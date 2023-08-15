Kodsuz IoT

No-code IoT (Nesnelerin İnterneti), bireylerin veya kuruluşların geleneksel kodlama becerileri gerektirmeden IoT teknolojisinin gücünden yararlanmalarına olanak tanıyan bir paradigmadır. Bu yaklaşım, IoT çözümlerinin geliştirilmesini ve devreye alınmasını basitleştirerek, vatandaş geliştiriciler, iş analistleri ve alan uzmanları dahil olmak üzere daha geniş bir kitleye erişilebilir hale getirir. AppMaster gibi no-code geliştirme platformlarının ortaya çıkmasıyla birlikte, bireyler ve kuruluşlar artık kapsamlı programlama bilgisine ihtiyaç duymadan veri modellerini, iş süreçlerini ve kullanıcı arayüzlerini görsel olarak tasarlayarak IoT uygulamaları oluşturabilirler.

IoT bağlamında, no-code geliştirme platformları , kullanıcıların IoT cihazlarından veri toplamak, analiz etmek ve görselleştirmek için çözümler oluşturmasını sağlayan bir dizi özellik sunar. Bu çözümler, sensörler, aktüatörler, veri depolama, işleme ve analiz sistemleri ve kullanıcıya yönelik uygulamalar gibi çeşitli bileşenleri içerebilir. Kuruluşlar, no-code platformların yeteneklerinden yararlanarak IoT uygulamalarını geliştirmek ve sürdürmek için gereken zamanı ve kaynakları en aza indirebilir ve IoT girişimlerinden elde edilen yatırım getirisini ( ROI ) en üst düzeye çıkarabilir.

Yakın tarihli bir araştırmaya göre, no-code geliştirme platformları için küresel pazarın 2021'den 2028'e kadar %28,1'lik bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile büyümesi ve 2028'de 38,3 milyar ABD doları değerine ulaşması bekleniyor. çeşitli endüstrilerde IoT çözümlerine yönelik artan talebe, daha hızlı pazara sürüm ihtiyacına ve vatandaş geliştiricilerin artan popülaritesine. IoT uygulamalarının geliştirilmesini basitleştirerek ve giriş engellerini azaltarak, no-code platformlar, kuruluşların IoT teknolojilerinden yararlanma biçiminde devrim yaratmaya hazırlanıyor.

no-code IoT çözümlerinin en önemli avantajlarından biri, gereksinim toplama, tasarım, uygulama ve test etme gibi çeşitli aşamaları otomatikleştirerek geliştirme sürecini hızlandırabilmeleridir. Kuruluşlar daha sonra temel iş hedeflerine odaklanabilir ve IoT uygulamalarını geleneksel yöntemlerden 10 kata kadar daha hızlı geliştirebilir. Ayrıca no-code çözümler, geliştirme maliyetlerini üç kata kadar azaltabilir ve IoT teknolojisini kısıtlı bütçelerle çalışan işletmeler için daha uygun hale getirir.

no-code IoT'nin bir diğer önemli faydası da teknik borcun ortadan kaldırılmasıdır. AppMaster gibi no-code platformlar, her değişiklikten sonra uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak, uygulamanın zaman içinde tutarlı ve sürdürülebilir kalmasını sağlar. Bu yaklaşım, ortaya çıkarılması ve çözülmesi zor olabilecek eski kodla ilgili sorunların yaşanma olasılığını en aza indirir. Sonuç olarak, kuruluşlar IoT çözümlerinde daha yüksek derecede güvenilirlik ve esneklik elde edebilir.

No-code IoT platformları, bir kuruluş içindeki farklı ekipler arasında daha fazla işbirliğini de teşvik edebilir. Bu platformlar, teknik olmayan kullanıcıların geliştirme sürecine katılmalarını sağlayarak daha kapsayıcı ve işbirliğine dayalı bir çalışma ortamını teşvik eder. Bu, kuruluşların çalışanlarının benzersiz beceri kümelerinden ve bakış açılarından yararlanmasını sağlayarak daha yaratıcı ve etkili IoT çözümleri sağlar.

no-code bir IoT çözümüne mükemmel bir örnek, verilerini yönetmek için IoT cihazlarını arka uç sistemleriyle entegre eden çözümdür. Bir kullanıcı, AppMaster gibi bir platform kullanarak IoT cihaz verilerini depolamak için görsel olarak bir veri modeli tasarlayabilir, veri alımını işlemek için iş süreçleri oluşturabilir ve gerçek zamanlı veri alımı için REST API endpoints yapılandırabilir. Kullanıcı arabirimi için platform, IoT verilerini görüntüleyen ve bunlarla etkileşim kuran web ve mobil uygulamalar tasarlamak için sezgisel bir sürükle drag-and-drop arabirimi sağlar. Tasarım tamamlandıktan sonra, AppMaster gerekli kaynak kodunu oluşturur, uygulamayı test eder ve dağıtır, bu da ilgili geliştirme süresini ve çabasını önemli ölçüde azaltır.

No-code IoT, AppMaster gibi no-code platformların gücünden yararlanan IoT uygulama geliştirmeye yönelik ileriye dönük bir yaklaşımdır. Geliştirme sürecini basitleştirir, IoT teknolojisine erişimi demokratikleştirir ve kuruluşların hız, maliyet verimliliği ve ölçeklenebilirlik açısından olağanüstü sonuçlar elde etmesine yardımcı olur. Yeni başlayanlardan büyük işletmelere kadar işletmeler, no-code IoT'yi benimseyerek IoT'nin potansiyelinden gerçekten yararlanabilir ve inovasyonu teşvik ederken, kıt programlama yeteneklerine olan güvenlerini azaltır.