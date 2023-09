Microservices Architecture, ook wel microservices of microservice-georiënteerde architectuur genoemd, is een architectuurpatroon en softwareontwikkelingsmethodologie die pleit voor het structureren van applicaties als een verzameling kleine, onafhankelijke en losjes gekoppelde services. Elke microservice in de architectuur vervult een specifieke functie, waarbij de nadruk ligt op één aspect of module binnen het totale systeem. Deze kleine eenheden werken samen om een ​​complete, schaalbare en onderhoudbare applicatie te vormen.

De belangrijkste motivatie achter de microservices-architectuur is het overwinnen van de beperkingen die gepaard gaan met monolithische architecturen, die vaak nauw met elkaar verbonden zijn, moeilijk te schalen, lastig te onderhouden en de algehele prestaties van een applicatie belemmeren. Microservices bieden een krachtige manier om parallelle ontwikkeling mogelijk te maken, de schaalbaarheid te verbeteren, de implementatie te vereenvoudigen en continue levering en implementatiepijplijnen te vergemakkelijken.

In de context van Software Architecture & Patterns bevorderen microservices de volgende sleutelprincipes:

Eén verantwoordelijkheid: Elke microservice is verantwoordelijk voor een enkele functie of een goed gedefinieerde, samenhangende functionaliteit, waarbij het Single Responsibility Principle (SRP) wordt nageleefd. Hierdoor kunnen ontwikkelaars individuele services begrijpen, onderhouden en updaten zonder andere componenten te beïnvloeden.

Elke microservice is verantwoordelijk voor een enkele functie of een goed gedefinieerde, samenhangende functionaliteit, waarbij het Single Responsibility Principle (SRP) wordt nageleefd. Hierdoor kunnen ontwikkelaars individuele services begrijpen, onderhouden en updaten zonder andere componenten te beïnvloeden. Losse koppeling: Services zijn ontworpen om onafhankelijk van elkaar te zijn, waardoor een losse koppeling tussen de verschillende componenten binnen het systeem wordt bevorderd. Hierdoor kunnen ontwikkelaars een service aanpassen, schalen of vervangen zonder dat dit gevolgen heeft voor andere delen van de applicatie.

Services zijn ontworpen om onafhankelijk van elkaar te zijn, waardoor een losse koppeling tussen de verschillende componenten binnen het systeem wordt bevorderd. Hierdoor kunnen ontwikkelaars een service aanpassen, schalen of vervangen zonder dat dit gevolgen heeft voor andere delen van de applicatie. Autonome services: Microservices zijn op zichzelf staande, autonome eenheden die onafhankelijk kunnen worden ontwikkeld, geïmplementeerd en geschaald. Dit bevordert snellere ontwikkelingscycli, een efficiëntere implementatie en een beter gebruik van hulpbronnen, vooral in vergelijking met monolithische architecturen.

Microservices zijn op zichzelf staande, autonome eenheden die onafhankelijk kunnen worden ontwikkeld, geïmplementeerd en geschaald. Dit bevordert snellere ontwikkelingscycli, een efficiëntere implementatie en een beter gebruik van hulpbronnen, vooral in vergelijking met monolithische architecturen. Taal- en technologie-agnostisch: Microservices kunnen worden ontworpen en geïmplementeerd met behulp van elke programmeertaal, raamwerk of technologiestapel die het beste past bij de specifieke behoeften van de service. Hierdoor kunnen ontwikkelingsteams de beste tools voor hun vereisten kiezen, wat de flexibiliteit en schaalbaarheid bevordert.

Microservices kunnen worden ontworpen en geïmplementeerd met behulp van elke programmeertaal, raamwerk of technologiestapel die het beste past bij de specifieke behoeften van de service. Hierdoor kunnen ontwikkelingsteams de beste tools voor hun vereisten kiezen, wat de flexibiliteit en schaalbaarheid bevordert. Schaalbaarheid: Microservices kunnen individueel worden geschaald om de toegenomen werkdruk aan te kunnen, waardoor een efficiënt gebruik van bronnen mogelijk wordt en de operationele kosten worden verlaagd. Dit is met name handig in cloud-native omgevingen waar schaalbaarheid cruciaal is voor het behouden van hoge prestaties en beschikbaarheid.

Microservices kunnen individueel worden geschaald om de toegenomen werkdruk aan te kunnen, waardoor een efficiënt gebruik van bronnen mogelijk wordt en de operationele kosten worden verlaagd. Dit is met name handig in cloud-native omgevingen waar schaalbaarheid cruciaal is voor het behouden van hoge prestaties en beschikbaarheid. Veerkracht: In een microservices-architectuur leidt het falen van één service niet noodzakelijkerwijs tot de ineenstorting van het hele systeem, waardoor de algehele applicatie veerkrachtiger wordt. Dit komt door het onafhankelijke karakter van elke dienst, waarbij de verantwoordelijkheden en functionaliteiten gescheiden zijn.

Het implementeren van een microservices-architectuur is niet zonder uitdagingen. Enkele veelvoorkomende valkuilen bij microservices zijn de toegenomen complexiteit, extra operationele overhead, uitdagingen op het gebied van dataconsistentie en de kans op netwerklatentie. Veel ondernemingen zijn echter van mening dat de voordelen van microservices ruimschoots opwegen tegen deze uitdagingen, vooral als de architectuur correct is ontworpen en beheerd.

Met de opkomst van containerisatie en cloud-native technologieën is de architectuur voor microservices steeds populairder geworden. Moderne tools en platforms, zoals Docker en Kubernetes, bieden de noodzakelijke infrastructuurcomponenten voor het efficiënt inzetten, beheren en schalen van op microservices gebaseerde applicaties.

AppMaster, een krachtig platform no-code, stelt gebruikers in staat backend-, web- en mobiele applicaties te creëren met behulp van best practices en architecturale patronen, inclusief het microservices-paradigma. AppMaster kunnen klanten datamodellen, bedrijfsprocessen, REST API's en WebSockets- endpoints visueel ontwerpen, waardoor ze de kracht van microservices kunnen benutten zonder de noodzaak van diepgaande technische expertise. Bovendien zijn de door AppMaster gegenereerde applicaties compatibel met zeer schaalbare, enterprise-grade en high-load use cases, waarbij Postgresql-compatibele databases als primaire keuze dienen.

Concluderend is Microservices Architecture een cruciaal concept in de wereld van softwareontwikkeling, dat een flexibeler, schaalbaarder en onderhoudbaarder ontwerppatroon biedt, vooral voor complexe applicaties op ondernemingsniveau. Door de principes van microservices te volgen, kunnen ontwikkelingsteams applicaties bouwen die gemakkelijker te beheren, implementeren en schalen zijn, terwijl de robuustheid en veerkracht worden gegarandeerd. Het AppMaster no-code platform biedt een toegankelijke manier om de kracht van microservices te benutten voor gebruikers van alle vaardigheidsniveaus, waardoor ze geavanceerde applicaties kunnen bouwen die zowel efficiënt als schaalbaar zijn.