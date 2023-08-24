Kodsuz ERP (Kurumsal Kaynak Planlama)

No-Code ERP (Kurumsal Kaynak Planlama), geleneksel kodlama ve programlama becerilerine ihtiyaç duymadan ERP sistemlerini uygulamaya ve sürdürmeye yönelik çığır açan bir yöntemi ifade eder. Her boyuttaki ve sektördeki kuruluşlar için ERP sistemlerinin oluşturulmasını, devreye alınmasını ve yönetilmesini kolaylaştırmak amacıyla AppMaster gibi no-code geliştirme platformlarının yeteneklerinden yararlanır. Bu yaklaşım, geleneksel ERP uygulamasıyla ilişkili zaman, maliyet ve karmaşıklığı önemli ölçüde azaltırken, iş gereksinimlerindeki değişikliklere uyum sağlamak için üstün ölçeklenebilirlik ve esneklik sağlar.

No-Code ERP'nin temel amacı, geliştiricilere, danışmanlara ve uzun geliştirme süreçlerine bağımlılığı ortadan kaldırarak kuruluşların iş süreçleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını, operasyonlarını kolaylaştırmalarını ve karar verme yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır. No-Code ERP, görsel olarak yönlendirilen kullanıcı arayüzlerinin ve akıllı otomasyonun gücünden yararlanarak, iş kullanıcılarının ve BT profesyonellerinin tek bir satır kod yazmadan ERP sistemlerini tasarlamasına, oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanır. Bu, sınırlı teknik kaynaklara veya bütçelere sahip kuruluşlar için ERP çözümlerine erişimi demokratikleştirir.

Gartner'a göre küresel ERP yazılım pazarının, değişen iş ortamlarına hızla uyum sağlayabilen çevik, bulut tabanlı ve ölçeklenebilir çözümlere yönelik talebin artmasıyla birlikte 2025 yılına kadar 49,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. AppMaster gibi No-Code ERP platformları, kuruluşların çok daha az zaman ve maliyetle tam özellikli, kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan kapsamlı bir araç, hizmet ve yetenek paketi sunduklarından bu talebi karşılamak için iyi bir konumdadır. ve geleneksel geliştirme yöntemlerinin gerektirdiği çaba.

No-Code ERP yaklaşımının temelinde, kullanıcıların özel veri modelleri, iş süreçleri, kullanıcı arayüzleri ve entegrasyon iş akışlarını özel veri modelleri, iş süreçleri, kullanıcı arayüzleri ve entegrasyon iş akışları oluşturmalarına olanak tanıyan görsel, drag-and-drop tasarım araçlarının ve önceden oluşturulmuş şablonların kullanılması yer alır. kodlama uzmanlığı Makine öğrenimi ve yapay zeka yetenekleriyle birleştirilen bu araçlar, veri entegrasyonu, doğrulama, geçiş ve raporlama da dahil olmak üzere ERP uygulaması ve bakımıyla ilgili birçok karmaşık görevi otomatikleştirir. Bu, kullanıcıların teknik ayrıntılar ve programlama endişeleri yerine, ERP sistemlerinin işlevsel gereksinimlerine ve iş sonuçlarına odaklanabilmelerini sağlar.

Örneğin bir üretim şirketi, minimum teknik çaba ve yatırımla envanter, satın alma, üretim planlama, kalite kontrol ve satış tahmini süreçlerini yöneten kapsamlı bir uygulama oluşturmak için AppMaster gibi No-Code bir ERP platformunu kullanabilir.

Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir platform AppMaster, No-Code ERP sistemlerini geliştirmek ve dağıtmak için uçtan uca bir çözüm sunar. Görsel olarak veri modelleri oluşturma (veritabanı şeması), İş Süreçleri (BP) Tasarımcısı aracılığıyla iş mantığı tasarlamanın yanı sıra REST API ve WSS Uç Noktaları da dahil olmak üzere bir hizmet paketi sağlar. Ayrıca AppMaster, uygulamalar için kaynak kodu oluşturma, bunları derleme, testler yürütme, bunları docker konteynerlerine paketleme (yalnızca arka uç) ve buluta dağıtma yeteneğine sahiptir. Oluşturulan bu uygulamalar, arka uç hizmetleri için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 çerçevesini ve JS/TS'yi ve mobil uygulamalar için Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve IOS için SwiftUI temel alan AppMaster sunucu odaklı çerçevesini kullanır.

AppMaster ayrıca sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için otomatik olarak oluşturulmuş havalı (açık API) belgeler gibi ek özellikler de sunar. Planlardaki her değişiklikte 30 saniyeden kısa sürede yeni bir uygulama seti oluşturabilme yeteneği, teknik borcun olmamasını sağlar ve bu da onu No-Code ERP çözümleri için ideal bir platform haline getirir.

Sonuç olarak No-Code ERP, kuruluşların kurumsal yazılım sistemlerini uygulama ve yönetme biçiminde radikal bir değişimi temsil ediyor. İşletmeler, AppMaster gibi no-code geliştirme platformlarının gücünden yararlanarak, hızlandırılmış geliştirme süresi, azaltılmış maliyetler, gelişmiş çeviklik ve BT ile iş hedefleri arasında daha iyi uyum gibi çok sayıda avantajdan yararlanabilir. ERP çözümlerine olan talep artmaya devam ettikçe No-Code ERP platformları, kurumsal yazılım ortamını dönüştürmede ve kuruluşların sürekli değişen iş ortamında başarılı olmalarını sağlamada şüphesiz kritik bir rol oynayacaktır.