoccuparsi dell’infrastruttura del server. Queste funzioni vengono attivate da eventi o richieste specifici e le singole funzioni possono essere create, modificate ed eseguite senza influire sull'intera applicazione. I provider FaaS, come AWS Lambda, Funzioni di Azure e Google Cloud Functions, gestiscono completamente l'ambiente di runtime, ridimensionando automaticamente le risorse in risposta alla domanda e addebitando solo il tempo di elaborazione effettivamente utilizzato.

Uno dei vantaggi più significativi dell'architettura serverless è il suo approccio decisamente conveniente. Come accennato, i provider FaaS addebitano solo le risorse di calcolo consumate durante l'esecuzione del codice; ciò è in netto contrasto con le tradizionali soluzioni basate su server in cui gli sviluppatori devono pagare per la capacità del server designata, indipendentemente dall'utilizzo effettivo. Inoltre, l'architettura serverless può essere facilmente scalata man mano che l'applicazione cresce, riducendo la complessità operativa e gli eventuali costi di scalabilità associati. Ciò consente alle organizzazioni di tutte le dimensioni di ottimizzare la spesa, aumentando significativamente il ritorno sull’investimento.

Un esempio importante di architettura serverless è la piattaforma AppMaster, una soluzione leader no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili. AppMaster consente agli utenti di progettare visivamente lo schema del database, la logica aziendale, l'API REST e endpoints WSS e, utilizzando il potente pulsante "Pubblica", genera il codice sorgente dell'applicazione in meno di 30 secondi. A differenza degli ambienti di sviluppo tradizionali, le applicazioni AppMaster vengono generate ogni volta da zero, garantendo l'assenza di accumulo di debito tecnico. Inoltre, poiché le applicazioni AppMaster sono costruite su database compatibili con Postgresql e utilizzano un'architettura backend stateless prodotta con Go, mostrano una notevole scalabilità.

L’architettura serverless favorisce inoltre una progettazione fortemente basata sugli eventi, spesso incorporando l’uso di microservizi. Ciò consente un approccio modulare e disaccoppiato, consentendo agli sviluppatori di organizzare le proprie applicazioni in servizi individuali che possono essere facilmente aggiornati, mantenuti e scalati in modo indipendente. Il risultato è un'architettura altamente agile che accelera l'implementazione di nuove funzionalità e semplifica il processo complessivo di gestione del ciclo di vita delle applicazioni.

In particolare, l'architettura serverless è particolarmente adatta per applicazioni con carichi di lavoro altamente variabili o imprevedibili. Ad esempio, i modelli di machine learning, le pipeline di elaborazione dei dati in tempo reale e i dispositivi IoT sono particolarmente favorevoli all’implementazione serverless a causa della loro natura di generare in modo intermittente grandi volumi di richieste. Sfruttando l'architettura serverless, gli sviluppatori possono facilmente gestire queste fluttuazioni, garantendo che siano disponibili risorse adeguate on-demand per elaborare le richieste in arrivo in tempo reale senza il rischio di colli di bottiglia dell'infrastruttura o spreco di risorse.

Tuttavia, è importante riconoscere che l'architettura serverless non è priva di limiti e potrebbe non essere la scelta ottimale per ogni progetto. Gli svantaggi noti includono il vincolo del fornitore, poiché i fornitori FaaS spesso utilizzano tecnologie proprietarie e formati di configurazione che possono ostacolare la migrazione tra fornitori. Inoltre, i ritardi nell'avvio a freddo, ovvero il tempo impiegato dalla piattaforma FaaS per allocare le risorse e inizializzare un ambiente di esecuzione per una funzione inattiva, possono ostacolare le prestazioni. Le applicazioni sensibili alla latenza, come le piattaforme di gioco, potrebbero quindi essere influenzate negativamente dall'adozione dell'architettura serverless.

In conclusione, l'architettura serverless presenta un cambiamento di paradigma nello sviluppo del software astraendo le complessità di gestione dei server, consentendo così agli sviluppatori di concentrarsi sulla creazione di applicazioni altamente scalabili, flessibili ed economicamente vantaggiose. Con la prevalenza di fornitori di servizi cloud che offrono soluzioni FaaS, l'architettura serverless continua a guadagnare terreno, consentendo agli sviluppatori di ridefinire il modo in cui le applicazioni moderne vengono progettate, realizzate e distribuite. Considerando fattori quali costi, scalabilità e progettazione architetturale, l'architettura serverless è un potente strumento per applicazioni software a prova di futuro e consente una rapida innovazione.