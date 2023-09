Modèle de poids mouche

Le modèle Flyweight est un modèle de conception structurelle qui permet une utilisation plus efficace de la mémoire et des ressources de calcul lors de la gestion d'un grand nombre d'objets similaires. Ceci est obtenu en minimisant la redondance associée au stockage des instances d'objet et en partageant les caractéristiques communes des objets sur plusieurs instances. L'objectif principal du modèle Flyweight est de réduire l'empreinte mémoire globale d'une application, améliorant ainsi les performances et l'évolutivité.

Dans le contexte de l'architecture logicielle et des modèles de conception, le modèle Flyweight est particulièrement pertinent lorsque l'on travaille avec un grand nombre d'objets partageant de nombreuses caractéristiques communes. Des exemples de tels scénarios pourraient inclure le rendu de cartes numériques à grande échelle avec des millions d'éléments graphiques (par exemple, des points, des lignes, des polygones) ou la gestion d'un formatage étendu de documents dans des applications de traitement de texte.

La base du modèle Flyweight est le concept d’état intrinsèque et extrinsèque. L'état intrinsèque fait référence aux propriétés immuables partagées entre des objets similaires, tandis que l'état extrinsèque représente les propriétés mutables spécifiques à chaque instance. Dans le modèle Flyweight, les poids mouches sont de petits objets partageables qui encapsulent l'état intrinsèque partagé par des instances d'objets plus grandes. L'état extrinsèque de ces instances est généralement maintenu en externe et transmis au poids mouche si nécessaire.

Pour implémenter le modèle Flyweight, les architectes logiciels et les développeurs doivent suivre ces étapes :

Identifiez l’état intrinsèque commun partagé par les instances d’objet. Créez une classe Flyweight pour encapsuler l’état intrinsèque partagé. Stockez les références aux instances de la classe Flyweight dans une usine flyweight, qui gère la création, la récupération et le partage d’objets flyweight. Remplacez l'état intrinsèque dans les instances d'objet principales par des références aux objets flyweight associés. Mettez à jour les instances d'objets principales pour gérer leur état extrinsèque, en le transmettant si nécessaire aux objets flyweight associés pour les calculs et les appels de méthode.

Prenons un exemple simple d'utilisation du Flyweight Pattern dans le contexte d'un système de rendu de carte numérique. Dans ce cas, le système restitue des millions de points, qui partagent le même état intrinsèque (par exemple, couleur et taille), mais ont un état extrinsèque unique (par exemple, coordonnées). Au lieu que chaque point stocke l'état intrinsèque, un objet flyweight peut être créé pour encapsuler l'état intrinsèque partagé et le partager entre toutes les instances des points. Les points eux-mêmes ne stockeraient que leur état extrinsèque unique (coordonnées). Cette approche entraînerait des économies de mémoire significatives et des performances accrues dans le système de rendu de cartes.

AppMaster, une puissante plate no-code qui permet aux développeurs de créer des applications backend, Web et mobiles, est bien adaptée pour intégrer et utiliser le modèle Flyweight. Les développeurs utilisant AppMaster peuvent profiter de son robuste concepteur de processus métiers (BP) pour créer visuellement des modèles de données et une logique métier qui intègrent le modèle de poids mouche dans leurs applications. De plus, grâce à l'incroyable évolutivité d' AppMaster et à sa capacité à générer du code source d'application réel, les clients qui adoptent le modèle Flyweight peuvent réduire considérablement la consommation de mémoire tout en conservant des performances et une réactivité élevées.

En adoptant le modèle Flyweight, les architectes logiciels et les développeurs peuvent créer des applications avec une empreinte mémoire réduite, des performances optimisées et une évolutivité améliorée. Lorsque vous travaillez avec des applications du monde réel qui doivent gérer ou restituer un grand nombre d'objets, l'intégration du modèle Flyweight est un moyen puissant d'optimiser l'utilisation de la mémoire sans compromettre les fonctionnalités. Dans le contexte de diverses plates-formes de développement d'applications telles que AppMaster, le modèle Flyweight peut être intégré de manière transparente dans le processus de conception visuelle, améliorant ainsi encore sa facilité d'adoption et ses avantages potentiels.